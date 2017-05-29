慢活的鄉間居所: 有光沒有熱的通風獨棟住宅

獨特的設計理念可以讓一間房子的存在更有意義，而這一次我們所要介紹的鄉間居所便是最佳的範例。由於台灣在北回歸線二十三點五度，所以我們與太陽也存在著二十三點五度的夾角，南向可以提供給建築均勻的日照，所以專家們把建築物分成兩棟，前棟為客、餐廳的公共空間，後棟為臥室較為私密的空間，前後棟用川廊連接。這樣的設計讓屋主可以擁有兩倍和煦的南向採光，北向因為地球與太陽夾角的關係，不會有直射光，太陽變成最大的間接光源。

完工後的住宅有天窗的設計，但是有光沒有熱，十分通風涼爽。現在就讓我們一起欣賞這間慢活之家的更多設計細節…