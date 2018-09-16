台北老屋翻新案，4+5樓的時尚頂樓公寓

度假時住過的民宿裝潢得十分有特色，讓人感到回味無窮，是不是讓你很想直接把住家改成民宿呢？今天要介紹的這個專案正是藉由改造頂樓老公寓，實現全家的民宿夢！

年輕的屋主夫婦在公司附近買下 4 樓及 5 樓頂加老公寓，由於全家都對有特色的民宿情有獨鍾，也希望小孩能在自由無拘束的環境下長大，讓房子伴隨孩子成長留下美好的兒時回憶，因此特別請設計師為公寓設計出度假的氛圍來。受到委託的果仁設計依照屋主的需求與喜好，成功打造出大人小孩都開心的住家空間!

想要將度假氣息帶進家中的你，現在就一塊欣賞這個老屋翻新案吧!