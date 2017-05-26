11 種讓小房子更寬敞的挑高設計

房子小有所謂嗎? 如果你正因為家中面積太小而發愁的話，今天我們要告訴你挑高的設計如何可以讓小房子看起來更寬敞，並且更明亮有朝氣! 這本點子簿所整理的 11 種挑高設計讓面積不大的室內空間看起來比實際上還要大，而且搭配了大片落地窗或是數扇窗的設計，因此自然光能夠恣意地在室內流竄。
這幾個除了都有挑高的天花板外，室內的設計也十分精緻可愛，如果你正在為你的家找靈感的話，就讓我們一起探索這 11 種讓小房子更寬敞的挑高設計吧!
我們要看的第一個家散發著木質的溫暖，而挑高的天花板加上大片的落地窗讓室內充滿和煦的陽光。當陽光灑在木頭的地板上時，那美好的氛圍讓居者身心都健康。
空間的規劃與窗戶平行，光線得以傾瀉進每個角落，樓梯倚著水泥牆，扶手與階梯線條如牆上裝置，順勢帶出了空間的高度；隨著一步步，看著空間與光影移徙，沒有華麗的材質去干涉這自然的變化，展現出空間最原始的表情；中島如空間的主角、舞台，料理著美味的佳餚，坐在吧台椅上看著窗外放鬆，休閒與功能兼具；大面落地窗簾像一畫布，襯著家具，構成一幅美麗的畫；家、由屋主創造出他夢想中該有的樣子，也是使人最放鬆自在的空間。
山形屋頂的結構十分小巧可愛，而牆面上開的正方形窗戶也增添了幾何的美感。
這間樓中樓的客廳因挑高的天花板而顯得空間感十足，牆面的窗戶也讓每個角落都整潔明亮。
在這個挑高的空間中，古典與現代的家具激盪出獨特的火花，而不繁複的設計則讓人感到更為開闊。
從這個角度俯瞰有挑高天花板的客廳，最吸引我們注意力的便是箭頭狀的木頭地板，而規劃了推門的玻璃門則讓室內不僅明亮，通風也更好。
光亮的磁磚地板與白色的牆面讓人感到神清氣爽，而美麗的窗簾布則為整個挑高空間帶來優雅的氣息。
這個挑高的居所風格十分簡單，讓人感受到濃厚的生活感。客廳旁的大片落地窗引進陽光外，也讓室內的人可以欣賞戶外的風光。
我們要看的最後一個設計是以白與黑所組成，簡約的風格十分有個性，天花板下方規劃了收納的空間，獨特又有創意!
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