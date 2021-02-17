8種裝潢風格：你最喜歡哪一種？

裝潢是一個很複雜的過程，從開始到結束，如果沒有好好規劃，我們可能會遇到各種各樣的問題，而我們經常遇到的第一個大問題就是：裝潢風格。這個問題看似簡單但實際上並非如此，要實現整體風格一致的裝潢效果遠遠不止選購相似設計傢俱/裝飾品那麼簡單，它首先需要我們對於風格有一些基礎的了解，如果你總是看著各種裝潢專有名詞、簡稱、暱稱、風格名稱被搞得霧煞煞，那麼今天我們要徹底終結你的疑惑！室內設計師是能夠幫你把天馬行空的構想化為現實的人，但你也要先做好功課才行！想要時髦又復古的客廳？想要航海風格的臥室，來看幾個要掌握的元素！繼續往下看，找到你想要的風格吧！
粗獷、隨性、個性十足的室內設計風格就是工業風的特色了。外露的金屬鐵件、建築結構、管線、磚牆甚至是不經修飾的木頭，都是這個風格的重點元素。跟一般溫馨裝潢的住家客廳比起來，這種工業風的房屋裝潢絕對是夠酷又有個性。這種風格不退流行，配什麼都好看，一排坐臥兩用的長沙發靠在外露的紅磚牆邊？超配！
二十世紀中期是個黃金時期，當時也設計出了非常多很有名的傢俱，材料相比起過去也很特別，是用塑料壓模、木頭和鋁做的為多。這個風格有趣的地方是，它其實可以混合不同時代的風格，加上當代的元素然後用非常現代的方式呈現。如果你喜歡現代又帶一點復古的感覺，這款室內設計的風格就會是你喜歡的，能夠放上英國百年品牌G Plan 的柚木傢俱，還會有什麼不完美的呢？
海洋風最有趣又討人喜歡了。首先你會選用大量的白、深藍與鮮紅色，還有許多的條紋！你可以用你想得到的任何航海元素，讓這個風格執行得更透徹。可以很童趣，也可以光用顏色跟條紋的搭配做出大人感的海洋風，端看你怎麼跟設計師討論喔！
你一定覺得上面的中世紀現代風跟北歐風其實有很多很像的地方吧？那是因為其實北歐風就是中世紀現代風的分支啦！運用許多的顏色、幾何圖騰作為主要元素，注意空間的寬敞敢跟比例就是北歐風了。
沒錯就是IKEA的風格，就是掌握顏色和圖案就對了。我們會建議你用暖暖的鵝黃色、淺咖啡和白色、深藍色做搭配喔！
這個風格會營造出一個自由不羈的感覺，是豐富又多變的感覺。各種顏色的織品、各種形狀的圖樣、特殊的牆上藝術品，和任何你會有共鳴的東西都可以。二手、中古的東西也會出現在波希米雅風的住宅裡，有可能是被賦予了新功能讓舊物重生，這就是這個風格的精神！噢，也別忘了再放上一些鮮花就更完整！
鄉村風也好好看對吧？寬闊的共用空間、厚實的木頭、淡雅的色彩，和一點點格紋或是碎花的織品搭配，這就是鄉村風了！絕對要有大量的木頭，但是不是那種磨亮拋光過的木頭，是那種有點歲月痕跡的顏色跟質地，才能完整這個風格的精髓。這個餐廳裡這種後綁式的椅墊也是我們很喜歡的小地方。
現代感的來了！都市現代風是受到都市裡公寓的影響，時常使用中行色彩的牆面、低調的家具和拋過光的俐落家具。我們喜歡這個風格通常把白色和深棕色的木頭擺在一起，只要再加上一個稍帶點復古質感的家具，一切又剛剛好平衡了。超時尚的選擇！
這幾年這種稱為Shabby Chic 的新懷舊風格在台灣流行起來，很多人愛上這種隨性、不完美的感覺，而這種風格就是把舊物的時尚魅力表現出來。刷白的木頭、黑板漆和斑駁的家具，都是這種風格裡重要的元素。還有漂亮的碎花織品，讓復古中帶點女人味和溫馨感。最重要的是這種風格會有一種高級跳蚤市場的感覺，每個元素要能夠搭配起來，才夠有時尚感！
現在找到你喜歡的風格了嗎？還需要更多其他靈感，延伸閱讀：