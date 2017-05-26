11 種讓小房子更寬敞的挑高設計

房子小有所謂嗎? 如果你正因為家中面積太小而發愁的話，今天我們要告訴你挑高的設計如何可以讓小房子看起來更寬敞，並且更明亮有朝氣! 這本點子簿所整理的 11 種挑高設計讓面積不大的室內空間看起來比實際上還要大，而且搭配了大片落地窗或是數扇窗的設計，因此自然光能夠恣意地在室內流竄。

這幾個除了都有挑高的天花板外，室內的設計也十分精緻可愛，如果你正在為你的家找靈感的話，就讓我們一起探索這 11 種讓小房子更寬敞的挑高設計吧!