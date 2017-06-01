鄉間小房子 : 16 個可愛又舒適的絕佳居所

居住在鄉下是一件非常幸福的事情，尤其當你在大都市中辛苦了大半輩子之後，擁有較佳的空氣與景致的鄉間便是能夠讓你喘口氣的絕佳場所。也許你沒有辦法建造一間大型的房子，但是只要找到專家，你也能打造一間外型可愛，且充滿舒適感的居所。這一次的點子簿為你整理了 16 間可愛又舒適的鄉間小房子，這些房子都有可愛又質樸的外觀，而室內的設備十分現代，能夠提供給現代人絕佳的生活機能與便利性。
想要搬到鄉間居住的你，現在就跟著我們的腳步一起欣賞這 16 間可愛又舒適的鄉間小房子吧!
乍看之下這間小房子是不是讓你聯想到爺奶在鄉下的家呢? 當你走進這間外觀十分傳統且簡樸的住宅後，你會因為其挑高的空間感以及現代的裝潢於設備而感到驚艷不已，這樣的反差實在是太迷人了!
位在德國鄉間的這間小房子外型讓人感到十分好親近，而室內的許多生活空間都是依照長者的生活需求做為考量而設計，非常適合養老用。
大地色系的牆壁加上白色的框架，這間鄉間小房子讓人感到十分舒適。
天藍色與白色的搭配讓人想到藍天白雲，十分愜意。
L 形的結構讓露臺自然形成，而落地窗的設計則讓室內以及戶外的空間緊密連結在一起。
這間面積十分米你的房子是不是會讓你以為室內很擁擠呢? 當你走進這個家的時候，你絕對會因為它挑高的天花板以及別緻的設計而感到驚異不已。
這間有著質樸外觀的鄉間小房子是間預製屋，因此除了外觀十分耐看外，還兼具工期短以及造價低的優點。
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接下來看到的這間鄉間小房子運用了古典的元素，讓人感受到不同年代的風華。
綠色的牆身營造出濃濃的度假風情，加上了熱帶的植物後，更顯有情調。
這間由來自台灣的專家所打造的童話般的小屋是可以移動的房子，雖然尺寸超迷你，但是卻能滿足居者的所有生活需求。
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淺色的木頭在綠意的襯托之下更顯美麗，而玻璃拉門外頭的露臺則是享受戶外時光的好空間。