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舊屋翻新: 一間擁含車庫的兩層樓別緻亮麗獨棟厝

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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我們看過了許多老屋翻新的驚人轉變，而這一次的點子簿則要帶大家來到頭份，欣賞一間兩層樓老屋蛻變成為擁有別緻設計與亮麗色彩的改造專案。由於家庭結構的改變，屋主為了要提供給全家人舒適的棲身之處，決定要著手改造老屋。一樓的區塊因為留出車庫的空間而退縮，無法再容納一間孝親房，因此專家捨棄二樓原有的格局，重新隔出主臥房、孝親房及衛浴，進而營造出讓新的家庭可以乘載生活回憶的嶄新舒適居所。

你是否也好奇這間兩層樓的獨棟厝改造前後的樣貌呢? 讓我們一起欣賞這個讓我們感到驚艷的改造專案吧!

改造前後: 起居空間

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改造前的老屋其實結構以及狀態都不是太差，只是稍顯平凡無奇，並且顯得有些陰暗。改造後的起居空間感覺更為寬敞明亮，而別緻的家具也營造出十分有品味的居家空間。

改造前後: 樓梯間

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改造前的樓梯間走古典風格，以現代的角度來看似乎有些過時。專家利用充滿設計感的家具，並且利用牆面的收納，營造出現代感十足的氛圍。

不同的素材

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為了讓室內更有層次感，專家在白色的水泥牆旁搭配了有不同色階的木頭牆面，讓起居空間更有溫度。

藍色大門

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白色的確是不會出錯，最為保險的顏色，然而專家毫不畏懼使用大膽的顏色，為家中設置一面藍色大，是不是不顯得過於誇張，卻讓室內風格獨具呢?

關上門的樣貌

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有展示以及收納功能的收納櫃

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有書桌的臥室

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由於家中能夠利用的面積十分有限，因此專家在臥室中擺放了書桌，解決屋主對於不同生活區域的需求。

含電視的臥室

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這間主臥室含有一台電視，因此屋主可以在此享受隱密的私人空間

可愛的磁磚浴室

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使用了瓷磚地板以及牆面的浴室十分可愛，而牆面上開的氣窗則讓室內的通風更加良好。

牆壁的素材

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在此也可以看到專家使用不同的牆壁素材，讓臥室簡單卻不無趣。

延伸閱讀: 老屋翻新: 40 年老華夏變身溫馨明亮的木質好居所

鄉間小房子 : 16 個可愛又舒適的絕佳居所
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