40 坪的鄉間平房：兼具實用性與時尚度的夢幻住宅（含平面圖）

一間擁有三房兩廳的鄉郊美房，裡面還附設兩個美麗的浴室、一個實用的車庫以及一個寬闊的露臺‥‥‥以上這些種種的特點，有沒有符合到你心目中「夢想之家」的標準呢？

對於很多人來說，如果房子擁有這樣子的格局就真的夢想成真了！今天我們要介紹的主角正正是這樣子的一間家庭平房！現在就讓我們趕快來一起參觀吧～