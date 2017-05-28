12 種家居裝飾上的最大錯誤和解決方案

我們一直在告訴大家，有許多家居上的裝飾錯誤，會讓你精心打造的生活空間大大減分，但是平時忙碌的你，或許無暇細心去觀察，等到一年終了，又開始望著室內的裝飾，想著來年到底該如何改善呢？現在，我們幫你整理出 12 種住家最容易犯上的裝飾錯誤，這些都是室內設計師在工作中，親身學習到的經驗。如果你想要節省自己摸索的時間，不妨從別人的錯誤中汲取教訓，避免踩上相同的地雷，現在就立刻跟著我們來學學吧！