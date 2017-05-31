住家兼店面： 4 款機能性超強的可愛設計

在都市裡尋找一處合宜的地方，打造一間住商合一的宅第，前面可以當作店面使用，後方則可以充當私人住家。每天只要從私人起居空間移步到店面，就可以開門做生意，展開一整天的商業活動。營業時間結束，只要一轉身，就可以回歸私人場域。這麼夢幻的規畫，事實上是許多人已經實現的夢想！你也想試試這樣的生活嗎？我們幫你蒐集了 4 款住家兼店面的設計，它們不僅具有超強的機能性，還自帶非常可愛的風格，立刻一起來參觀！