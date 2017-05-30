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7 間讓你住得安心又踏實的平房 (含設計圖)

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE 斜脊屋頂
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平房只有單層，因此給人一種安心又踏實的感覺。以前的平房常常給人陰暗的感覺，但現代平房的天花板加高，因此室內寬敞又明亮。這一次的點子簿為想要住在平房的你找來了 7 間讓你住得安心又踏實的平房，每間平房的外觀設計都有所差異，室內的設備以及裝潢都十分現代化，因此可以提供居者完善的生活便利性。我們所附的平面圖則可以供你參考不同平房的室內格局設計，讓你為自己打造一間專屬於你的平房。

想要住在一間平房，過著安心又踏實的生活嗎？現在就讓我們一起欣賞細節！

1. 樸實的外觀

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灰色的屋頂以及白色的牆身打造出一個十分樸實簡單的外觀，專家在細節使用了石材，讓房子更有層次感。

Орландо_180 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

來看看設計圖吧！想不到這間看似小面積的平房居然也規劃了雙車庫，而室內的主要起居空間則走開放式的格局設計，因此非常有開放感。

2. 40 坪的平房

Проект одноэтажного жилого дома, Павел Авсюкевич Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

這間 40 坪的平房從外觀上看來十分地簡樸，木頭與石材的搭配則強調了鄉村的氣息，然而當你走進家中的時候，其現代又時尚的裝潢絕對會讓你大吃一驚！

點此看更多細節：40 坪的鄉間平房：兼具實用性與時尚度的夢幻住宅（含平面圖）

Проект одноэтажного жилого дома, Павел Авсюкевич Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

含有車庫，走開放式格局的家寬敞又明亮。

3. 21 坪的住宅

Коттедж на 70 кв.м. в современном стиле, hq-design hq-design
hq-design

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21 坪可以說是小坪數住宅，然而這間平房中所有的設備以及生活區域應有盡有，可以說是麻雀雖小，五臟俱全。

點此看更多細節：應有盡有的 21 坪住宅

Коттедж на 70 кв.м. в современном стиле, hq-design hq-design
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除了客廳與用餐區，其他的區塊都是獨立式的。

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4. 現代感的家

Проект современного одноэтажного дома в России, Sboev3_Architect Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
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與前面的幾間平房有所不同，這間房子的結構走十足現代感的方形造型，白色的外框加上木頭的線條，非常有層次感，並且在冷調中帶有溫暖。

Проект современного одноэтажного дома в России, Sboev3_Architect Sboev3_Architect
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Sboev3_Architect
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規劃完善的格局。

5. 大坪數

homify 房子
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這間擁有寬敞的綠地的平房面積比較大，而入口的山形屋頂則呈現傳統建築之美。

homify 房子
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從平面圖可以看出庭院的驚人面積。

6. 有獨立車庫的平房

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造型簡單卻帶有美麗細節的平房有個獨立的車庫，對於家庭來說十分便利。

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房內的格局。

7. 與綠意完美結合

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE 斜脊屋頂
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

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最後要看的這間平房規劃了與戶外連結的玻璃拉門，因此非常適合喜歡戶外生活的人。

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE 餐廳
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

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點此看更多細節：54 坪的平房：外表質樸，內在簡約時尚的鄉下美房

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