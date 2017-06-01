舊屋翻新: 一間擁含車庫的兩層樓別緻亮麗獨棟厝

我們看過了許多老屋翻新的驚人轉變，而這一次的點子簿則要帶大家來到頭份，欣賞一間兩層樓老屋蛻變成為擁有別緻設計與亮麗色彩的改造專案。由於家庭結構的改變，屋主為了要提供給全家人舒適的棲身之處，決定要著手改造老屋。一樓的區塊因為留出車庫的空間而退縮，無法再容納一間孝親房，因此專家捨棄二樓原有的格局，重新隔出主臥房、孝親房及衛浴，進而營造出讓新的家庭可以乘載生活回憶的嶄新舒適居所。

你是否也好奇這間兩層樓的獨棟厝改造前後的樣貌呢? 讓我們一起欣賞這個讓我們感到驚艷的改造專案吧!