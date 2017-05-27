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小空間也能有書房！8 個可以激發你無窮靈感的絕佳設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
私宅-玩味, 思為設計 SW Design 思為設計 SW Design 書房/辦公室
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還記得在學生時代的時候，回家常常會在吃飽後睡一覺，然後再起來去書房唸書。坐在書桌前唸書的確比較能拋下其他手邊的工作以及雜念，專心在眼前的書本上。然而現代人所擁有的生活空間實在太有限，有時候就連擺放一張書桌的空間都沒有，更別說要擁有一間書房了。今天我們要以 8 個絕佳的設計，為你展示要如何利用家中的小角落，打造出一個讓你可以沈浸在書香中的書房空間。

不管是沙發後的留白處，或是牆後的隱藏空間，你都能在沒有注意到的區塊，打造一個小書房。趕快跟我們一起來看看這 8 個絕對能帶給你靈感的設計吧！

1. 夾層

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利用夾層的小空間，打造一個半獨立的書房，而由於牆面有開一扇窗，因此你可以在明亮的日光照射下看書。

2. 收納櫃後

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收納櫃有儲物以及隔間的功能，而在收納櫃與牆面之間的留白處，專家將之打造為既開放又充滿隱密感的小書房。

3. 閣樓

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APE Architecture &amp; Design Ltd.

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專家毫不浪費小閣樓的空間，在天窗的下方擺設了書桌椅，打造出一個很有浪漫氣息的小書房。

4. 沙發背後

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有時候可以將沙發往前移一些，然後在沙發的身後擺放書桌，創造出一個有開放感的讀書空間。

5. 長桌

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在這個小空間中，專家在窗前設計了一個連接牆面的木頭書桌，既可愛又明亮。

6. 牆面書桌

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在這個有隔間功能的牆上，專家將書桌安裝在上面，打造出一個可以容納兩人的書房。

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7. 隱秘感

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在這個充滿隱密感的家中小角落，專家以天花板的照明增加小書房的亮度。

8. 沙發與櫃子之間

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思維空間設計
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沙發與書櫃中間的通道上擺放了簡單的書桌椅，是善用空間的最佳代表。

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