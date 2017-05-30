7 間讓你住得安心又踏實的平房 (含設計圖)

平房只有單層，因此給人一種安心又踏實的感覺。以前的平房常常給人陰暗的感覺，但現代平房的天花板加高，因此室內寬敞又明亮。這一次的點子簿為想要住在平房的你找來了 7 間讓你住得安心又踏實的平房，每間平房的外觀設計都有所差異，室內的設備以及裝潢都十分現代化，因此可以提供居者完善的生活便利性。我們所附的平面圖則可以供你參考不同平房的室內格局設計，讓你為自己打造一間專屬於你的平房。

想要住在一間平房，過著安心又踏實的生活嗎？現在就讓我們一起欣賞細節！