34個讓你願意走出戶外的木製甲板

木頭總是可以輕易地在生活中與人親近，無論是木製家具或是大小木屋，都能夠提供溫馨舒適的氛圍。而木製甲板的運用在居家環境中更是廣泛，舉凡泳池、露臺、花園或其他居家的空間，它總能給予不同場域一個更有溫度的選擇，這次點子簿整理了34個木製甲板的運用，從這些不同的運用空間中除了讓你能找到你想要的靈感，也讓你更願意走出戶外。