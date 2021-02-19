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13 種佈置頂樓露臺的簡單好方法

Yungshun Lee Yungshun Lee
Telegraph House, MAA Architects MAA Architects 露臺
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你家有個廣大的頂樓陽台嗎? 你有想過要怎麼利用家中的頂樓空間嗎? 如果你只是把頂樓的偌大空間拿來推放雜物，那可就真的太遜了! 頂樓露臺在經過合理的佈置和設計後，其觀賞性和實用性超出你的想像！如果你喜歡大自然，那麼你可以選擇把頂樓改造成一座“空中花園”，讓你足不出戶就能在家享受大自然的美好；如果你喜歡運動，你也可以選擇將其設計成一個露天健身房，既有陽光也有新鮮的空氣！好點子還有很多很多，如果你也對頂樓露臺感興趣，一定不要錯過今天的點子簿喔～

在這裡點子簿就要告訴你幾個讓頂樓變得更不一樣的好方法，讓這樣的空間不但能夠當作另一個休憩的場所，還能夠變得更有意境。一起來看看這13 種佈置頂樓露臺的簡單好方法吧!

1.人工草皮

アンティーク家具と暮らすロフトのある家, 遊友建築工房 遊友建築工房 露臺
遊友建築工房

遊友建築工房
遊友建築工房
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利用人工草皮可以讓頂樓的空間的綠意更加盎然，而且不用擔心草皮養護的問題。

想建造一個美麗的頂樓露臺，你可以請教我們的設計師

2.木製露臺

Telegraph House, MAA Architects MAA Architects 露臺
MAA Architects

Telegraph House

MAA Architects
MAA Architects
MAA Architects

木製棧板總是能提升戶外空間的質感，且在頂樓空間設置這樣的木製露臺更能降低太陽曝曬而造成的高溫。

3.簡易桌椅

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design 露臺
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
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其實只要簡單的桌椅就能讓你的頂樓陽台化身為舒適的休憩場所，不要遲疑，做就對了。

4.太陽能板

大分の家, イノウエセッケイジムショ イノウエセッケイジムショ 露臺
イノウエセッケイジムショ

イノウエセッケイジムショ
イノウエセッケイジムショ
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在頂樓加裝太陽能板除了環保節能之外，甚至也可以替你的頂樓休憩提供照明，想為地球多做點事，不妨試試這樣的頂樓設計方式。

5,小泳池

Dachgeschosswohnung Wien 2. Bezirk, Horst Steiner Innenarchitektur Horst Steiner Innenarchitektur 露臺
Horst Steiner Innenarchitektur

Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur
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想讓你的頂樓露臺更有度假的氣氛，那就給它一個能夠戲水的小泳池吧!在太大陽底下你也可以選擇泡在清涼的池水中喔!

6.樓中樓

Allley Armor, KUBE architecture KUBE architecture 露臺
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
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如果家中頂樓的設置許可，也可以試試多架設樓梯與棚架設計，隔出樓中樓式的休憩空間。

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7.遮陽設備

Dachgeschoss: Wintergarten & Küche, raum.4 - Die Meisterdesigner raum.4 - Die Meisterdesigner 露臺 木頭
raum.4 – Die Meisterdesigner

raum.4 - Die Meisterdesigner
raum.4 – Die Meisterdesigner
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想在頂樓的露臺休憩卻又怕過強大的陽光，那就替露臺架設一個合適的遮陽設備吧!讓你的休憩場域又清爽又舒服。

8.植栽落地

K-HOUSE, 株式会社長野聖二建築設計處 株式会社長野聖二建築設計處 露臺
株式会社長野聖二建築設計處

株式会社長野聖二建築設計處
株式会社長野聖二建築設計處
株式会社長野聖二建築設計處

種植植栽在頂樓露臺不失為一個增添綠意的好方式，但若能讓植物從地面延伸到露臺，這樣的綠意又更有一番意境了。

9.建築陰影

homify 露臺
homify

homify
homify
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在頂樓的露臺最擔心的大概就是太過耀眼的陽光，但架設了遮陽棚卻又擔心採光不佳，那麼也可多利用頂樓建築的陰影來設置休憩露臺，在不同的時間享受不同的頂樓時光。

10.頂樓小森林

판교동 500-3번지, 수목피엠 수목피엠 庭院
수목피엠

수목피엠
수목피엠
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把所有的花草樹木都移至頂樓露臺，不用過多的布置，就讓天然的植栽成為頂樓露臺的美麗風景。

11.伸縮陽傘

Déco arreda un terrazzo a Riga, in Lettonia, Déco Déco 露臺
Déco

Déco
Déco
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遮陽棚架在頂樓露臺絕對是不可或缺的東西，但如果認為這樣的設置太不符合需求效益，那麼使用方便拆卸收納的大陽傘也是不錯的選擇。

12.真正的草皮

Summer residence - Interior design for the apartments on Cote d'Azur, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design 露臺
NG-STUDIO Interior Design

Summer residence – Interior design for the apartments on Cote d'Azur

NG-STUDIO Interior Design
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人工草皮雖然是個不錯的選擇，但若你還是熱愛更自然的感受又願意多花費心思照料，那麼在頂樓擁有真正的一方草地，絕對是最專屬與極佳的享受。

13.透明圍欄

homify 露臺
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透明圍欄的使用兼顧了安全性，也同時提供頂樓更佳的視野，讓放鬆的感受從眼界的寬廣來做開始。


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