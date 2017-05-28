善用 L 形優勢，打造出絕佳廚房設計

L字形廚房只佔用了兩邊的牆面，這一種貼牆設計能夠盡用廚房的空間。根據這種設計，我們也比較容易買得到合適的廚櫃組以及置頂式的收納櫃。

看看圖片中由設計公司Gutman + Lehrer Arquitectas所打造的時尚廚房，你就知道L字形設計能夠提供多少的收納空間了！