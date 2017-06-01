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鄉間小房子 : 16 個可愛又舒適的絕佳居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 組合屋
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居住在鄉下是一件非常幸福的事情，尤其當你在大都市中辛苦了大半輩子之後，擁有較佳的空氣與景致的鄉間便是能夠讓你喘口氣的絕佳場所。也許你沒有辦法建造一間大型的房子，但是只要找到專家，你也能打造一間外型可愛，且充滿舒適感的居所。這一次的點子簿為你整理了 16 間可愛又舒適的鄉間小房子，這些房子都有可愛又質樸的外觀，而室內的設備十分現代，能夠提供給現代人絕佳的生活機能與便利性。

想要搬到鄉間居住的你，現在就跟著我們的腳步一起欣賞這 16 間可愛又舒適的鄉間小房子吧!

1. 挑高居所

CASA MP, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura 房子
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
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乍看之下這間小房子是不是讓你聯想到爺奶在鄉下的家呢? 當你走進這間外觀十分傳統且簡樸的住宅後，你會因為其挑高的空間感以及現代的裝潢於設備而感到驚艷不已，這樣的反差實在是太迷人了!

2. 適合養老的小房子

Winkelbungalow FILOU, Mihm Thermohaus Mihm Thermohaus 平房
Mihm Thermohaus

Mihm Thermohaus
Mihm Thermohaus
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位在德國鄉間的這間小房子外型讓人感到十分好親近，而室內的許多生活空間都是依照長者的生活需求做為考量而設計，非常適合養老用。

3. 挑高木頭天花板

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接下來看到的這間小房子有著不同層次的屋頂，看起來十分獨特，而房子內挑高的木頭樑柱天花板則是非常美麗的亮點。

4. 鵝黃色的平房

homify 溫室
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鵝黃色牆身加上灰色的屋瓦，以及大片的落地玻璃窗，這間鄉間小房子既傳統又現代! 除此之外，這間鄉間小房子還含有一個車庫，十分便利。

5. 鋼構木屋

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晶莊工程有限公司

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晶莊工程有限公司
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這間鋼構小木屋是由台灣的專家所設計，灰色的牆面以及白色的框架，是不是讓你以為置身在國外呢?

6. 大地色系的家

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Readykit Cape (Pty) Ltd

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Readykit Cape (Pty) Ltd
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大地色系的牆壁加上白色的框架，這間鄉間小房子讓人感到十分舒適。

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7. 天藍色小屋

Casa de Campo Casa do Governador, Deleme Janelas Deleme Janelas 窗戶與門窗戶
Deleme Janelas

Deleme Janelas
Deleme Janelas
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天藍色與白色的搭配讓人想到藍天白雲，十分愜意。

8. L 形小房子

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K-MÄLEON Haus GmbH

K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH
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L 形的結構讓露臺自然形成，而落地窗的設計則讓室內以及戶外的空間緊密連結在一起。

9. 小巧可愛的家

PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
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這間面積十分米你的房子是不是會讓你以為室內很擁擠呢? 當你走進這個家的時候，你絕對會因為它挑高的天花板以及別緻的設計而感到驚異不已。

10. 預製屋

homify 組合屋
homify

homify
homify
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這間有著質樸外觀的鄉間小房子是間預製屋，因此除了外觀十分耐看外，還兼具工期短以及造價低的優點。

點此看更多細節: 41 坪的預製屋：集節能、實惠、時尚於一身的鄉間住家

11. 有古典元素的鄉村風居所

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

接下來看到的這間鄉間小房子運用了古典的元素，讓人感受到不同年代的風華。

12. 有車庫的預製屋

VILLA UNIFAMILIARE [COLOGNO] www.marlegno.it - Progetto: Geom. Ghidotti, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
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這間有著乾淨俐落的造型的房子是含有車庫的預製屋，價格實惠工期又短，是預算有限的人的好選擇。

13. 度假風情

Casa Verde, CABRAL Arquitetos CABRAL Arquitetos 房子
CABRAL Arquitetos

CABRAL Arquitetos
CABRAL Arquitetos
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綠色的身營造出濃濃的度假風情，加上了熱帶的植物後，更顯有情調。

14. 日式房子

桃ノ木の家, ａｉ建築アトリエ ａｉ建築アトリエ 房子
ａｉ建築アトリエ

ａｉ建築アトリエ
ａｉ建築アトリエ
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你喜歡日式的元素嗎? 那麼這間小房子絕對是你的最佳選擇!

15. 童話般的小屋

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現代建材有限公司

移動小屋

現代建材有限公司
現代建材有限公司
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這間由來自台灣的專家所打造的童話般的小屋是可以移動的房子，雖然尺寸超迷你，但是卻能滿足居者的所有生活需求。

點此看更多細節: 可移動式的家：以超迷你尺寸滿足所有居住需求的可愛小屋

16. 淺色小木屋

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ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอสซิเบิล ดีไซน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอสซิเบิล ดีไซน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอสซิเบิล ดีไซน์
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淺色的木頭在綠意的襯托之下更顯美麗，而玻璃拉門外頭的露臺則是享受戶外時光的好空間。

隔屏: 8 種分隔空間又有美感的設計
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