鄉下的完美居所：17 間充滿鄉村氣息的舒適住宅

當你決定搬到鄉下，住在自己蓋的房子內時，你希望能夠住在什麼樣風格的居所內呢？
對我們來說，充滿鄉村氣息與風格的房子絕對能讓你更為享受鄉間的質樸生活，因此這一次的點子簿我們將要為大家介紹 17 間充滿鄉村氣息的舒適住宅。這些住宅的樣貌有所不同，但是共通點是它們都與周遭的環境完美融合，毫無違和感，讓人可以放鬆地享受無欲則剛的鄉間好生活。17 位不同的專家以不同的角度以及概念，打造出喜歡鄉間生活的屋主可以愉悅且幸福度日的完美居所。
話不多說，一起跟我們欣賞這 17 間充滿鄉村氣息的舒適住宅吧！
我們所要看到的第一間住宅使用了不同的素材。踏著紅色的磁磚階梯，你會來到有著各式植物盆栽的露臺，而木頭的窗門則與混凝土的牆面形成對比，並且與週遭的自然呼應。走進這個家的室內，你則會被其挑高的天花板以及濃濃的木頭香給深深吸引。
蘋果綠的牆面非常粉嫩可愛，搭配上白色的窗框與大門，更顯別緻。
乍看之下似乎是簡單的設計，但是像是窗框等小地方則別具心裁地使用了不同的顏色，讓人感到驚喜。
奶油色的牆面十分清爽，搭配上竹子搭建而成的屋頂後，讓人感到十分沁涼。
藍色的牆面十分獨特，加上了白色的窗框後，更有層次感。
大地色系的牆身在週遭綠意的襯托之下更為搶眼，雖然說外觀十分質樸，但是室內卻非常有時尚感。
使用了淺灰色的房子搭配上藍色與黃色，非常有特色。房子內的最大亮點則是散發著濃厚鄉村風情的大廚房！
點此看更多細節：鄉村風平房: 一間含車庫、充滿別緻設計的溫暖好居所
這間鄉村住宅有傳統的結構，而多扇的窗戶則讓室內洋溢溫暖自然光。
這間住宅除了有美麗的大庭院，還有一個頗大的泳池，非常適合喜歡戶外生活的家庭。
有著氣派的外觀，這間鄉村的居所氣宇非凡，並且非常適合家中人數不少的家庭！
利用不同的框架以及色系，這間鄉村居所十分有層次。
最後這間住宅是非常經典的鄉村風住宅，白色的牆面以及灰色的屋頂傳統卻耐看，迴廊則是讓人享受戶外時光的好空間。