8種裝潢風格：你最喜歡哪一種？

這幾年這種稱為Shabby Chic 的新懷舊風格在台灣流行起來，很多人愛上這種隨性、不完美的感覺，而這種風格就是把舊物的時尚魅力表現出來。刷白的木頭、黑板漆和斑駁的家具，都是這種風格裡重要的元素。還有漂亮的碎花織品，讓復古中帶點女人味和溫馨感。最重要的是這種風格會有一種高級跳蚤市場的感覺，每個元素要能夠搭配起來，才夠有時尚感！





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