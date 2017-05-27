不生硬的現代住宅：一個有天窗設計的超典雅居所（含設計圖）

大家一想到現代風的住宅時，腦中是否浮現了充滿生冷感且剛硬的畫面呢？沒錯，現代建築的特色是方正的線條，而選用的色系簡單卻偶爾給人較為冷冰冰的感覺。如果說你喜歡現代建築的元素，但又希望住宅能擁有適當的溫度的話，這一次我們所要介紹的現代住宅將會非常適合你。

這間有方形線條的住宅外牆運用了木頭作妝點，因此一點也不讓人感到生硬，而一走到室內後，你會發現其典雅的裝潢讓人感到十分溫暖。除此之外，樓梯間的天窗設計也讓是內各個角落都毫無陰暗。

現在就一起欣賞專家精心設計的傑作吧！