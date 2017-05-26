20 坪舊屋翻新: 30 年老公寓變身成為簡單有品味的現代空間

台灣有許多老公寓的室內格局以及設備跟不上時代，無法提供給現代人完善的生活機能以及便利性，因此常常造成住在這些老舊公寓的屋主的多種不便。要如何將舊屋翻新，賦予其一個嶄新的樣貌呢? 這本點子簿的主角將要直接告訴你，一間 20 坪的 30 年老公寓如何重獲新生。專家利用簡單的設計，把空間切分成想要的樣子，再把適合的家具一件一件擺放進屋裡。雖然說有許多環境的限制，專家最後還是滿足了屋主對於 新家 的期望。

讓我們一起來欣賞這間 30 年老公寓的變身過程吧!