老屋翻新: 40 年老華廈變身溫馨明亮的木質好居所

台北的黃金地段仍有許多的老華廈，由於地價昂貴，因此將老屋翻新是最為實惠的方法。這一本點子簿將要帶大家欣賞一間將近 40 年的老華廈，變身成為散發著北歐風的溫馨明亮居所的改造案。由於當初建設公司蓋的不錯，因此這間華廈的結構屋況都還十分良好，尤其是其實木的拼貼地板! 專家在與屋主討論後，決定保留已經找不到師傅願意做的實木拼貼木地板，而由於室內高度不高，因此專家們決定不做天花板，以避免壓迫感發生。

究竟這間老華廈會變成什麼樣的居所呢? 讓我們一起來欣賞吧!