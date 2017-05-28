善用 L 形優勢，打造出絕佳廚房設計

無論你去找風水學家還是最前衛的現代設計師來談廚房的建案，他們必定會把廚房的實用性放在首位。在廚房這個煮食空間裡不應該堆滿凌亂的雜物，反倒是大量的煮食檯面才是最理想的設計元素。
無論你想擁有一個開放式、半開放式還是傳統的封閉式廚房，L字形的設計必定是最佳首選！以下是4個你們必須知道的原因，以及不可忽略的缺點和解決方法：
L字形廚房只佔用了兩邊的牆面，這一種貼牆設計能夠盡用廚房的空間。根據這種設計，我們也比較容易買得到合適的廚櫃組以及置頂式的收納櫃。
看看圖片中由設計公司Gutman + Lehrer Arquitectas所打造的時尚廚房，你就知道L字形設計能夠提供多少的收納空間了！
傳統的台式廚房沒有考慮到多人同步煮食的可能性，兩個人同時站在廚房裡就已經擠到不行了。如果你跟另一半都喜歡煮東西，並享受一起切切煮煮的樂趣，那麼L字形廚房所提供的大量流理檯面就能夠達成你們的夢想了！
因著L字形的廚櫃排列放式，你大可以在每一邊的流理檯上各自裝設一個水槽。這樣子就算一個水槽堆滿著豌碟，你還是可以用另一邊的水槽處理食材，方便又實用！
因為L字形廚房由兩大部分組成，因此你其實可以選用不同的材質來打造兩邊的流理檯面，這樣子的設計最適合討厭單調的你。
圖片中的廚房正正是這樣子的一個例子——右手邊裝設水槽的流理檯的檯面是平滑的自然色石材；而另一端、左手邊的流理台則選用了深色的石材，兩者不盡相同，可是看起來卻十分完整和。
很多現代廚房設計會包含中島設計，因為它既美觀又實用。然而，L字形廚房佔用的空間其實不算少，如果在廚房中央再加一個中島，而房子本身的面積不夠大的話，這樣子的設計就會相形見絀了。
如果你的廚房空間有限，可是既不想放棄L字形設計也不想放棄實用的中島的話，其實還是有解決方法！
你可以考慮一下選用正方形的中島設計，它既有一般中島會有的特點，可是所佔的空間會比起一般的長方形中島少，實在是最完美的解決方案喔！
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