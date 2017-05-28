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自地自建：16 間適合家庭入住的兩層樓住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Проект одноэтажного загородного дома, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов 房子 石器 Beige
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在自己的土地上蓋一間專屬於自己的房子是多麼幸福且有成就感的事情啊！你可以依照自己的想法規劃房子的樣貌，然後看著自己的理想實踐。如果說你已經有一塊建地，並且打算在近期開始動工蓋一間房子，那麼這一次的點子簿想必會帶給你不少的靈感。我們為大家整理了 16 間適合家庭入住的兩層樓住宅，16 位不同的專家使用各類的素材，打造出不同風味與樣貌的兩層樓住宅，而這些房子寬敞的面積對於家庭來說是非常理想的條件。

想要自地自建的話，現在就跟著我們的腳步一起欣賞這 16 間適合家庭入住的兩層樓住宅吧！

1. 灰與白

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日本節能健康住宅冬暖夏涼

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我們所要看到的第一間住宅是由來自台灣的專家所精心打造的，瞧瞧那以灰為底，米白為主體的色系搭配，是不是讓這間房子看起來既穩重又好親近呢？房子的入口有屋簷遮蔽，非常適合台灣多雨的天氣，而二樓的大陽台則是讓屋主可以盡情享受戶外時光的好地方。

2. 木頭與玻璃

Take Off, Una St Ives, iroka iroka 露臺
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Take Off, Una St Ives

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木板搭成的外牆以及傾斜的屋頂是這間房子的兩大特色，除此之外，大片的玻璃落地窗也是一大焦點。專家在二樓陽台使用了透明的圍牆，因此不會阻擋外頭的景色。

3. 田園氣息

Casa de Hóspedes - Reforma e Decoração, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
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紅色的屋瓦帶來田原的氣息，而白色的外牆則讓人感到十分清爽。環繞四周的二樓陽臺與一樓的露臺皆是愜意的戶外場所。

4. 純白

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Marlegno

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純白的牆面讓人一看就感到神清氣爽，一樓的露臺則連結了庭院以及室內的區塊。

5. 不同的素材

Modern Farmhouse - Silverlakes Nature Reserve Karel Keuler Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Karel Keuler Architects

Modern Farmhouse – Silverlakes Nature Reserve

Karel Keuler Architects
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磚頭以及混凝土的搭配讓人感到印象深刻，除此之外，二樓的山形屋頂與方形的區塊形成了強烈的對比，非常有特色。

6. 傳統結構

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Ильмас Хисамутдинов

Ильмас Хисамутдинов
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傳統結構的房子適合喜歡純正鄉村風格的你。

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7. 方正的房屋

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方正的房屋以深色系為主，搭配白色作為妝點，十分搶眼。

8. 灰黑白

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灰黑白是這間有著趣味線條的家的主色系，不同區塊用上不同顏色，讓這間房子更為獨特。

9. 有車庫的家

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Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
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這間咖啡色系的家含有車庫的設計，因此非常適合有車家庭。

10. 有中庭的房子

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這間房子以兩棟建築體組合而成，中間形成的中庭十分美麗，讓人感到放鬆且平靜。

11. 寬敞的停車場

homify 房子
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這間房子有著寬敞的開放式停車場，而房子的用色十分簡單耐看。

12. 鄉村的氣息

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你眼前看到的這間住宅非常有鄉村的魅力，而橘紅色的磚瓦則讓人感受到質樸的氣息。

13. 莊園風

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給人莊園風的印象，這間房子絕對能讓你盡享美好的鄉間生活。

14. 鵝黃色的木屋

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Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

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Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
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鵝黃色的木屋與一般的木屋截然不同，給人一種可愛的感覺。

15. 典雅魅力

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這間位在鄉間的住宅雖然用上了磚牆，但卻給人一種典雅的感覺。

16. 層次感的屋頂

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Roundhouse Architecture Ltd

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最後要看到的這間房子有各種層次的屋頂，組合在一起更有特色。

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