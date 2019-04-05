如何打造混搭風的居家空間？這間兩層的公寓為你解答

現代的人喜歡多元的風格，因此混搭風便成為一種流行的居家風格。要如何能夠混搭不同的風格，卻又不會讓家裡看起來四不像呢？這一本點子簿的主角即將為你解答。這一間含有電梯的兩層樓公寓以石材打造出奢華的氣息，同時搭配具有現代感的家飾品，讓家中既有豪華飯店的風範，又同時滿足年輕人的品味。

你是否好奇要如何能夠混搭不同的風格，打造出一個不單調且多層次的居家生活空間呢？話不多說，讓我們一起欣賞這間兩層的公寓，從中尋找答案吧！