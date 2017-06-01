鄉間小房子 : 16 個可愛又舒適的絕佳居所

居住在鄉下是一件非常幸福的事情，尤其當你在大都市中辛苦了大半輩子之後，擁有較佳的空氣與景致的鄉間便是能夠讓你喘口氣的絕佳場所。也許你沒有辦法建造一間大型的房子，但是只要找到專家，你也能打造一間外型可愛，且充滿舒適感的居所。這一次的點子簿為你整理了 16 間可愛又舒適的鄉間小房子，這些房子都有可愛又質樸的外觀，而室內的設備十分現代，能夠提供給現代人絕佳的生活機能與便利性。

想要搬到鄉間居住的你，現在就跟著我們的腳步一起欣賞這 16 間可愛又舒適的鄉間小房子吧!