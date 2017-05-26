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20 坪舊屋翻新: 30 年老公寓變身成為簡單有品味的現代空間

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台灣有許多老公寓的室內格局以及設備跟不上時代，無法提供給現代人完善的生活機能以及便利性，因此常常造成住在這些老舊公寓的屋主的多種不便。要如何將舊屋翻新，賦予其一個嶄新的樣貌呢? 這本點子簿的主角將要直接告訴你，一間 20 坪的 30 年老公寓如何重獲新生。專家利用簡單的設計，把空間切分成想要的樣子，再把適合的家具一件一件擺放進屋裡。雖然說有許多環境的限制，專家最後還是滿足了屋主對於新家的期望。

讓我們一起來欣賞這間 30 年老公寓的變身過程吧!

改造前後: 客廳

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改造前的樣貌真的就是台灣常見的老公寓，而陰暗以及不當的格局將是專家所需要大刀闊斧進行改造的重點。改造後的客廳明亮度大升級，可以說是煥然一新! 簡單卻別緻的家具營造出溫馨以及時尚感，絕對會讓訪客大力稱讚!

改造前後: 餐廳

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改造前的家有一間過時的和室，不僅不美觀，還讓只有 20 坪的空間感覺更為狹小。專家很有魄力地拆除了這間密閉式的和室，將之改造成為開放式的用餐區。用餐區內擺放了木頭長桌以及餐椅，還有木頭的收納櫃，再加上外露燈泡式的燈具，顯得現代感十足，又不失溫暖。

改造前後: 開放感變好了!

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從這個角度欣賞改造前後的樣貌，你是不是可以感受到開放式格局的優點呢?

除此之外，光是重新為牆面上色，以及變換地板，公寓就立刻年輕了 30 歲，是不是很神奇呢? 

改造前後: 牆面的材質

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專家將沙發背後的牆面鋪上白色磚頭，營造出不同的層次感，因此雖然說客廳的主色系是白色，卻不會過於單調。

改造前後: 浴室

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最後讓我們來到改造前後的浴室來看看!

改造前的浴室實在太過陰暗，而且毫無風格可言，誰會想要在這樣的空間好好地洗個澡呢?

改造後的浴室多了現代化的浴缸，而整體的氛圍也更為時尚有品味。

往下看更多大圖

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延伸閱讀: 老屋新生命: 住家兼工作室的溫馨獨棟厝

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