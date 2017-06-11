田園風住宅: 6 間有舒適露臺的忘憂好居所

田園的生活讓人可以親近自然，因此自然忘憂。遠離塵囂，呼吸新鮮空氣的好所在便是連結室內與戶外的露臺了。這本點子簿要為渴望回歸田園生活，享受無憂無慮，無欲則剛的好日子的你，介紹 ６ 間擁有舒適露臺的田園風住宅。這些住宅的風格大不同，有現代感的結構，也有質樸的鄉村味道。

一起出發探索這幾間擁有愜意露臺的田園住宅，從中找到最適合你的忘憂居所吧。