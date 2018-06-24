9 間被台灣美麗大自然環繞的獨棟住宅

有福爾摩沙之稱的台灣擁有絕佳的自然景色，而當你的建地被這樣美麗的自然景觀所圍繞時，那絕對是一件非常幸福的事情。這一本點子簿將要帶大家到大自然中，欣賞 9 間被台灣美麗的自然景物所圍繞著的獨棟住宅。這 9 間獨棟住宅的樣貌大不同，除了有俐落的現代風格，還有充滿質樸感的木屋，你將會發現不同的設計可能性。
家中正有一塊建地想要規劃的話，這 9 間風格各異的獨棟住宅一定能帶給你不一樣的靈感。
現在就來看看吧!
位在山中的三層樓住宅，因其純白的外型更加搶眼。這間現代風居所強調人與空間以及環境的互動，遠處的山景自然地成為最美麗的風景。山嵐的變化以及大自然多變的顏色照映在室內生活空間內的時候，像是為建築物注入了自然的靈魂，空間也不再一成不變。
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你眼前的這間農舍位於宜蘭三星地區，遠處山景環繞，夏季以南風為主，冬季則為嚴峻的東北季風，朝南的基地座向，隔著八米道路和自行車道是供泛舟及供應三星地區灌溉用水的安濃溪，河的對岸是閒適的養鴨風情。基地東側是耕作逾數代的水稻田。為了強調在地的特色，專家使用了反應地域特色的特白石及白水泥，打造出一間造型獨特且隔熱通風的永續住宅。
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這間位在宜蘭的 100 坪大木屋外型十分壯觀，設計師找來擁有古蹟修復執照的老匠師，堅持使用傳統榫卯的方式精準拼接，並特地選用不易腐壞的北美黃檜作為建構材料， 利用現代化的設計手法與概念，打造出這棟新舊交融的現代木屋。
位在新竹的山區，由行一建築的專家們所精心打造的這間混凝土住宅有方形的幾何結構，並且隨著山勢所設計而成的對應的傾斜屋頂，而這個建築就像是一顆原生的石頭般靜靜地坐落在山裡，隨著時間與自然慢慢的雕塑出生活的面貌。
屋內的空間以牆面以及天花板的開口，讓陽光以及微風進駐家中，也讓居者可以感受到自然，欣賞到天空、山景、坡道、河景與都市天際線。除此之外，室內的每個空間都有專屬的自然框景，起居空間則開放而通透。
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位在好山好水的南投埔里，這間木屋有著鄉村木屋的經典元素。例如: 雙斜屋頂、雅致的圓柱、寬敞的迴廊、雨淋板、實木。為了配合基地的位置與條件，專家賦予了這間木屋簡潔俐落的建築線條，並以選用的色系以及材料增添層次感。
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被樹木環繞，十分有隱密性的大坪數豪宅有著低調的大地色系的外牆，與周遭的綠意完美結合。
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為了三代同堂而設計的住宅坐落於社區中最深處的角落，三面都對著開闊的自然景觀。住宅空間的設計以提供一處將三代聚集在一起的生活領域為主要概念，滿足各個世代的需求。