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住家兼店面： 4 款機能性超強的可愛設計

Genie Chien Genie Chien
台南 funfuntown, 鄭士傑室內設計 鄭士傑室內設計 商业空间
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在都市裡尋找一處合宜的地方，打造一間住商合一的宅第，前面可以當作店面使用，後方則可以充當私人住家。每天只要從私人起居空間移步到店面，就可以開門做生意，展開一整天的商業活動。營業時間結束，只要一轉身，就可以回歸私人場域。這麼夢幻的規畫，事實上是許多人已經實現的夢想！你也想試試這樣的生活嗎？我們幫你蒐集了 4 款住家兼店面的設計，它們不僅具有超強的機能性，還自帶非常可愛的風格，立刻一起來參觀！

1.1 度假村風格

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這款平房式的構造帶有濃濃的度假村風格！簡潔的半開放式門面，擁有供應簡單餐飲的吧台。門前架起陽傘，擺置簡約的餐桌椅，就等客人上門來！

1.2 室內空間

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進到室內，可以看到由白色牆面、木作地板和木質櫃台所構成的空間。台面上的瓶瓶罐罐和綠色植物，搭配出熱帶的休閒氛圍來～

1.3 住家區塊

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進到私人領域，眼前是一處集合多種功能於一體的開放式空間。簡單的木桌銜接著流理台，右側是備餐的空間，左側長條桌則裝置了洗台檯。

2.1 雙層樓設計

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鄭士傑室內設計

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鄭士傑室內設計
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從外觀看去，這棟雙層的住商設計顯得很有隱私感。一樓裝置了反射玻璃窗和木門，隱藏起內部的活動。二樓部分也掛起落地長窗簾，提供了必要的遮蔽功能。

2.2 展示空間

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踏進室內，眼前是一處很有設計感的展示空間。地板前半部採用 3D 圖案地磚，與後半部的混凝土質材及黑色樓梯構成呼應。長條桌、靠牆櫃架及小凳上展示出待售商品，屋頂及懸掛式照明設備則投注下很有情調的藝術氣息～

2.3 二樓空間

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沿著樓梯上到二樓，可以看到一處開放式空間，將廚房、餐廳及工作檯集中在一起。地板、吊燈及磚牆設計，營造出濃烈的工業風格調。

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3.1 氣派的門面

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這款設計結合了白色及木質外牆，打造出半開放式的門面。日式風格路線自然散發出低調純樸的美感。寬敞的門前可供停放多部車輛。

3.2 不同角度

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轉個角度來觀察它的構造，可以近距離欣賞到木板材質的紋理之美。半開放式牆面設計，讓你可以隱約窺見室內。庭外鋪碎石的小徑，同樣散發出濃濃的和式風情～

3.3 室內環境

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採用不鏽鋼流理台搭配白色餐桌及牆面，空間予人簡潔俐落的印象。山形的屋頂設計創造出趣味的觀感，大片落地窗則迎進了充裕的自然光線。

4.1 墊高設計

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這座住商合一宅採用墊高的設計，踩上幾級階梯可以上到木造露台。作為住家的二樓空間保有極大的隱私性，一樓則裝置起大片玻璃門，歡迎客戶上門來。

4.2 商店佈局

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室內空間部分規劃為陳售麵包的檯面，部分則是供顧客餐飲的長條吧台。採用木材為主要材質打造的環境，格外襯托出食物美好的滋味。後方則是烘焙作業的專屬空間。

4.3 住家空間

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房子的另一側開了一道私人使用的門，進門後就是一處多功能開放空間。挑高的屋頂上有著木頭橫樑，上面懸掛著簡約的照明設備，讓整個空間顯得優雅又敞亮～

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