對於有車的家庭來說，擁有一個屬於自己的車庫是非常方便的事情。你不僅不用多走幾分鐘到公用的停車場，也可以省去一筆租停車場的費用。現代的住宅的車庫通常分為密閉式或是開放式的設計，比起開放式車庫的設計，密閉式的優點是可以提供屋主更多的隱密性，不會讓路過的陌生人看到你愛車的款式以及廠牌。
這一次的點子簿為大家找到了 11 間含密閉式車庫的現代風住宅，如果你想要打造一間擁有密閉式車庫的房子的話，這些風格各異的現代風居所想必能為你帶來不錯的靈感。現在就讓我們一起來看看!
首先我們要看到的這間住宅的車庫採用了木頭車庫門，與灰色的牆壁搭配之後，房子的外觀不會顯得過於生冷。
白色的車門與房子的風格互相呼應，濃濃的優雅的氣息既奢華卻又顯得低調。
這間以混凝土作為主建材的住宅有著不同高度的傾斜屋頂，因此看起來層次感豐富。深灰色的車門在淺白與灰之中更為搶眼，也讓房子不會顯得太過單一。
接下來我們要看到的是日式的木質居所，從車庫的角度望過去屋頂的傾斜角度構成了有趣的畫面，而木頭的顏色與深咖啡色系的車庫大門則共同營造出沉穩的個性。
接下來要看到的這間鄉間居所十分簡單質樸，搭配的木頭大門則呼應著戶外的大自然。
這間現代居所的車庫雖然是密閉式的，但是柵欄讓人可以稍微窺探室內的樣貌。
這張圖中的住宅的車庫剛剛好可以停一台車，毫不浪費可用面積，是適合小住宅的絕佳設計。
雖然說結構式走現代路線，但傳統的屋瓦帶來田園風情，而黑色的車庫大門則提供了絕佳的隱密性。
大地色系的兩層樓住宅的車庫大門讓人感覺十分清爽，而車庫的空間也很寬敞，除了停車之外，還有儲物的功能。
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