34個讓你願意走出戶外的木製甲板

木頭總是可以輕易地在生活中與人親近，無論是木製家具或是大小木屋，都能夠提供溫馨舒適的氛圍。而木製甲板的運用在居家環境中更是廣泛，舉凡泳池、露臺、花園或其他居家的空間，它總能給予不同場域一個更有溫度的選擇，這次點子簿整理了34個木製甲板的運用，從這些不同的運用空間中除了讓你能找到你想要的靈感，也讓你更願意走出戶外。
擺放木製甲板在家中的入口，會讓出入時更感溫暖。
利用木製甲板可以把戶外的休憩區輕易地做出區隔。
利用木製甲板還可以增加建築的長度及寬度，讓活動範圍更不受限。
木製甲板是泳池的最愛，讓居家生活輕易成為度假時光。
使用木製甲板可以為自己創造一個戶外活動的場域。
在建築的一側使用木甲板可以替房子與圍牆做出區隔，提供舒適的行走空間。
木製甲板可以替每個區隔出來的場域提供不同的空間氛圍。
即使是小小的角落，也可以利用木甲板賦予空間的獨特性。
架設圍欄的木製甲板，可以化身為坐擁驚人美景的露天陽台。
建築的廊道可以透過木製甲板變得更為美觀。
你也可以利用木製甲板設計一個溫馨的生活空間。
天然的木材與植栽的搭配能讓空間更有生命力。
使用木甲板可以輕易地建立專屬的美麗空間。
在不同的燈光下，木製甲板也能展現不同的風情。
木製甲板可以提供更多的非正式休憩空間。
即使是小小的區域，都可以利用木甲板來當作地板，提供更佳的質感。
在水池旁無論有多小的空間，都值得有木甲板的設計。
在泳池旁的木製甲板上，擺放舒適的躺椅，就有濃厚的度假風情。
在花園庭院中設置木甲板與棚架，就是一幅相當和諧的畫作。
有許多別墅的戶外一定必備的就是木製甲板。
搭配白色地板與牆壁的木甲板展現其優雅的特性。
深色的木製甲板可以讓休憩空間更為細緻。
利用木甲板排列不同的圖案或花紋也是相當別緻的做法。
圍繞泳池的木甲板就是有種奢華的豪情。
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木製甲板可以延伸建築的居住面積。
延伸後的空間可以是活動場域也可以是愜意的休憩露臺。
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木甲板甚至可以延伸至牆壁成為不同的裝飾。
搭配不同的建材與飾品，可以混搭出各式各樣的風格。
泳池旁的大木甲板就是最棒的度假空間。
這棟平房利用了木甲板取得了面積上的優勢，也提升了活動空間的質感。
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