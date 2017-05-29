9 間被自然環繞的超愜意平房

只有單層的平房給人一種親近土地的踏實感，而當你有一個被自然所環繞的建地時，能夠在上面蓋一間質樸又讓你可以過著愜意生活的平房是再理想不過的了。雖然說平房只有單層樓，但是設計的風格卻又百百種。這一次我們就找來了 9 間風格各異，但是都被自然所環繞的超愜意平房。這 9 間平房的色系從深到淺，而結構有平屋頂，也有山形的屋頂。如果你正打算蓋一間平房的話，這本點子簿所要介紹的 9 間平房應該可以帶給你豐富的靈感。
讓我們一起前進自然中，體驗這 9 間平房給人的愜意感受吧!
方形的結構傳遞出現代的元素，而灰色的屋頂則是傳統的代表，兩者結合在一起後激撞出不一樣的火花。打開大片的玻璃拉門後。迎面而來的是寬敞的戶外露臺，在此你可以坐下來與友喝茶，享受周遭的景色。
你眼前看到的這間平房採用了深色的色系，讓人聯想起樹幹的顏色，呼應著外頭的草坪以及樹木。屋頂延伸處的下方是連結室內與戶外的露臺，非常愜意悠閒。
大片的落地窗絕對是這間平房的設計重點，也是營造出濃濃現代感的關鍵之一。
木頭的平房加深了質樸的味道，中間的煙囪則是傳統的元素，與方形的結構產生一種巧妙的風格對比，十分有趣。
專家運用了石材以及混凝土，打造出一間既不失鄉村特性，卻又現代感十足的平房。大片的落地窗讓屋內的人可以與外頭完美連結，也引進了大量的自然光。
山形的屋頂是十分傳統的元素，而白色的木頭所構成的外觀則讓這間平房在綠意中更為顯眼。
Ｌ形的結構讓家人的感情更為緊密，而煙囪的設計則十分有傳統鄉村的味道。
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