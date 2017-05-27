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不生硬的現代住宅：一個有天窗設計的超典雅居所（含設計圖）

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
ARQUITETURA RESIDENCIAL JUNDIAÍ RESERVA DA SERRA, Aresto Arquitetura Aresto Arquitetura 現代風玄關、走廊與階梯
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大家一想到現代風的住宅時，腦中是否浮現了充滿生冷感且剛硬的畫面呢？沒錯，現代建築的特色是方正的線條，而選用的色系簡單卻偶爾給人較為冷冰冰的感覺。如果說你喜歡現代建築的元素，但又希望住宅能擁有適當的溫度的話，這一次我們所要介紹的現代住宅將會非常適合你。

這間有方形線條的住宅外牆運用了木頭作妝點，因此一點也不讓人感到生硬，而一走到室內後，你會發現其典雅的裝潢讓人感到十分溫暖。除此之外，樓梯間的天窗設計也讓是內各個角落都毫無陰暗。

現在就一起欣賞專家精心設計的傑作吧！

外觀

ARQUITETURA RESIDENCIAL JUNDIAÍ RESERVA DA SERRA, Aresto Arquitetura Aresto Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Aresto Arquitetura

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如同我門剛才所提到的，雖然說這間房子的外觀採用現代建築的結構，但是專家在某些區塊使用了木頭，因此讓房子散發著柔和感。除此之外，庭院的熱帶植物也為這個家帶來了熱力。

挑高的客廳

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挑高的客廳中擺放了各種不同樣貌的典雅座椅，搭配上木頭的茶几後，顯得更佳有質感。天花板上垂掛的吊燈造型十分獨特，為典雅風格的客廳帶來不一樣的元素。

壁爐

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在這間有著現代感的外觀的家中，居然設置了非常有傳統風情的壁爐，因此增添了鄉村的氣息。白色的沙發座椅十分別緻，與同色的茶几構成和諧的畫面。

天窗

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通常樓梯間給人陰暗的感覺，為了避免這樣的情形發生，專家特地在此規劃了天窗，因此屋主在走動的時候，也能感受到和煦的陽光。

用餐區

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用餐區旁就是玻璃的拉門，因此非常明亮，而典雅的家具則凸顯了屋主的品味。

露臺

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從這個角度，你可以看到這個家的後方有大片的露臺，而露台上方的屋簷則是傳統的磚瓦，因此可以說是傳統與現代的完美結合，讓人感到驚喜！

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平面設計圖 一樓

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平面設計圖 二樓

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