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慢活的鄉間居所: 有光沒有熱的通風獨棟住宅

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北緯23.5度 23.5 Degrees North of the Equator, Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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獨特的設計理念可以讓一間房子的存在更有意義，而這一次我們所要介紹的鄉間居所便是最佳的範例。由於台灣在北回歸線二十三點五度，所以我們與太陽也存在著二十三點五度的夾角，南向可以提供給建築均勻的日照，所以專家們把建築物分成兩棟，前棟為客、餐廳的公共空間，後棟為臥室較為私密的空間，前後棟用川廊連接。這樣的設計讓屋主可以擁有兩倍和煦的南向採光，北向因為地球與太陽夾角的關係，不會有直射光，太陽變成最大的間接光源。

完工後的住宅有天窗的設計，但是有光沒有熱，十分通風涼爽。現在就讓我們一起欣賞這間慢活之家的更多設計細節…

良好通風

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專家把建築物的屋頂面向北邊設計出高低落差的天窗及高窗，設計出有光沒有熱的採光方式，並且讓熱空氣可以向上對流，讓建築物達到最大的自然採光與通風，被動式的設計體驗真正生活在鄉間的自由與慢活。

外觀

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白色的面搭配上黑色的線條，簡單卻不失個性。

夜幕低垂

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夜幕低垂，室內的燈光被點亮的時候，房子又展現了不一樣的樣貌。

另外一個角度

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樓梯間

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一般來說樓梯間都給人陰暗的印象，然而專家利用天窗的設計，讓室內每個角落都洋溢著自然光。

天窗

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帶來光，卻將熱阻隔的天窗設計。

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中庭

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兩棟建築體中自然地形成了中庭的區塊，在室內走動的時候，可以感受到一股平靜的禪意。

從外頭看

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北緯23.5度 23.5 Degrees North of the Equator

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從外頭看，連結兩棟建築體的走道十分有美感。

夜幕低垂的美麗樣貌

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