13 種佈置頂樓露臺的簡單好方法

你家有個廣大的頂樓陽台嗎? 你有想過要怎麼利用家中的頂樓空間嗎? 如果你只是把頂樓的偌大空間拿來推放雜物，那可就真的太遜了! 頂樓露臺在經過合理的佈置和設計後，其觀賞性和實用性超出你的想像！如果你喜歡大自然，那麼你可以選擇把頂樓改造成一座“空中花園”，讓你足不出戶就能在家享受大自然的美好；如果你喜歡運動，你也可以選擇將其設計成一個露天健身房，既有陽光也有新鮮的空氣！好點子還有很多很多，如果你也對頂樓露臺感興趣，一定不要錯過今天的點子簿喔～

在這裡點子簿就要告訴你幾個讓頂樓變得更不一樣的好方法，讓這樣的空間不但能夠當作另一個休憩的場所，還能夠變得更有意境。一起來看看這13 種佈置頂樓露臺的簡單好方法吧!