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如何打造混搭風的居家空間？這間兩層的公寓為你解答

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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現代的人喜歡多元的風格，因此混搭風便成為一種流行的居家風格。要如何能夠混搭不同的風格，卻又不會讓家裡看起來四不像呢？這一本點子簿的主角即將為你解答。這一間含有電梯的兩層樓公寓以石材打造出奢華的氣息，同時搭配具有現代感的家飾品，讓家中既有豪華飯店的風範，又同時滿足年輕人的品味。

你是否好奇要如何能夠混搭不同的風格，打造出一個不單調且多層次的居家生活空間呢？話不多說，讓我們一起欣賞這間兩層的公寓，從中尋找答案吧！

入口

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先讓我們看看入口的樣貌吧！以實木以及石材所打造出的門面既低調又暗藏奢華感，簡單又耐看。

電梯出口

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走出電梯，迎面而來的是光滑的磁磚地板，接下來迎接我們的會是什麼樣的畫面呢？　

低調奢華的客廳

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運用了不同色調的深色，專家成功地打造出低調奢華的風格。天花板的圓弧狀十分獨特，加上各種風格的家具與家飾品，畫面既豐富卻又不會過於複雜。

多種元素

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木頭的茶几有一種成熟感，然而黑色的牆面卻帶有強烈的現代風格，這兩種元素結合在一起卻毫不衝突。

另外一間客廳

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接下來，讓我們乘著電梯，來到另外一間客廳。

從這個角度已經可以看到截然不同的色系，白色的牆面營造出純淨的氣息。

典雅風格

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與剛才所看到的客廳毫不相同，這間使用米色以及白色的客廳散發著典雅的味道，類似壁爐造型的電視牆則吸引了我們的目光。

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現代的風格

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接下來我們來到了寬敞的書房，專家利用了木頭的收納格，打造出充滿年輕氣息的現代風格，搭配上造型的燈具之後，更有層次。

木頭氣息

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來到臥室後，這裡呈現出的風格又毫不相同。木頭的牆面以及地板讓人感到濃濃的溫馨氣息，似乎可以在這裡睡個好覺！

浴室

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最後一站來到浴室。這個浴室的灰色石材讓人感到平靜，大理石的檯面加上淋浴間的玻璃牆，既大器又不失現代風格的活力。

延伸閱讀：慢活的鄉間居所: 有光沒有熱的通風獨棟住宅

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