13 種佈置頂樓露臺的簡單好方法

你家有個廣大的頂樓陽台嗎? 你有想過要怎麼利用家中的頂樓空間嗎? 如果你只是把頂樓的偌大空間拿來推放雜物，那可就真的太遜了! 頂樓露臺在經過合理的佈置和設計後，其觀賞性和實用性超出你的想像！如果你喜歡大自然，那麼你可以選擇把頂樓改造成一座“空中花園”，讓你足不出戶就能在家享受大自然的美好；如果你喜歡運動，你也可以選擇將其設計成一個露天健身房，既有陽光也有新鮮的空氣！好點子還有很多很多，如果你也對頂樓露臺感興趣，一定不要錯過今天的點子簿喔～
在這裡點子簿就要告訴你幾個讓頂樓變得更不一樣的好方法，讓這樣的空間不但能夠當作另一個休憩的場所，還能夠變得更有意境。一起來看看這13 種佈置頂樓露臺的簡單好方法吧!
木製棧板總是能提升戶外空間的質感，且在頂樓空間設置這樣的木製露臺更能降低太陽曝曬而造成的高溫。
其實只要簡單的桌椅就能讓你的頂樓陽台化身為舒適的休憩場所，不要遲疑，做就對了。
在頂樓加裝太陽能板除了環保節能之外，甚至也可以替你的頂樓休憩提供照明，想為地球多做點事，不妨試試這樣的頂樓設計方式。
想讓你的頂樓露臺更有度假的氣氛，那就給它一個能夠戲水的小泳池吧!在太大陽底下你也可以選擇泡在清涼的池水中喔!
如果家中頂樓的設置許可，也可以試試多架設樓梯與棚架設計，隔出樓中樓式的休憩空間。
想在頂樓的露臺休憩卻又怕過強大的陽光，那就替露臺架設一個合適的遮陽設備吧!讓你的休憩場域又清爽又舒服。
種植植栽在頂樓露臺不失為一個增添綠意的好方式，但若能讓植物從地面延伸到露臺，這樣的綠意又更有一番意境了。
人工草皮雖然是個不錯的選擇，但若你還是熱愛更自然的感受又願意多花費心思照料，那麼在頂樓擁有真正的一方草地，絕對是最專屬與極佳的享受。
透明圍欄的使用兼顧了安全性，也同時提供頂樓更佳的視野，讓放鬆的感受從眼界的寬廣來做開始。
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