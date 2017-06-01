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11 間含密閉式車庫的現代風住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
フキの家, H建築スタジオ H建築スタジオ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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對於有車的家庭來說，擁有一個屬於自己的車庫是非常方便的事情。你不僅不用多走幾分鐘到公用的停車場，也可以省去一筆租停車場的費用。現代的住宅的車庫通常分為密閉式或是開放式的設計，比起開放式車庫的設計，密閉式的優點是可以提供屋主更多的隱密性，不會讓路過的陌生人看到你愛車的款式以及廠牌。

這一次的點子簿為大家找到了 11 間含密閉式車庫的現代風住宅，如果你想要打造一間擁有密閉式車庫的房子的話，這些風格各異的現代風居所想必能為你帶來不錯的靈感。現在就讓我們一起來看看!

1. 木頭車庫門

Modern family home in the heart of Simbithi Eco Estate, CA Architects CA Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
CA Architects

CA Architects
CA Architects
CA Architects

首先我們要看到的這間住宅的車庫採用了木頭車庫門，與灰色的牆壁搭配之後，房子的外觀不會顯得過於生冷。

2. 低調奢華

Menora Residence Moda Interiors 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Moda Interiors

Menora Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
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白色的車門與房子的風格互相呼應，濃濃的優雅的氣息既奢華卻又顯得低調。

3. 深灰色車門

Residencia Cobertura inclinada , Barbara Oriani Arquiteta Barbara Oriani Arquiteta 房子 水泥 Grey
Barbara Oriani Arquiteta

Barbara Oriani Arquiteta
Barbara Oriani Arquiteta
Barbara Oriani Arquiteta

這間以混凝土作為主建材的住宅有著不同高度的傾斜屋頂，因此看起來層次感豐富。深灰色的車門在淺白與灰之中更為搶眼，也讓房子不會顯得太過單一。

4. 日式木質居所

吹抜けでつながる家, 田所裕樹建築設計事務所 田所裕樹建築設計事務所 房子
田所裕樹建築設計事務所

田所裕樹建築設計事務所
田所裕樹建築設計事務所
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接下來我們要看到的是日式的木質居所，從車庫的角度望過去屋頂的傾斜角度構成了有趣的畫面，而木頭的顏色與深咖啡色系的車庫大門則共同營造出沉穩的個性。

5. 氣派的現代住宅

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H建築スタジオ

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位在寬敞建地上的這間奶油色的現代住宅看起來十分氣派，L 形的格局更巧妙地將生活區域與停車處分開。

6. 簡單樸實的風格

Nowoczesny dom LIV 3 G2 - przytulnie i pięknie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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接下來要看到的這間鄉間居所十分簡單質樸，搭配的木頭大則呼應著戶外的大自然。

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7. 適合豪宅的車庫

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有著傳統的山形屋頂，這間有著大片落地窗是不同路線的豪宅，而其車庫的設計則顯得時尚又低調。

8. 半透明的設計

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
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這間現代居所的車庫雖然是密閉式的，但是柵欄讓人可以稍微窺探室內的樣貌。

9. 剛剛好的車庫

Casa ESQUI, Perspectiva Arquitectos México Perspectiva Arquitectos México 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White
Perspectiva Arquitectos México

Perspectiva Arquitectos México
Perspectiva Arquitectos México
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這張圖中的住宅的車庫剛剛好可以停一台車，毫不浪費可用面積，是適合小住宅的絕佳設計。

10. 田園風情

CASA OO, ARKOT arquitectura + construcción ARKOT arquitectura + construcción 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ARKOT arquitectura + construcción

ARKOT arquitectura + construcción
ARKOT arquitectura + construcción
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雖然說結構式走現代路線，但傳統的屋瓦帶來田園風情，而黑色的車庫大門則提供了絕佳的隱密性。

11. 大地色系

Residencia Gregorini, Studio Alessandro Ramos Arquitetura Studio Alessandro Ramos Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Studio Alessandro Ramos Arquitetura

Studio Alessandro Ramos Arquitetura
Studio Alessandro Ramos Arquitetura
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大地色系的兩層樓住宅的車庫大門讓人感覺十分清爽，而車庫的空間也很寬敞，除了停車之外，還有儲物的功能。

延伸閱讀: 鄉間小房子 : 16 個可愛又舒適的絕佳居所

舊屋翻新: 一間擁含車庫的兩層樓別緻亮麗獨棟厝
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