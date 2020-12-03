你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

廚房拉門: 14 種阻隔油煙又不佔空間的完美設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
化解不良動線～40年樓中樓重建人文層次風采, 大集國際室內裝修設計工程有限公司 大集國際室內裝修設計工程有限公司 餐廳
Loading admin actions …

現代人喜歡沒有門或是牆阻隔的開放式廚房，然而這樣的格局也常常會導致油煙飄散到其他的生活區塊。為了要讓居家的空間保持良好的空間感，同時又能阻隔油煙四散，廚房拉門便是最好的解決方案。廚房的拉門的款式百百種，使用的素材也大不相同，對於一些現代廚房拉門設計，特別是開放式廚房來說，一個好的設計非常重要，合適的拉門設計不但不會佔用空間，有時還可以達到意想不到的廚房隔間效果。因此這本點子簿特地為大家整理了 14 種廚房拉門的設計，你會發現這些拉門除了有實用的功能，還非常美觀，對於室內空間反而有加分的效果。

趕快跟我們一起欣賞這 14 種阻隔油煙又不佔空間的完美廚房拉門設計吧!

1. 不透明的拉門

善化 貝森朵夫二期 , 橡樹設計Oak Design 橡樹設計Oak Design 餐廳 桌子,家具,建造,橱柜,窗户,台面,木头,椅子,夹具,室内设计
橡樹設計Oak Design

善化 貝森朵夫二期

橡樹設計Oak Design
橡樹設計Oak Design
橡樹設計Oak Design

第一個要看到的設計是不透明的拉門，只要一拉上拉門，在其他區域的人便看不到廚房中的人的動態，讓掌廚的人可以更為自在。

2. 透明拉門

化解不良動線～40年樓中樓重建人文層次風采, 大集國際室內裝修設計工程有限公司 大集國際室內裝修設計工程有限公司 餐廳 桌子,家具,财产,台面,椅子,建造,橱柜,室内设计,厨房,木头
大集國際室內裝修設計工程有限公司

化解不良動線～40年樓中樓重建人文層次風采

大集國際室內裝修設計工程有限公司
大集國際室內裝修設計工程有限公司
大集國際室內裝修設計工程有限公司

如果說你不是那麼在意隱私，喜歡各個區塊緊密連結的感覺，像是圖中這種透明的設計便是好選擇。

3. 半透明

藏蘊-黑白琴鍵, 拾雅客空間設計 拾雅客空間設計 餐廳
拾雅客空間設計

藏蘊-黑白琴鍵

拾雅客空間設計
拾雅客空間設計
拾雅客空間設計

或是你可以折衷，選擇半透明的材質，讓兩個區域的人都若隱若現。

4. 典雅風格

法式鄉村溫暖宅, kimico.liu kimico.liu 廚房
kimico.liu

法式鄉村溫暖宅

kimico.liu
kimico.liu
kimico.liu

圖中的這個拉設計與剛才看到的現代風格大不相同，散發著濃厚的典雅氣息。

5. 木頭與玻璃

明亮廚房 果仁室內裝修設計有限公司 廚房 廚房,廚具,北歐風
果仁室內裝修設計有限公司

明亮廚房

果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司

木頭的門框加上玻璃，簡單又別致。

6. 淺灰色

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 餐廳
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

淺灰色的透明拉門讓廚房的人保留適當的隱私，不會過於赤裸。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

拉門半開的樣子

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 餐廳
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
homify
homify

7. 低調奢華

家的風景 大荷室內裝修設計工程有限公司 廚房 建造,家具,窗户,门,房子,灯,室内设计,地板,橱柜,舒适
大荷室內裝修設計工程有限公司

家的風景

大荷室內裝修設計工程有限公司
大荷室內裝修設計工程有限公司
大荷室內裝修設計工程有限公司

接下來看到的這個拉門有著美麗的線條，像是藝術品一樣，散發低調奢華感。

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

8. 屏風式的拉門

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos 廚房
DonateCaballero Arquitectos

DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos

這個有框格的拉門採屏風式的設計，為空間增添雅致情懷。

關起來的樣子

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos 廚房
DonateCaballero Arquitectos

DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos

9. 復古味道

廚房 homify 廚房
homify

廚房

homify
homify
homify

這樣子的窗框非常有復古的味道，懷舊氣息濃。

10. 白色框

餐廚區 垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司 餐廳
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司

餐廚區

垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司

白色的框加上透明的玻璃，這個拉門簡單又美麗。

11. 無框設計

Attico Villa Lieta, RWA_Architetti RWA_Architetti 廚房 White
RWA_Architetti

RWA_Architetti
RWA_Architetti
RWA_Architetti

沒有任何框架的透明拉門像是無痕的牆一樣，讓人感覺不到它的存在。

12. 深色木頭

餐廳 果仁室內裝修設計有限公司 餐廳 餐廳
果仁室內裝修設計有限公司

餐廳

果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司
果仁室內裝修設計有限公司

為了搭配室內的裝潢，專家選用深色的木頭框，讓整體感更為成熟穩重。

13. 細線條拉門設計，簡約輕盈

老屋翻新-住宅空間。台北【木柵-C宅】, 有關創意室內設計 有關創意室內設計 現代廚房設計點子、靈感&圖片 老屋翻新,全室整修,中古屋裝修
有關創意室內設計

老屋翻新-住宅空間。台北【木柵-C宅】

有關創意室內設計
有關創意室內設計
有關創意室內設計

木質細線條拉門給整個空間帶來一種輕盈減壓的感覺。

14. 古典中的現代

白色偏執 The White, Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

白色偏執 The White

Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

在非常有古典味道的空間中，這個拉門帶來了現代的元素。

延伸閱讀: 開放式廚房: 12 種現代又時尚的絕佳設計

日式居家裝潢 打造最夯的極簡無印風與日式禪風
你喜歡哪種廚房拉門設計呢？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了