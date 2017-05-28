自地自建：16 間適合家庭入住的兩層樓住宅

在自己的土地上蓋一間專屬於自己的房子是多麼幸福且有成就感的事情啊！你可以依照自己的想法規劃房子的樣貌，然後看著自己的理想實踐。如果說你已經有一塊建地，並且打算在近期開始動工蓋一間房子，那麼這一次的點子簿想必會帶給你不少的靈感。我們為大家整理了 16 間適合家庭入住的兩層樓住宅，16 位不同的專家使用各類的素材，打造出不同風味與樣貌的兩層樓住宅，而這些房子寬敞的面積對於家庭來說是非常理想的條件。
想要自地自建的話，現在就跟著我們的腳步一起欣賞這 16 間適合家庭入住的兩層樓住宅吧！
我們所要看到的第一間住宅是由來自台灣的專家所精心打造的，瞧瞧那以灰為底，米白為主體的色系搭配，是不是讓這間房子看起來既穩重又好親近呢？房子的入口有屋簷遮蔽，非常適合台灣多雨的天氣，而二樓的大陽台則是讓屋主可以盡情享受戶外時光的好地方。
木板搭成的外牆以及傾斜的屋頂是這間房子的兩大特色，除此之外，大片的玻璃落地窗也是一大焦點。專家在二樓陽台使用了透明的圍牆，因此不會阻擋外頭的景色。
紅色的屋瓦帶來田原的氣息，而白色的外牆則讓人感到十分清爽。環繞四周的二樓陽臺與一樓的露臺皆是愜意的戶外場所。
磚頭以及混凝土的搭配讓人感到印象深刻，除此之外，二樓的山形屋頂與方形的區塊形成了強烈的對比，非常有特色。
傳統結構的房子適合喜歡純正鄉村風格的你。
這間咖啡色系的家含有車庫的設計，因此非常適合有車家庭。
這間房子以兩棟建築體組合而成，中間形成的中庭十分美麗，讓人感到放鬆且平靜。
給人莊園風的印象，這間房子絕對能讓你盡享美好的鄉間生活。
鵝黃色的木屋與一般的木屋截然不同，給人一種可愛的感覺。
這間位在鄉間的住宅雖然用上了磚牆，但卻給人一種典雅的感覺。
最後要看到的這間房子有各種層次的屋頂，組合在一起更有特色。
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