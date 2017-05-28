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12 種家居裝飾上的最大錯誤和解決方案

Genie Chien Genie Chien
Minotti space, Architectural Visualization Architectural Visualization 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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我們一直在告訴大家，有許多家居上的裝飾錯誤，會讓你精心打造的生活空間大大減分，但是平時忙碌的你，或許無暇細心去觀察，等到一年終了，又開始望著室內的裝飾，想著來年到底該如何改善呢？現在，我們幫你整理出 12 種住家最容易犯上的裝飾錯誤，這些都是室內設計師在工作中，親身學習到的經驗。如果你想要節省自己摸索的時間，不妨從別人的錯誤中汲取教訓，避免踩上相同的地雷，現在就立刻跟著我們來學學吧！

1。選擇不適合的傢俱

Minotti space, Architectural Visualization Architectural Visualization 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Architectural Visualization

Minotti space

Architectural Visualization
Architectural Visualization
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選購傢俱前，最好先量測你的門口有多大，新的傢俱是否進得了房間。此外，你的電暖爐會擺在哪裡，跟傢具之間的理想距離是多少。這些都會影響到傢俱的選擇，事前一定要考量清楚。

2。混合太多圖案

Tiles Collection, Blankets and Cushions, Catherine MacGruer Catherine MacGruer 客廳配件與裝飾品
Catherine MacGruer

Tiles Collection, Blankets and Cushions

Catherine MacGruer
Catherine MacGruer
Catherine MacGruer

你不必害怕使用不同的圖案，現在混搭的方式真的很流行。但是與其選擇圖案太大膽的沙發或太亮眼的壁紙，不如把這些吸睛的圖案留給其他可以移動的裝飾物，像是飾布或靠墊。

3。浮動的地毯

homify 牆壁與地板地毯
homify

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homify
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地毯必須要和房間裏的傢俱接觸，否則很容易掀起變亂。起居室裏的地毯，至少要有一個角落壓到沙發底下，才不會讓地毯翻了起來。

4。暗淡的燈光

Kitchen and Lighting homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

Kitchen and Lighting

homify
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不要單純地依賴一個光源，在每個房間裡，都必須裝置起幾個光源。有了充足的光線，生活起居才會有美好的心情。

5。 藝術品掛得太高

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Style Within

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Style Within
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這是非常容易犯的錯誤！藝術品最好掛在當你站著的時候，眼睛能夠直視的高度。

6。選擇蹩脚的沙發套

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mobles konik

mobles konik
mobles konik
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你可能會想要一座很亮眼的沙發，但你最好選擇中性色調的織物來覆蓋它，然後再在上面擺置其他抱枕和飾物。否則一旦當你看厭了花樣，又得花錢去買其他沙發套。

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7。把傢俱都貼牆擺放

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mobles konik

mobles konik
mobles konik
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把所有的傢俱都貼著房間牆壁擺放，會讓中心區塊感覺太過空虛。你可以把沙發擺在房間中央，創造出一個舒適的座位區域。

8。低估了你家窗戶

Cafe Style Shutters for Bay Windows homify 窗戶與門百葉窗與捲簾
homify

Cafe Style Shutters for Bay Windows

homify
homify
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窗簾、百葉窗和窗板，都是很好的選擇。選擇適合你家窗戶的種類，可以把大家的注意力導引到有著充沛採光的窗戶上。

9。害怕顏色

Colourful kitchen dining Hetreed Ross Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Hetreed Ross Architects

Colourful kitchen dining

Hetreed Ross Architects
Hetreed Ross Architects
Hetreed Ross Architects

大膽一點吧！說真的，為自己的家刷上一些漂亮的顏色，會錯到哪裡去呢？頂多，萬一你不喜歡某種色彩，再重新刷上一層就是了。顏色能為住家帶來活潑的能量，不要害怕去嘗試。

10。使用太多的擺設

W9 | Eclectic Industrialism Davonport 廚房 木頭 Grey
Davonport

W9 | Eclectic Industrialism

Davonport
Davonport
Davonport

你不必把所有收藏品全部擺出多，只要展示一些你最喜歡的就足夠了。太多的展示物不僅造成視覺上的凌亂，打掃起來也很耗時間！

11。買太多抱枕

Monsoon 2014, Chivasso BV Chivasso BV 窗戶與門窗廉與布簾
Chivasso BV

Monsoon 2014

Chivasso BV
Chivasso BV
Chivasso BV

我們都喜歡在沙發上擺設許多抱枕，結果讓自己根本沒有足夠的空間可以坐。在沙發上留幾個就夠了，把其他的都收到櫥櫃裡吧！

12。買假的植物

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House Frame Wallpaper &amp; Fabrics

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不要買假的室內植物！有許多適合室內的植栽，不需要太多照顧就能生長得很好，去找些真的植物來裝飾你家吧！

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