老屋翻新: 40 年老華廈變身溫馨明亮的木質好居所

台北的黃金地段仍有許多的老華廈，由於地價昂貴，因此將老屋翻新是最為實惠的方法。這一本點子簿將要帶大家欣賞一間將近 40 年的老華廈，變身成為散發著北歐風的溫馨明亮居所的改造案。由於當初建設公司蓋的不錯，因此這間華廈的結構屋況都還十分良好，尤其是其實木的拼貼地板! 專家在與屋主討論後，決定保留已經找不到師傅願意做的實木拼貼木地板，而由於室內高度不高，因此專家們決定不做天花板，以避免壓迫感發生。
究竟這間老華廈會變成什麼樣的居所呢? 讓我們一起來欣賞吧!
你可以看到改造前的空間結構狀態仍然不錯，因此專家需要費心思在讓室內的空間與現代接軌，擺脫其過時的樣貌。
專家採用開放式的格局，讓面積不是太大的公寓可以保留良好的空間感。
改造後的客廳有大片的落地窗，因此十分明亮有朝氣。經過維修後的木質拼貼地板，是不是十分有復古的味道呢?
專家在電視機的後面鋪設白色磚頭，為客廳這個空間增添北歐的氣息，加上灰色系的沙發座椅以及木頭茶几後，是不是讓你有一秒到北歐的錯覺呢?
有深淺灰色的沙發座椅簡單又散發著別緻的氣息。
雖然室內面積不大，但是專家還是規劃出一個開放式的小書房。
廚房的送餐桌對於煮菜的人來說十分便利，也能加強家人之間的互動。
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