獨棟住宅: 8 間適合小家庭，38 坪以下的溫馨居所

3 – 5 人的家族是現代社會常見的家庭結構，如果你也來自這樣的小家庭的話，這次我們的點子簿可以說是為你而生。我們找到了 8 間非常適合小家庭居住， 38 坪以下的溫馨居所。這 8 間房子包含北歐風，工業風，混搭風，現代風等截然不同的設計風格，然而它們的共通點是室內的氛圍以及裝潢都十分溫馨雅致，絕對可以讓大人小孩都開心地享受居家生活。

走吧! 一起為你的小家庭尋找一間最適合的溫馨居所吧!