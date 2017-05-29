9 間被自然環繞的超愜意平房

只有單層的平房給人一種親近土地的踏實感，而當你有一個被自然所環繞的建地時，能夠在上面蓋一間質樸又讓你可以過著愜意生活的平房是再理想不過的了。雖然說平房只有單層樓，但是設計的風格卻又百百種。這一次我們就找來了 9 間風格各異，但是都被自然所環繞的超愜意平房。這 9 間平房的色系從深到淺，而結構有平屋頂，也有山形的屋頂。如果你正打算蓋一間平房的話，這本點子簿所要介紹的 9 間平房應該可以帶給你豐富的靈感。

讓我們一起前進自然中，體驗這 9 間平房給人的愜意感受吧!