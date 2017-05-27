小空間也能有書房！8 個可以激發你無窮靈感的絕佳設計

還記得在學生時代的時候，回家常常會在吃飽後睡一覺，然後再起來去書房唸書。坐在書桌前唸書的確比較能拋下其他手邊的工作以及雜念，專心在眼前的書本上。然而現代人所擁有的生活空間實在太有限，有時候就連擺放一張書桌的空間都沒有，更別說要擁有一間書房了。今天我們要以 8 個絕佳的設計，為你展示要如何利用家中的小角落，打造出一個讓你可以沈浸在書香中的書房空間。
不管是沙發後的留白處，或是牆後的隱藏空間，你都能在沒有注意到的區塊，打造一個小書房。趕快跟我們一起來看看這 8 個絕對能帶給你靈感的設計吧！
利用夾層的小空間，打造一個半獨立的書房，而由於牆面有開一扇窗，因此你可以在明亮的日光照射下看書。
收納櫃有儲物以及隔間的功能，而在收納櫃與牆面之間的留白處，專家將之打造為既開放又充滿隱密感的小書房。
專家毫不浪費小閣樓的空間，在天窗的下方擺設了書桌椅，打造出一個很有浪漫氣息的小書房。
在這個有隔間功能的半牆上，專家將書桌安裝在上面，打造出一個可以容納兩人的書房。
在這個充滿隱密感的家中小角落，專家以天花板的照明增加小書房的亮度。
沙發與書櫃中間的通道上擺放了簡單的書桌椅，是善用空間的最佳代表。
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