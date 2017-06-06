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34個讓你願意走出戶外的木製甲板

Yungshun Lee Yungshun Lee
homify 露臺
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木頭總是可以輕易地在生活中與人親近，無論是木製家具或是大小木屋，都能夠提供溫馨舒適的氛圍。而木製甲板的運用在居家環境中更是廣泛，舉凡泳池、露臺、花園或其他居家的空間，它總能給予不同場域一個更有溫度的選擇，這次點子簿整理了34個木製甲板的運用，從這些不同的運用空間中除了讓你能找到你想要的靈感，也讓你更願意走出戶外。

1.入口

Sobrado 1939, Ana Sawaia Arquitetura Ana Sawaia Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Ana Sawaia Arquitetura

Ana Sawaia Arquitetura
Ana Sawaia Arquitetura
Ana Sawaia Arquitetura

擺放木製甲板在家中的入口，會讓出入時更感溫暖。

2.隔出休憩區

Reforma apartamento aconchegante, BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação 露臺
BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação

BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação
BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação
BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação

利用木製甲板可以把戶外的休憩區輕易地做出區隔。

3.玻璃屋頂

homify 露臺
homify

homify
homify
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有玻璃屋頂覆蓋的甲板陽台，展現不同的迷人風情。

4.增加長度

Residência JA, L2 Arquitetura L2 Arquitetura 露臺
L2 Arquitetura

L2 Arquitetura
L2 Arquitetura
L2 Arquitetura

利用木製甲板還可以增加建築的長度及寬度，讓活動範圍更不受限。

5.泳池周圍

Casa SVJ, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 露臺
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

木製甲板是泳池的最愛，讓居家生活輕易成為度假時光。

6.戶外活動

Casa Cor RS 2014, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres 露臺
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

使用木製甲板可以為自己創造一個戶外活動的場域。

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7.專屬打造

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

在專屬打造的建築前設計木製甲板，可以說再適合也不過。

8.提供走道

Casa BT , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 露臺
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

在建築的一側使用木甲板可以替房子與圍牆做出區隔，提供舒適的行走空間。

9.不同空間氛圍

Residência Copacabana, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA 露臺
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

木製甲板可以替每個區隔出來的場域提供不同的空間氛圍。

10.小角落

APARTAMENTO KG, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura 露臺
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

即使是小小的角落，也可以利用木甲板賦予空間的獨特性。

11.圍欄甲板

Casa da Serra, Duo Arquitetura Duo Arquitetura 露臺 木頭 Multicolored
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

架設圍欄的木製甲板，可以化身為坐擁驚人美景的露天陽台。

12.美麗廊道

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura 露臺
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

建築的廊道可以透過木製甲板變得更為美觀。

13.溫馨空間

Casa Cor RS 2014, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres 露臺
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

你也可以利用木製甲板設計一個溫馨的生活空間。

14.搭配植栽

Casa das Macieiras, Rafaela Dal’Maso Arquitetura Rafaela Dal’Maso Arquitetura 露臺
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

天然的木材與植栽的搭配能讓空間更有生命力。

15.美麗空間

Casa Cor RS 2014, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres 露臺
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

使用木甲板可以輕易地建立專屬的美麗空間。

16.燈光

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura 露臺
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

在不同的燈光下，木製甲板也能展現不同的風情。

17.非正式空間

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura 露臺
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

木製甲板可以提供更多的非正式休憩空間。

18.小地板

Espaço Gourmet, Ariândina Lima Arquitetura Ariândina Lima Arquitetura 露臺 木頭 Wood effect
Ariândina Lima Arquitetura

Ariândina Lima Arquitetura
Ariândina Lima Arquitetura
Ariândina Lima Arquitetura

即使是小小的區域，都可以利用木甲板來當作地板，提供更佳的質感。

19.大地板

homify 露臺
homify

homify
homify
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而廣大的空間，也相當適合利用木甲板讓空間的質感更加倍。

20.更小的比例

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design 露臺
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

在水池旁無論有多小的空間，都值得有木甲板的設計。

21.度假感

Casa ED, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 露臺
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

在泳池旁的木製甲板上，擺放舒適的躺椅，就有濃厚的度假風情。

22.和諧的畫面

Área Externa de Lazer, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências 露臺 木頭
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

在花園庭院中設置木甲板與棚架，就是一幅相當和諧的畫作。

23.別墅必備

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat 露臺
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

有許多別墅的戶外一定必備的就是木製甲板。

24.優雅氣息

Casa MG, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 露臺
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

搭配白色地板與牆壁的木甲板展現其優雅的特性。

25.深色的沉穩

Casa Villa, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris 露臺
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

深色的木製甲板可以讓休憩空間更為細緻。

26.圖案或花紋

Casa Cor 2008, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados 露臺
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

利用木甲板排列不同的圖案或花紋也是相當別緻的做法。

27.圍繞泳池

RESIDÊNCIA IS, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA 房子 木頭
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

圍繞泳池的木甲板就是有種奢華的豪情。

想擁有專屬的泳池木甲板設計，可以請教我們的設計師喔!

28.延伸面積

Casa de Campo em Araras, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura 房子
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura

木製甲板可以延伸建築的居住面積。

29.愜意露臺

Área de Lazer, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados 房子
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

延伸後的空間可以是活動場域也可以是愜意的休憩露臺。

想看更多露臺的設計，你可以看看這裡

30.牆壁甲板

Gourmet com SPA, Bianca Ferreira Arquitetura e Interiores Bianca Ferreira Arquitetura e Interiores 房子
Bianca Ferreira Arquitetura e Interiores

Bianca Ferreira Arquitetura e Interiores
Bianca Ferreira Arquitetura e Interiores
Bianca Ferreira Arquitetura e Interiores

木甲板甚至可以延伸至牆壁成為不同的裝飾。

31.不同料件

Casa Parque, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

搭配不同的建材與飾品，可以混搭出各式各樣的風格。

32.吊床

homify 房子
homify

homify
homify
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大木甲板與吊床可說是最完美的搭配。

33.泳池旁

Residência de Praia, DC PROJETOS DC PROJETOS 房子
DC PROJETOS

DC PROJETOS
DC PROJETOS
DC PROJETOS

泳池旁的大木甲板就是最棒的度假空間。

34.平房的優勝

Residência JA, L2 Arquitetura L2 Arquitetura 房子
L2 Arquitetura

L2 Arquitetura
L2 Arquitetura
L2 Arquitetura

這棟平房利用了木甲板取得了面積上的優勢，也提升了活動空間的質感。

喜歡木造感的你，也可以看看:10 個現代且絕美的木頭衣櫃

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