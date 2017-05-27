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40 坪的鄉間平房：兼具實用性與時尚度的夢幻住宅（含平面圖）

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Дизайн интерьера квартиры в стиле лофт, Павел Авсюкевич Павел Авсюкевич
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一間擁有三房兩廳的鄉郊美房，裡面還附設兩個美麗的浴室、一個實用的車庫以及一個寬闊的露臺‥‥‥以上這些種種的特點，有沒有符合到你心目中「夢想之家」的標準呢？

對於很多人來說，如果房子擁有這樣子的格局就真的夢想成真了！今天我們要介紹的主角正正是這樣子的一間家庭平房！現在就讓我們趕快來一起參觀吧～

​外觀　正面

Проект одноэтажного жилого дома, Павел Авсюкевич Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

我們今天要參觀的建案位於俄羅斯並由當地設計公司打造，共有40坪左右，地方不算特別的大，可是對於中小型家庭來說非常足夠。太大的房子不好打理，太小的地方也會讓一家人住得不舒服，所以這樣子的尺寸就剛剛好了。

這一間平房設有3間臥室以及2間浴室，能完全迎合一家人的需要。

​外觀　側面

Проект одноэтажного жилого дома, Павел Авсюкевич Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

房子的設計參照了美式平房的款式，呈現出木材的美麗質感。房子並設有一個小小的前廊，第一眼光看就感受到房子的舒適氛圍。 

如果以一站式方案(Turnkey)來建起這種房子，並以俄羅斯本地的標準來說，總施工費約260萬到318萬台幣左右。

​廚房與餐廳

Дизайн интерьера квартиры в стиле лофт, Павел Авсюкевич Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
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由於中小型家庭對於煮食的需要可能沒有很大，因此一個簡潔、實用、佔地又不多的開放式廚房就非常合適。

貼牆的廚櫃組合能夠騰出額外的空間，讓人擺放餐桌、餐椅等等，打造出一個廚房與餐廳相連的無縫空間。

​客廳

Дизайн интерьера квартиры в стиле лофт, Павел Авсюкевич Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

客廳擁有一道鋪磚的灰色裝飾牆，為整個起居空間帶來了一個醒目的設計焦點。

舒適的布藝沙發與設計新穎的現代風茶几完整了整個客廳；地上的大地毯與牆上的掛畫同時為空間注入充滿個性的藝術感。

​主人臥室

Дизайн интерьера квартиры в стиле лофт, Павел Авсюкевич Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

主人臥室貫徹了灰磚牆的設計，與同樣擁有灰色色調的木地板很合得來。

值得留意的還有那一整幅落地窗簾，這一種置頂式的設計可以有效提升視覺空間感，絕對是個不能忘的小亮點喔！

平面圖

Проект одноэтажного жилого дома, Павел Авсюкевич Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

最後我們來看看這一整個房子的平面圖——我們可以更清楚看見最上方那一個佔地6.7坪的大露臺；而房子的開放式空間設計、三房設計以及車庫的實用設計亦非常值得我們多加留意喔！

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