12 種家居裝飾上的最大錯誤和解決方案

我們一直在告訴大家，有許多家居上的裝飾錯誤，會讓你精心打造的生活空間大大減分，但是平時忙碌的你，或許無暇細心去觀察，等到一年終了，又開始望著室內的裝飾，想著來年到底該如何改善呢？現在，我們幫你整理出 12 種住家最容易犯上的裝飾錯誤，這些都是室內設計師在工作中，親身學習到的經驗。如果你想要節省自己摸索的時間，不妨從別人的錯誤中汲取教訓，避免踩上相同的地雷，現在就立刻跟著我們來學學吧！
選購傢俱前，最好先量測你的門口有多大，新的傢俱是否進得了房間。此外，你的電暖爐會擺在哪裡，跟傢具之間的理想距離是多少。這些都會影響到傢俱的選擇，事前一定要考量清楚。
你不必害怕使用不同的圖案，現在混搭的方式真的很流行。但是與其選擇圖案太大膽的沙發或太亮眼的壁紙，不如把這些吸睛的圖案留給其他可以移動的裝飾物，像是飾布或靠墊。
這是非常容易犯的錯誤！藝術品最好掛在當你站著的時候，眼睛能夠直視的高度。
你可能會想要一座很亮眼的沙發，但你最好選擇中性色調的織物來覆蓋它，然後再在上面擺置其他抱枕和飾物。否則一旦當你看厭了花樣，又得花錢去買其他沙發套。
把所有的傢俱都貼著房間牆壁擺放，會讓中心區塊感覺太過空虛。你可以把沙發擺在房間中央，創造出一個舒適的座位區域。
窗簾、百葉窗和窗板，都是很好的選擇。選擇適合你家窗戶的種類，可以把大家的注意力導引到有著充沛採光的窗戶上。
大膽一點吧！說真的，為自己的家刷上一些漂亮的顏色，會錯到哪裡去呢？頂多，萬一你不喜歡某種色彩，再重新刷上一層就是了。顏色能為住家帶來活潑的能量，不要害怕去嘗試。
你不必把所有收藏品全部擺出多，只要展示一些你最喜歡的就足夠了。太多的展示物不僅造成視覺上的凌亂，打掃起來也很耗時間！
我們都喜歡在沙發上擺設許多抱枕，結果讓自己根本沒有足夠的空間可以坐。在沙發上留幾個就夠了，把其他的都收到櫥櫃裡吧！
不要買假的室內植物！有許多適合室內的植栽，不需要太多照顧就能生長得很好，去找些真的植物來裝飾你家吧！
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