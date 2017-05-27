40 坪的鄉間平房：兼具實用性與時尚度的夢幻住宅（含平面圖）

一間擁有三房兩廳的鄉郊美房，裡面還附設兩個美麗的浴室、一個實用的車庫以及一個寬闊的露臺‥‥‥以上這些種種的特點，有沒有符合到你心目中「夢想之家」的標準呢？
對於很多人來說，如果房子擁有這樣子的格局就真的夢想成真了！今天我們要介紹的主角正正是這樣子的一間家庭平房！現在就讓我們趕快來一起參觀吧～
我們今天要參觀的建案位於俄羅斯並由當地設計公司打造，共有40坪左右，地方不算特別的大，可是對於中小型家庭來說非常足夠。太大的房子不好打理，太小的地方也會讓一家人住得不舒服，所以這樣子的尺寸就剛剛好了。
這一間平房設有3間臥室以及2間浴室，能完全迎合一家人的需要。
房子的設計參照了美式平房的款式，呈現出木材的美麗質感。房子並設有一個小小的前廊，第一眼光看就感受到房子的舒適氛圍。
如果以一站式方案(Turnkey)來建起這種房子，並以俄羅斯本地的標準來說，總施工費約260萬到318萬台幣左右。
由於中小型家庭對於煮食的需要可能沒有很大，因此一個簡潔、實用、佔地又不多的開放式廚房就非常合適。
貼牆的廚櫃組合能夠騰出額外的空間，讓人擺放餐桌、餐椅等等，打造出一個廚房與餐廳相連的無縫空間。
客廳擁有一道鋪磚的灰色裝飾牆，為整個起居空間帶來了一個醒目的設計焦點。
舒適的布藝沙發與設計新穎的現代風茶几完整了整個客廳；地上的大地毯與牆上的掛畫同時為空間注入充滿個性的藝術感。
主人臥室貫徹了灰磚牆的設計，與同樣擁有灰色色調的木地板很合得來。
值得留意的還有那一整幅落地窗簾，這一種置頂式的設計可以有效提升視覺空間感，絕對是個不能忘的小亮點喔！
最後我們來看看這一整個房子的平面圖——我們可以更清楚看見最上方那一個佔地6.7坪的大露臺；而房子的開放式空間設計、三房設計以及車庫的實用設計亦非常值得我們多加留意喔！
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