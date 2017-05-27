鄉下的完美居所：17 間充滿鄉村氣息的舒適住宅

當你決定搬到鄉下，住在自己蓋的房子內時，你希望能夠住在什麼樣風格的居所內呢？

對我們來說，充滿鄉村氣息與風格的房子絕對能讓你更為享受鄉間的質樸生活，因此這一次的點子簿我們將要為大家介紹 17 間充滿鄉村氣息的舒適住宅。這些住宅的樣貌有所不同，但是共通點是它們都與周遭的環境完美融合，毫無違和感，讓人可以放鬆地享受無欲則剛的鄉間好生活。17 位不同的專家以不同的角度以及概念，打造出喜歡鄉間生活的屋主可以愉悅且幸福度日的完美居所。

話不多說，一起跟我們欣賞這 17 間充滿鄉村氣息的舒適住宅吧！