開放式廚房: 12 種現代又時尚的絕佳設計

開放式的廚房讓整個居家的空間更為寬敞，並且讓位在各個角落的家中成員都能夠緊密地與彼此連結，因此非常符合現代人的生活特性。開放式的廚房設計有非常多種可能性，而如果你打算要規劃一個開放式的廚房，這一次的點子簿將要提供 12 種現代又時尚的絕佳設計供你參考。這些開放式廚房的共通點是它們都十分現代又時尚，絕對可以讓掌廚的人在廚房中愉悅地享受煮菜的樂趣，而訪客也會感到大為驚豔。如果你也對開放式廚房感興趣，現在就讓我們一起欣賞這 12 種現代又時尚的絕佳開放式廚房吧設計來獲得一些新的靈感吧～ 相信一定可以找到你喜歡的設計！
淺色系的木頭營造出柔和的感覺，而 L 形的設計讓中間的地帶成為用餐的區塊。
如果你也喜歡這款鮮色系的木質風格廚房設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～
這間開放式的廚房以面著牆面的一字形廚房以及中島組合而成，中島的木頭檯面與白色櫥櫃形成和諧的對比，並且讓畫面更加精緻。
黑色與白色的對比十分強烈，白色的中島可以當作吧檯桌，連著木頭餐桌的設計與中間的廚房擺設更是讓整體空間感更棒。
你喜歡這個黑白交錯的廚房設計嗎？歡迎留言與我們分享你的想法喔～
一字形的白色廚房看起來十分乾淨整潔，卻又不失時尚感。即使是小坪數的住家也可以打造出一種不一樣的設計感！
第八個開放式廚房的中島位置位在牆面的後方，因此不佔空間。純白色的基調也讓整個空間給人一種開闊的感覺～
如果你喜歡 L 形的設計的話，這間展現木頭之美的廚房是你的最佳選擇。錯落有致的空間設計讓整個廚房都變得更有活力了～
你會選擇在自己的家裡打造L型的廚房設計嗎？
廚房的中島不僅有流理台的功能，還可以成為另類的辦公桌。你喜歡這樣的開放式設計嗎～
最後要看到的這間廚房有裸露的水泥地板，搭配上鐵架的儲藏架，散發著柔和的輕工業風的氣息。
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