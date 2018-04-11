你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

陽台設計: 9 款為台灣人量身打造的涼爽好空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
民宿的夢-改造頂樓老公寓, 果仁室內裝修設計有限公司 果仁室內裝修設計有限公司 露臺
Loading admin actions …

擁有戶外的空間對於身在地狹人稠的台灣的我們來說是一種奢侈。如果說你是住在公寓，並且很有幸地能夠有一塊小陽臺的人的話，你可以千萬不要把它當作是倉庫使用，把大型的物品堆積在此。居住在城市中，陽臺是可以讓你不用走出家門，就可以透透氣的好區塊，因此我們建議你能夠費點心思，妝點這個空間，將之打造成一個屬於你的愜意小樂園。

今天我們要為大家介紹 9 個為台灣人量身打造的涼爽愜意陽臺，9 位來自台灣的專家們精心地依照屋主的需求，將陽臺變成一個簡單又讓人可以好好放鬆的生活空間。

你也在為你的陽臺找靈感嗎？現在就一起看看這 9 種不同的設計，進而妝點你的陽臺吧！

1. 小植物園

陽台 世家新室內裝修公司 泳池 植物,白天,财产,建造,窗户,木头,花盆,线,草,长方形
世家新室內裝修公司

陽台

世家新室內裝修公司
世家新室內裝修公司
世家新室內裝修公司

我們首先要看到的是一個位在大樓中的公寓的陽臺，這個陽臺鋪設了淺色的木板，並且搭配不同風格的木頭家具，再擺放不同的植物盆栽，讓陽臺活脫脫地成為一個都市中的小植物園。

2. 簡單又有度假感

更衣室/陽台 果仁室內裝修設計有限公司 更衣室 更衣室,陽台
果仁室內裝修設計有限公司

更衣室/陽台

果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司

第二個要看到的陽臺也鋪上了木頭甲板，白色的牆面以及天花板讓人感到舒適又愜意，似乎在城市中度假一樣。而天花板上則有照明設備，因此晚上也能在此享受寂靜的戶外時光。

3. 一起看夜景

景觀露臺 果仁室內裝修設計有限公司 露臺 露臺,民宿,木屋,陽台
果仁室內裝修設計有限公司

景觀露臺

果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司

在這個寬敞的露臺上，木頭的甲板與石頭形成巧妙的對比，而木頭的圍牆上則能吊掛不同的植物，讓露臺更有生氣。晚間的時分，大人小孩可以齊聚在此，一起瞭望星空。

4. 磁磚的魅力

誰偷了下午的時光, 釩星空間設計 釩星空間設計 露臺 自行车,车轮,植物,胎,财产,自行车车轮,自行车车把,木头,橘子,室内设计
釩星空間設計

誰偷了下午的時光

釩星空間設計
釩星空間設計
釩星空間設計

白色的瓷磚營造出別緻且可愛的感覺，加上有設計感的吊燈，陽臺不需過多的裝飾品便以顯得十分有魅力。擺放小椅子，以及喜歡的花草，就能在此獨飲一杯好茶。

5. 封閉式陽臺

日光森活‧三十年老屋新生命 微自然室內裝修設計有限公司 露臺 窗户,植物,财产,建造,夹具,阴影,室内设计,建筑学,室内植物,地面
微自然室內裝修設計有限公司

日光森活‧三十年老屋新生命

微自然室內裝修設計有限公司
微自然室內裝修設計有限公司
微自然室內裝修設計有限公司

封閉式的陽臺可以防塵並且較為安全。這個有木頭甲板的陽臺除了可以讓屋主在此喘口氣之外，也有小洗衣房的功能。

6. 看本書吧！

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

磚牆、白色石子以及木頭讓人感受到來自自然的氣息，簡單的植物以及吊燈，再加上一張舒適的座椅，你就可以在此安靜地看一本書，或是沈浸在幻想中。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 透明圍牆

麗寶雙璽, 星葉室內裝修有限公司 星葉室內裝修有限公司 露臺 植物,家具,财产,建造,阴影,木头,室内设计,地面,客厅,桌子
星葉室內裝修有限公司

麗寶雙璽

星葉室內裝修有限公司
星葉室內裝修有限公司
星葉室內裝修有限公司

這個陽臺規劃了透明的牆，因此感覺更為開闊，也讓人可以在此欣賞城市中的美景。木頭甲板上擺放了戶外的餐桌椅，以及屋主精心照顧的盆栽，讓人感到十分舒適又有生氣。

8. 如同相框般

瞰 前置建築 Preposition Architecture 露臺 白天,财产,天空,建筑,植物,窗户,桌子,阴影,木头,室内设计
前置建築 Preposition Architecture

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

從這個角度望過去，陽臺有如相框一樣，將遠處的美景裱了起來。綠色的草坪讓沒有時間出門的屋主可以在此感受自然的觸感，十分平和。

9. 磁磚地板

宜蘭厝烏石港計畫 木造多孔隙家屋, 原典建築師事務所 原典建築師事務所 露臺
原典建築師事務所

宜蘭厝烏石港計畫 木造多孔隙家屋

原典建築師事務所
原典建築師事務所
原典建築師事務所

木頭的屋簷以及磁磚的地板展現了一冷一暖的魅力，在此你可以盡情地欣賞屋外的美景，好不愜意！

延伸閱讀：改造閒置陽台：超級別緻又可愛的午後休閒好空間

13 種造型各異的美麗浴缸款式
你最愛哪個陽臺的設計？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了