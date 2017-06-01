對於有車的家庭來說，擁有一個屬於自己的車庫是非常方便的事情。你不僅不用多走幾分鐘到公用的停車場，也可以省去一筆租停車場的費用。現代的住宅的車庫通常分為密閉式或是開放式的設計，比起開放式車庫的設計，密閉式的優點是可以提供屋主更多的隱密性，不會讓路過的陌生人看到你愛車的款式以及廠牌。

這一次的點子簿為大家找到了 11 間含密閉式車庫的現代風住宅，如果你想要打造一間擁有密閉式車庫的房子的話，這些風格各異的現代風居所想必能為你帶來不錯的靈感。現在就讓我們一起來看看!