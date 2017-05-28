自地自建：16 間適合家庭入住的兩層樓住宅

在自己的土地上蓋一間專屬於自己的房子是多麼幸福且有成就感的事情啊！你可以依照自己的想法規劃房子的樣貌，然後看著自己的理想實踐。如果說你已經有一塊建地，並且打算在近期開始動工蓋一間房子，那麼這一次的點子簿想必會帶給你不少的靈感。我們為大家整理了 16 間適合家庭入住的兩層樓住宅，16 位不同的專家使用各類的素材，打造出不同風味與樣貌的兩層樓住宅，而這些房子寬敞的面積對於家庭來說是非常理想的條件。

想要自地自建的話，現在就跟著我們的腳步一起欣賞這 16 間適合家庭入住的兩層樓住宅吧！