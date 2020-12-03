廚房拉門: 14 種阻隔油煙又不佔空間的完美設計

現代人喜歡沒有門或是牆阻隔的開放式廚房，然而這樣的格局也常常會導致油煙飄散到其他的生活區塊。為了要讓居家的空間保持良好的空間感，同時又能阻隔油煙四散，廚房拉門便是最好的解決方案。廚房的拉門的款式百百種，使用的素材也大不相同，對於一些現代廚房拉門設計，特別是開放式廚房來說，一個好的設計非常重要，合適的拉門設計不但不會佔用空間，有時還可以達到意想不到的廚房隔間效果。因此這本點子簿特地為大家整理了 14 種廚房拉門的設計，你會發現這些拉門除了有實用的功能，還非常美觀，對於室內空間反而有加分的效果。

趕快跟我們一起欣賞這 14 種阻隔油煙又不佔空間的完美廚房拉門設計吧!