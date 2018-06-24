9 間被台灣美麗大自然環繞的獨棟住宅

有福爾摩沙之稱的台灣擁有絕佳的自然景色，而當你的建地被這樣美麗的自然景觀所圍繞時，那絕對是一件非常幸福的事情。這一本點子簿將要帶大家到大自然中，欣賞 9 間被台灣美麗的自然景物所圍繞著的獨棟住宅。這 9 間獨棟住宅的樣貌大不同，除了有俐落的現代風格，還有充滿質樸感的木屋，你將會發現不同的設計可能性。

家中正有一塊建地想要規劃的話，這 9 間風格各異的獨棟住宅一定能帶給你不一樣的靈感。

現在就來看看吧!