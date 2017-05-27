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鄉下的完美居所：17 間充滿鄉村氣息的舒適住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
HOME STAGING in splendida villa anni '80, Mirna Casadei Home Staging Mirna Casadei Home Staging 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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當你決定搬到鄉下，住在自己蓋的房子內時，你希望能夠住在什麼樣風格的居所內呢？

對我們來說，充滿鄉村氣息與風格的房子絕對能讓你更為享受鄉間的質樸生活，因此這一次的點子簿我們將要為大家介紹 17 間充滿鄉村氣息的舒適住宅。這些住宅的樣貌有所不同，但是共通點是它們都與周遭的環境完美融合，毫無違和感，讓人可以放鬆地享受無欲則剛的鄉間好生活。17 位不同的專家以不同的角度以及概念，打造出喜歡鄉間生活的屋主可以愉悅且幸福度日的完美居所。

話不多說，一起跟我們欣賞這 17 間充滿鄉村氣息的舒適住宅吧！

1. 不同的素材

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Mirna Casadei Home Staging

Mirna Casadei Home Staging
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我們所要看到的第一間住宅使用了不同的素材。踏著紅色的磁磚階梯，你會來到有著各式植物盆栽的露臺，而木頭的窗門則與混凝土的牆面形成對比，並且與週遭的自然呼應。走進這個家的室內，你則會被其挑高的天花板以及濃濃的木頭香給深深吸引。

2. 美麗的前廊

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白色作為主色系，搭配上灰色的屋頂，這間房子散發著可愛又典雅的氣息。前廊的空間除了有讓人走動的實用功能，還成為美麗的裝飾品。

3. 咖啡色的家

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咖啡色的屋身像是身後樹木的軀幹一樣，完美地呈現出自然的樣貌。

4. 蘋果綠

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Дмитрий Кругляк

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蘋果綠的牆面非常粉嫩可愛，搭配上白色的窗框與大門，更顯別緻。

5. 木頭之美

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NAS-DRA

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這間住宅讓我們可以欣賞木頭的紋路，而落地窗外的露臺則是與自然互動的好空間。

6. 小細節

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Pracownia Tutaj

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乍看之下似乎是簡單的設計，但是像是窗框等小地方則別具心裁地使用了不同的顏色，讓人感到驚喜。

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7. 奶油色

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BAMBU CARBONO ZERO

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奶油色的牆面十分清爽，搭配上竹子搭建而成的屋頂後，讓人感到十分沁涼。

8. 田園風情

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紅色的屋瓦散發著濃厚的田園風情，淺橘色的屋身也十分可愛。

9. 藍色的家

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ヒロ・デザイン・ラボ

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藍色的牆面十分獨特，加上了白色的窗框後，更有層次感。

10. 大地色系

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New Leaf Home Design

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New Leaf Home Design
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大地色系的牆身在週遭綠意的襯托之下更為搶眼，雖然說外觀十分質樸，但是室內卻非常有時尚感。

11. 淺灰色的家

Remodelación Casa Estilo Farmhouse San Antonio TX, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs 房子
Noelia Ünik Designs

Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs
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使用了淺灰色的房子搭配上藍色與黃色，非常有特色。房子內的最大亮點則是散發著濃厚鄉村風情的大廚房！

點此看更多細節：鄉村風平房: 一間含車庫、充滿別緻設計的溫暖好居所

12. 傳統結構

Проект одноэтажного загородного дома, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов 房子 石器 Beige
Ильмас Хисамутдинов

Ильмас Хисамутдинов
Ильмас Хисамутдинов
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這間鄉村住宅有傳統的結構，而多扇的窗戶則讓室內洋溢溫暖自然光。

13. 有泳池的家

House Calder, Creo-B Designs Creo-B Designs
Creo-B Designs

Creo-B Designs
Creo-B Designs
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這間住宅除了有美麗的大庭院，還有一個頗大的泳池，非常適合喜歡戶外生活的家庭。

14. 氣派的家

Сиера_530 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction 房子
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
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有著氣派的外觀，這間鄉村的居所氣宇非凡，並且非常適合家中人數不少的家庭！

15. 多層次

Частный коттедж из газоблока, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна 房子
Садовникова Наталья Евгеньевна

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

利用不同的框架以及色系，這間鄉村居所十分有層次。

16. 歐式情懷

КД-225, GOOD WOOD GOOD WOOD 房子
GOOD WOOD

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GOOD WOOD
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結合混凝土與木頭，這間住宅散發著濃濃的歐式情懷，十分有童話感。

17. 極致鄉村

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THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
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最後這間住宅是非常經典的鄉村風住宅，白色的牆面以及灰色的屋頂傳統卻耐看，迴廊則是讓人享受戶外時光的好空間。

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