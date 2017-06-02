獨棟住宅: 8 間適合小家庭，38 坪以下的溫馨居所

3 – 5 人的家族是現代社會常見的家庭結構，如果你也來自這樣的小家庭的話，這次我們的點子簿可以說是為你而生。我們找到了 8 間非常適合小家庭居住， 38 坪以下的溫馨居所。這 8 間房子包含北歐風，工業風，混搭風，現代風等截然不同的設計風格，然而它們的共通點是室內的氛圍以及裝潢都十分溫馨雅致，絕對可以讓大人小孩都開心地享受居家生活。
走吧! 一起為你的小家庭尋找一間最適合的溫馨居所吧!
北歐風結合日系風格會激盪出什麼樣的火花呢? 這間小坪數的獨棟住宅結合兩種風格的精華，打造出十分溫馨舒適的居家空間。
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接下來我們要來到韓國的鄉間，欣賞這間為了 5 人家庭所量身打造的完美居所。這間房子除了有完善的現代設施，最重要的是其讓孩子們可以盡情奔跑的大片庭院。
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你的血液裡流著對於藝術的熱愛嗎? 這間 26 坪的住宅位在巴西，由建築師若昂·迪尼茲與藝術家豪爾赫·多斯安若斯攜手合作打造而成，主旨環繞著原始的木屋、山區的氣候以及周圍的環境。兩層樓的住宅可以俯瞰美麗的湖景，建築師更是挑戰混合結構以及素材。這間住宅利用居家設計，讓人們思考到環境的問題，以及時尚人文因素對於房屋的重要性。
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30 坪的空間內兼具了住家與工作室的功能，時尚的設計十分適合年輕的小家庭。
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從外觀上看來，你應該想像不到這間 36 坪的小巧住家居然還擁有一個美麗的中庭吧? 其挑高的天花板讓室內的採光以及通風都非常良好，全家人絕對身心都健康!
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看似只有兩層樓，這間含車庫的家其實共有三層! 走進室內後，其挑高的設計讓屋內洋溢自然光，並且賦予良好的空間感。
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接下來讓我們回到台北的士林，欣賞這間城市中的大自然。這間 32 坪的兩層樓獨棟厝講求永續的概念，而開放式的格局更讓人感到十分開闊。
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最後讓我們欣賞這間也位在台灣的兩層樓新成屋。這一間兩層樓的新成屋雖然說坪數不大，但是專家規劃設計了許多收納的空間，因此房子內部看起來井然有序不雜亂。雖然說房內有許多工業風的元素，但專家也混搭像是紅磚這樣的素材，讓整體空間不會感覺過於生硬。
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