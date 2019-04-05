如何打造混搭風的居家空間？這間兩層的公寓為你解答

現代的人喜歡多元的風格，因此混搭風便成為一種流行的居家風格。要如何能夠混搭不同的風格，卻又不會讓家裡看起來四不像呢？這一本點子簿的主角即將為你解答。這一間含有電梯的兩層樓公寓以石材打造出奢華的氣息，同時搭配具有現代感的家飾品，讓家中既有豪華飯店的風範，又同時滿足年輕人的品味。
你是否好奇要如何能夠混搭不同的風格，打造出一個不單調且多層次的居家生活空間呢？話不多說，讓我們一起欣賞這間兩層的公寓，從中尋找答案吧！
運用了不同色調的深色，專家成功地打造出低調奢華的風格。天花板的圓弧狀十分獨特，加上各種風格的家具與家飾品，畫面既豐富卻又不會過於複雜。
接下來，讓我們乘著電梯，來到另外一間客廳。
從這個角度已經可以看到截然不同的色系，白色的牆面營造出純淨的氣息。
與剛才所看到的客廳毫不相同，這間使用米色以及白色的客廳散發著典雅的味道，類似壁爐造型的電視牆則吸引了我們的目光。
接下來我們來到了寬敞的書房，專家利用了木頭的收納格，打造出充滿年輕氣息的現代風格，搭配上造型的燈具之後，更有層次。
最後一站來到浴室。這個浴室的灰色石材讓人感到平靜，大理石的檯面加上淋浴間的玻璃牆，既大器又不失現代風格的活力。