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溫馨臥室: 14 種讓你一覺到天明的絕佳設計

Tarsier Tarsier
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城市人的生活忙碌，馬不停蹄地工作有時讓人喘不過氣來，而家中的卧室就是唯一的避難所，所以擁有一間舒服自在的休眠區是非常重要的。你可以依照自己的喜好以及個性去妝點這個專屬於你的私人空間。例如，如果你喜歡花花草草，那麼你其實可以在你的臥室裡佈置一些你喜歡的，也適合室內生長的盆栽，如果你喜歡簡約風，那麼你便可以將臥室裡所有不必需的傢俱與裝飾品移除，只留下最核心的部分，比如一張舒適的床，對於喜愛極簡的人來說就已經足夠了。或者還有的人喜歡藝術，那麼你還可以將臥室的牆打造成一個藝術品陳列架，讓你每天都可以沐浴在藝術的氣息之中～ 總之，你完全可以發揮自己的想像力，將你的臥室打造成一個讓你可以安心休息的舒適小窩，每天都可以一覺睡到天明！這一次 homify 為大家帶來了 14 種溫馨舒適，讓你一覺到天明的絕佳臥室設計，想要整修改裝房間的你千萬不要錯過哦！

1. 高貴典雅的設計

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這房間的設計雖然簡單，但佈置、裝潢和顏色配搭都恰到好處，大地色系的傢俱和傢飾品加上了地毯，給人一種溫暖和諧的感覺。

2. 簡單清雅的卧室設計

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簡單清雅的床鋪採用了淡雅的顏色，室內設計師特意找來了全木造的小茶几和掛牆的吊燈，節省空間的同時也提升了房間的品味。

3. 充滿獨特元素的隨意取材風

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這個房間採用了不同的元素和圖案，還擺放了很多儲物櫃和儲存的空間，在小卧室裡增加實用的空間，最適合愛讀書的書蟲們了！

4. 浪漫的房間

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紗質的窗簾配上美麗的黃光，創建出一種浪漫溫馨的氣氛，是非常適合女生的卧室設計。

5. 擁有廣闊空間的簡約房間佈置

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這間房間採用了極簡的設計風格打造出了寬敞的空間，設計師使用了簡單的家具和佈置，避免繁鎖的細節，精緻的傢飾品讓空間看起來更加優雅。

6. 甜美清新的小閨房

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粉紅色的牆壁和懸掛在半空中的吊燈配上公主般的床和碎花紡織品，成功打造了一個甜美清新的小閨房，最適合喜歡清潔、整齊和小飾物的小女生。

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7. 擁有美麗觀景的卧室

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設計師以大片的玻璃取代了這間臥室的外牆，只要往外看就可以觀賞到四周的景色，開放的同時設計師也安裝了不透光的窗簾去保存室內的隱私度，加上床前的電視，真的可以足不出戶了！

8. 現代經典的卧室設計

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這間房子的格局時尚美麗，墨綠色的牆壁配上了黑色的家具和純木造的櫃子，完全展現了現代的美感。

9. 純樸的房間設計簡約又自然

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在小卧室裡裝置一些掛牆的書桌可以節省不少位置，例如簡約的組合櫃子等等，清雅的風格讓房間的裝潢顯得簡單樸素，遠勝那些複雜的設計。

10. 充滿懷舊氣息的房間

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這間房間的家具和佈置都採用了經典、古雅的風格，充滿歲月感的木櫃子和手工編織的床鋪，給人一種高貴卻又質樸的感覺。

11. 地中海風格的休閒小居

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通透飄揚的窗紗設計配上精緻的傢飾品和田園風味的吊燈，真的讓人感覺特別輕鬆自在。

12. 華麗整潔的套房設計

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寶藍色的寢具、海綠色的牆壁加上時尚的燈光照明，這些精心的設計和佈置讓臥室搖身一變成一間華麗的酒店套房，真讓人羨慕。

13. 日本風的簡約風房間設計

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太陽微微地照在床上，讓人真想懶洋洋地睡個午覺或者是在床邊看一下小說，真是享受。

14. 擺設相當對稱的卧室設計

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這間卧房的設計簡單沉實，擺置也非常的對稱，床的兩邊都放了一個小木櫃，給人一種平靜優雅的感覺，所用的冷色調散發著家的感覺。


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