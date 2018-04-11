陽台設計: 9 款為台灣人量身打造的涼爽好空間

擁有戶外的空間對於身在地狹人稠的台灣的我們來說是一種奢侈。如果說你是住在公寓，並且很有幸地能夠有一塊小陽臺的人的話，你可以千萬不要把它當作是倉庫使用，把大型的物品堆積在此。居住在城市中，陽臺是可以讓你不用走出家門，就可以透透氣的好區塊，因此我們建議你能夠費點心思，妝點這個空間，將之打造成一個屬於你的愜意小樂園。

今天我們要為大家介紹 9 個為台灣人量身打造的涼爽愜意陽臺，9 位來自台灣的專家們精心地依照屋主的需求，將陽臺變成一個簡單又讓人可以好好放鬆的生活空間。

你也在為你的陽臺找靈感嗎？現在就一起看看這 9 種不同的設計，進而妝點你的陽臺吧！