7 間讓你住得安心又踏實的平房 (含設計圖)

平房只有單層，因此給人一種安心又踏實的感覺。以前的平房常常給人陰暗的感覺，但現代平房的天花板加高，因此室內寬敞又明亮。這一次的點子簿為想要住在平房的你找來了 7 間讓你住得安心又踏實的平房，每間平房的外觀設計都有所差異，室內的設備以及裝潢都十分現代化，因此可以提供居者完善的生活便利性。我們所附的平面圖則可以供你參考不同平房的室內格局設計，讓你為自己打造一間專屬於你的平房。
想要住在一間平房，過著安心又踏實的生活嗎？現在就讓我們一起欣賞細節！
來看看設計圖吧！想不到這間看似小面積的平房居然也規劃了雙車庫，而室內的主要起居空間則走開放式的格局設計，因此非常有開放感。
這間 40 坪的平房從外觀上看來十分地簡樸，木頭與石材的搭配則強調了鄉村的氣息，然而當你走進家中的時候，其現代又時尚的裝潢絕對會讓你大吃一驚！
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含有車庫，走開放式格局的家寬敞又明亮。
21 坪可以說是小坪數住宅，然而這間平房中所有的設備以及生活區域應有盡有，可以說是麻雀雖小，五臟俱全。
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與前面的幾間平房有所不同，這間房子的結構走十足現代感的方形造型，白色的外框加上木頭的線條，非常有層次感，並且在冷調中帶有溫暖。
規劃完善的格局。
最後要看的這間平房規劃了與戶外連結的玻璃拉門，因此非常適合喜歡戶外生活的人。