台北老屋翻新案，4+5樓的時尚頂樓公寓

度假時住過的民宿裝潢得十分有特色，讓人感到回味無窮，是不是讓你很想直接把住家改成民宿呢？今天要介紹的這個專案正是藉由改造頂樓老公寓，實現全家的民宿夢！
年輕的屋主夫婦在公司附近買下 4 樓及 5 樓頂加老公寓，由於全家都對有特色的民宿情有獨鍾，也希望小孩能在自由無拘束的環境下長大，讓房子伴隨孩子成長留下美好的兒時回憶，因此特別請設計師為公寓設計出度假的氛圍來。受到委託的果仁設計依照屋主的需求與喜好，成功打造出大人小孩都開心的住家空間!
想要將度假氣息帶進家中的你，現在就一塊欣賞這個老屋翻新案吧!
進到房子裡，首先迎入眼簾的是整面的落地鞋櫃，以及隱藏式的儲藏室。由於這對夫婦經常到郊外旅遊，加上先生對於攝影相當熱愛，為了方便出遊及收納相關設備，於是在通往房間的走道上特別設計出容量超大的裝置來。
這處空間融合了烹飪的廚房及用餐的環境，除了長條式的餐桌外，還有開放式的吧檯設計，方便讓家長們一邊作飯，一邊照顧小朋友。
樓梯下方完全作為儲藏空間，儲藏門表面塗上磁性塗料及透明粉筆漆，成為孩子們隨興作畫的空間。
小朋友的房間設計得相當活潑，兩片牆壁採用白色及粉藍為主色，上面有著可愛的圖案，與床組構成完美的呼應。
夫婦倆希望浴室的設計也能帶有度假風，設計師因此採用深灰色板岩磚及杉木材料，打造出這間令人傾心的浴室。大面的玻璃門搭配大型窗戶，營造出視覺上透明敞亮的觀感。
通往頂樓的直通梯位於房子格局的中段，也是視覺上的一大焦點。樓梯下方完全作為儲藏空間，儲藏門表面則以磁性塗料及透明粉筆漆處理，提供了小朋友畫畫的空間。
頂樓設置了客廳及半開放和室，充分利用空間的高度，呈現出典型的 LOFT 風格。銜接一樓的樓梯採用玻璃牆面，讓空間顯得特別明亮無阻隔。
從這個角度可以看到連接戶外的和室，儘管它帶有老公寓的特色，經過改造後，現在已充滿了陽光自然之美，質樸中散發出優雅迷人的風格！
步出戶外，來到這座大露臺，彷彿置身於旅遊中落腳的民宿。夜間全家人可以在此玩耍，觀星賞夜景，是大人小孩都喜愛的空間！
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在這樣的環境中，小孩子應該能自由自在地成長吧?!