陽台設計: 9 款為台灣人量身打造的涼爽好空間

擁有戶外的空間對於身在地狹人稠的台灣的我們來說是一種奢侈。如果說你是住在公寓，並且很有幸地能夠有一塊小陽臺的人的話，你可以千萬不要把它當作是倉庫使用，把大型的物品堆積在此。居住在城市中，陽臺是可以讓你不用走出家門，就可以透透氣的好區塊，因此我們建議你能夠費點心思，妝點這個空間，將之打造成一個屬於你的愜意小樂園。
今天我們要為大家介紹 9 個為台灣人量身打造的涼爽愜意陽臺，9 位來自台灣的專家們精心地依照屋主的需求，將陽臺變成一個簡單又讓人可以好好放鬆的生活空間。
你也在為你的陽臺找靈感嗎？現在就一起看看這 9 種不同的設計，進而妝點你的陽臺吧！
我們首先要看到的是一個位在大樓中的公寓的陽臺，這個陽臺鋪設了淺色的木板，並且搭配不同風格的木頭家具，再擺放不同的植物盆栽，讓陽臺活脫脫地成為一個都市中的小植物園。
第二個要看到的陽臺也鋪上了木頭甲板，白色的牆面以及天花板讓人感到舒適又愜意，似乎在城市中度假一樣。而天花板上則有照明設備，因此晚上也能在此享受寂靜的戶外時光。
在這個寬敞的露臺上，木頭的甲板與石頭形成巧妙的對比，而木頭的圍牆上則能吊掛不同的植物，讓露臺更有生氣。晚間的時分，大人小孩可以齊聚在此，一起瞭望星空。
白色的瓷磚營造出別緻且可愛的感覺，加上有設計感的吊燈，陽臺不需過多的裝飾品便以顯得十分有魅力。擺放小椅子，以及喜歡的花草，就能在此獨飲一杯好茶。
封閉式的陽臺可以防塵並且較為安全。這個有木頭甲板的陽臺除了可以讓屋主在此喘口氣之外，也有小洗衣房的功能。
這個陽臺規劃了透明的圍牆，因此感覺更為開闊，也讓人可以在此欣賞城市中的美景。木頭甲板上擺放了戶外的餐桌椅，以及屋主精心照顧的盆栽，讓人感到十分舒適又有生氣。
從這個角度望過去，陽臺有如相框一樣，將遠處的美景裱了起來。綠色的草坪讓沒有時間出門的屋主可以在此感受自然的觸感，十分平和。
木頭的屋簷以及磁磚的地板展現了一冷一暖的魅力，在此你可以盡情地欣賞屋外的美景，好不愜意！