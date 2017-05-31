住家兼店面： 4 款機能性超強的可愛設計

在都市裡尋找一處合宜的地方，打造一間住商合一的宅第，前面可以當作店面使用，後方則可以充當私人住家。每天只要從私人起居空間移步到店面，就可以開門做生意，展開一整天的商業活動。營業時間結束，只要一轉身，就可以回歸私人場域。這麼夢幻的規畫，事實上是許多人已經實現的夢想！你也想試試這樣的生活嗎？我們幫你蒐集了 4 款住家兼店面的設計，它們不僅具有超強的機能性，還自帶非常可愛的風格，立刻一起來參觀！
從外觀看去，這棟雙層樓的住商設計顯得很有隱私感。一樓裝置了反射玻璃窗和木門，隱藏起內部的活動。二樓部分也掛起落地長窗簾，提供了必要的遮蔽功能。
踏進室內，眼前是一處很有設計感的展示空間。地板前半部採用 3D 圖案地磚，與後半部的混凝土質材及黑色樓梯構成呼應。長條桌、靠牆櫃架及小凳上展示出待售商品，屋頂及懸掛式照明設備則投注下很有情調的藝術氣息～
轉個角度來觀察它的構造，可以近距離欣賞到木板材質的紋理之美。半開放式牆面設計，讓你可以隱約窺見室內。庭外鋪碎石的小徑，同樣散發出濃濃的和式風情～
這座住商合一宅採用墊高的設計，踩上幾級階梯可以上到木造露台。作為住家的二樓空間保有極大的隱私性，一樓則裝置起大片玻璃門，歡迎客戶上門來。
室內空間部分規劃為陳售麵包的檯面，部分則是供顧客餐飲的長條吧台。採用木材為主要材質打造的環境，格外襯托出食物美好的滋味。後方則是烘焙作業的專屬空間。
房子的另一側開了一道私人使用的門，進門後就是一處多功能開放空間。挑高的屋頂上有著木頭橫樑，上面懸掛著簡約的照明設備，讓整個空間顯得優雅又敞亮～
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