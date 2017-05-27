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小臥室佈置與裝潢：10 個你不可不知的實用靈感

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa Giano, MIROarchitetti MIROarchitetti 小臥室
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現代人所擁有的生活空間十分有限，因此每個家中的區塊能分到的可用面積也通常不大。如果說你家中的臥室十分迷你的話，沒有關係，利用一些佈置與裝潢的小技巧，你的小臥室也能既美觀又兼具實用性，並且也保有良好的空間感。

這一本點子簿特別為大家整理了 10 個小臥室佈置與裝潢的實用靈感，不管是從色系或是床具上著手，原本讓人感到苦惱的小臥室都能變得更有魅力。

想要提升你的睡眠空間的質感嗎？趕快跟著我們的腳步，一起看看這 10 個實用的靈感吧！

1. 顏色

作品十號德鑫v1, 沐設計 沐設計 臥室
沐設計

作品十號德鑫v1

沐設計
沐設計
沐設計

當你的臥室面積不大的時候，白色是最安全的顏色了。例如圖中的這間臥室，專家將牆面漆成白色，讓室內感覺更為寬敞，再加上從玻璃拉門外照射近來的陽光，顯得明亮又有朝氣。

2. 玻璃拉門

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pucci+saladino architects

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小臥室也想要擁有一個獨立的更衣間嗎？沒問題，利用透明的玻璃拉門，你可以將更衣間以及床架的區塊分隔開來，同時又不會像厚牆一樣完全地斬斷了空間感。

3. 牆面的床頭燈

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MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

小空間的必知小常識便是善加利用牆面的區塊！

例如一般是放在床頭櫃上的床頭燈，你可以將其安裝在牆面上，這樣一來就不會佔用任何地面的面積，讓臥室感覺更為寬敞。

4. 半開放式的衣櫥

MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 小臥室
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

衣櫥絕對是必備的家具，然而有門的衣櫥通常會讓房間看起來更狹小，因此你可以效法圖中的做法，請專人打造一個半開放式的，讓室內的空間不會過於狹小。

5. 家具

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IR arquitectura

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往高處爬也是小面積的必殺技之一。你可以請專人打造像圖中一樣的多功能家具，利用高度增加收納的空間。

6. 床下

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sreda

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床下的空間絕對是不能輕易忽略的區塊。如果你預算有限，你只需要購買便宜的小盒子，將你不常使用的物品擺放在內，然後儲藏在床下。

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7. 可收起來的床

Un havre de paix au cœur du 8ème arrondissement de Paris, K Design Agency K Design Agency 臥室
K Design Agency

K Design Agency
K Design Agency
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你應該有在一些電影或是影集中看過這種可收起來的床吧？如果說你的臥室真的太小，不妨考慮這樣的設計，平常的時候可以將床收起來，讓房間有多用途。

8. 小床頭桌

Pied-à-terre Parisien pour 3 dans un 31 m2, Studio Pan Studio Pan 臥室
Studio Pan

Studio Pan
Studio Pan
Studio Pan

小臥室所要搭配的家具不宜過大，因此像是床頭桌這一類的家具，你可以以簡約風格為取向，設計一個迷你的版本即可。

9. 套房的區域劃分

Студия в Новокосино, Pure Design Pure Design 臥室 Multicolored
Pure Design

Pure Design
Pure Design
Pure Design

套房中要劃分出生活區域，但又不會讓空間太狹小的確是門學問。你可以選擇一個有收納格的家具，既可以將睡覺以及起居的空間分隔開來，又可以收納許多生活必需品。

10. 鏡面

Décoration d'une chambre, Florence Vatelot Décoratrice d'intérieur Florence Vatelot Décoratrice d'intérieur 臥室床與床頭櫃
Florence Vatelot Décoratrice d&#39;intérieur

Florence Vatelot Décoratrice d'intérieur
Florence Vatelot Décoratrice d&#39;intérieur
Florence Vatelot Décoratrice d'intérieur

鏡面一向都是讓空間感更好的最佳幫手。你可以在衣櫥外面設計鏡面，除了可以讓空間感更好，也有實用的功能。

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