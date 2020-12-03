廚房拉門: 14 種阻隔油煙又不佔空間的完美設計

現代人喜歡沒有門或是牆阻隔的開放式廚房，然而這樣的格局也常常會導致油煙飄散到其他的生活區塊。為了要讓居家的空間保持良好的空間感，同時又能阻隔油煙四散，廚房拉門便是最好的解決方案。廚房的拉門的款式百百種，使用的素材也大不相同，對於一些現代廚房拉門設計，特別是開放式廚房來說，一個好的設計非常重要，合適的拉門設計不但不會佔用空間，有時還可以達到意想不到的廚房隔間效果。因此這本點子簿特地為大家整理了 14 種廚房拉門的設計，你會發現這些拉門除了有實用的功能，還非常美觀，對於室內空間反而有加分的效果。
趕快跟我們一起欣賞這 14 種阻隔油煙又不佔空間的完美廚房拉門設計吧!
第一個要看到的設計是不透明的拉門，只要一拉上拉門，在其他區域的人便看不到廚房中的人的動態，讓掌廚的人可以更為自在。
如果說你不是那麼在意隱私，喜歡各個區塊緊密連結的感覺，像是圖中這種透明的設計便是好選擇。
圖中的這個拉門設計與剛才看到的現代風格大不相同，散發著濃厚的典雅氣息。
木頭的門框加上玻璃，簡單又別致。
接下來看到的這個拉門有著美麗的線條，像是藝術品一樣，散發低調奢華感。
喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!
這個有框格的拉門採屏風式的設計，為空間增添雅致情懷。
白色的框加上透明的玻璃，這個拉門簡單又美麗。
沒有任何框架的透明拉門像是無痕的牆一樣，讓人感覺不到它的存在。
為了搭配室內的裝潢，專家選用深色的木頭框，讓整體感更為成熟穩重。
在非常有古典味道的空間中，這個拉門帶來了現代的元素。
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