你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

開放式廚房: 12 種現代又時尚的絕佳設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
苓雅J邸, RND Inc. RND Inc. 廚房
Loading admin actions …

開放式的廚房讓整個居家的空間更為寬敞，並且讓位在各個角落的家中成員都能夠緊密地與彼此連結，因此非常符合現代人的生活特性。開放式的廚房設計有非常多種可能性，而如果你打算要規劃一個開放式的廚房，這一次的點子簿將要提供 12 種現代又時尚的絕佳設計供你參考。這些開放式廚房的共通點是它們都十分現代又時尚，絕對可以讓掌廚的人在廚房中愉悅地享受煮菜的樂趣，而訪客也會感到大為驚豔。如果你也對開放式廚房感興趣，現在就讓我們一起欣賞這 12 種現代又時尚的絕佳開放式廚房吧設計來獲得一些新的靈感吧～ 相信一定可以找到你喜歡的設計！

1. 白色系廚房

樂活人生, 倍果設計有限公司 倍果設計有限公司 餐廳 台面,家具,桌子,橱柜,木头,建筑,厨房,屋,室内设计,地板
倍果設計有限公司

樂活人生

倍果設計有限公司
倍果設計有限公司
倍果設計有限公司

如果你喜歡整潔的畫面，那麼選用白色系的系統櫃可以滿足你對於完美廚房的想像。由於一片白的廚櫃可能會稍顯生冷，因此木頭的餐桌平衡了整體感。

2. 淺色系的木頭

4F開放式廚房 隹設計 ZHUI Design Studio 廚房
隹設計 ZHUI Design Studio

4F開放式廚房

隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio

淺色系的木頭營造出柔和的感覺，而 L 形的設計讓中間的地帶成為用餐的區塊。

如果你也喜歡這款鮮色系的木質風格廚房設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

3. 別緻的風格

01 樂沐室內設計有限公司 廚房 塑木複合材料 White 橱柜,台面,家具,财产,抽屉,厨房,木头,室内设计,灯光,地板
樂沐室內設計有限公司

01

樂沐室內設計有限公司
樂沐室內設計有限公司
樂沐室內設計有限公司

這間開放式的廚房以面著牆面的一字形廚房以及中島組合而成，中島的木頭檯面與白色櫥櫃形成和諧的對比，並且讓畫面更加精緻。

4. 黑白交錯

取景．生活敞域, 拾葉 建築室內設計 拾葉 建築室內設計 現代廚房設計點子、靈感&圖片
拾葉 建築室內設計

取景．生活敞域

拾葉 建築室內設計
拾葉 建築室內設計
拾葉 建築室內設計

黑色與白色的對比十分強烈，白色的中島可以當作吧檯桌，連著木頭餐桌的設計與中間的廚房擺設更是讓整體空間感更棒。

你喜歡這個黑白交錯的廚房設計嗎？歡迎留言與我們分享你的想法喔～

5. 牆面的圖樣

苓雅J邸, RND Inc. RND Inc. 廚房
RND Inc.

苓雅J邸

RND Inc.
RND Inc.
RND Inc.

白色的櫥櫃加上灰色的中島，這間廚房以中性的色系擄獲了我們的心。除此之外，廚房牆面的特殊紋路更是一大特色。

6. 一字形廚房

宜蘭健康屋 義式、美式, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 廚房
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

宜蘭健康屋 義式、美式

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

一字形的白色廚房看起來十分乾淨整潔，卻又不失時尚感。即使是小坪數的住家也可以打造出一種不一樣的設計感！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 米色廚房

開放廚房 果仁室內裝修設計有限公司 廚房 廚房
果仁室內裝修設計有限公司

開放廚房

果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司

米色系的 L形系統櫃搭配上中島，這間開放式廚房的面積十分寬敞，絕對是常為家人或是眾多訪客下廚的人的最佳拍檔。

喜歡這個設計嗎? 讓我們的專家協助你吧!

８. 特殊的中島位置

台南 謝宅, 直譯空間設計有限公司 直譯空間設計有限公司 現代廚房設計點子、靈感&圖片 White 家具,橱柜,桌子,下沉,台面,厨房,轻敲,木头,房子,灯光
直譯空間設計有限公司

台南 謝宅

直譯空間設計有限公司
直譯空間設計有限公司
直譯空間設計有限公司

第八個開放式廚房的中島位置位在牆面的後方，因此不佔空間。純白色的基調也讓整個空間給人一種開闊的感覺～

9. L 形的絕佳範例

Hang Hau Residential Project, CLOUD9 DESIGN CLOUD9 DESIGN 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 金屬 Black
CLOUD9 DESIGN

CLOUD9 DESIGN
CLOUD9 DESIGN
CLOUD9 DESIGN

如果你喜歡 L 形的設計的話，這間展現木頭之美的廚房是你的最佳選擇。錯落有致的空間設計讓整個廚房都變得更有活力了～

你會選擇在自己的家裡打造L型的廚房設計嗎？

10. 典雅的風格

朵朵-透天, 齊家。空間設計 齊家。空間設計 現代廚房設計點子、靈感&圖片 台面,橱柜,财产,下沉,轻敲,厨房水槽,白色的,厨房,室内设计,木头
齊家。空間設計

朵朵-透天

齊家。空間設計
齊家。空間設計
齊家。空間設計

散發著些微的鄉村風，以白色搭配黑色的開放式廚房設計非常典雅美麗。相信在有陽光的時候一定會有另一種不一樣的美感～

11. 多功能的廚房

賀澤室內設計 HOZO_interior_design 賀澤室內設計 HOZO_interior_design 廚房 橱柜,台面,轻敲,厨房炉灶,下沉,厨房用具,厨房,灯光,椅子,室内设计
賀澤室內設計 HOZO_interior_design

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

賀澤室內設計 HOZO_interior_design
賀澤室內設計 HOZO_interior_design
賀澤室內設計 HOZO_interior_design

廚房的中島不僅有流理台的功能，還可以成為另類的辦公桌。你喜歡這樣的開放式設計嗎～

12. 輕工業風

三野高台, 築里館空間設計 築里館空間設計 現代廚房設計點子、靈感&圖片 橱柜,木头,台面,室内设计,灯光,建筑,地板,地面,厨房,厨房用具
築里館空間設計

三野高台

築里館空間設計
築里館空間設計
築里館空間設計

最後要看到的這間廚房有裸露的水泥地板，搭配上鐵架的儲藏架，散發著柔和的輕工業風的氣息。

延伸閱讀: 善用 L 形優勢，打造出絕佳廚房設計

40 個設計小廚房的絕佳方法

木製傢俱的必備建材：承重力高又穩固的木心板
你最愛哪一個設計？　

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了