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田園風住宅: 6 間有舒適露臺的忘憂好居所

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
RUSTICASA | 100 projetos | França + Benelux, RUSTICASA RUSTICASA 木屋 木頭 Wood effect
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田園的生活讓人可以親近自然，因此自然忘憂。遠離塵囂，呼吸新鮮空氣的好所在便是連結室內與戶外的露臺了。這本點子簿要為渴望回歸田園生活，享受無憂無慮，無欲則剛的好日子的你，介紹 ６ 間擁有舒適露臺的田園風住宅。這些住宅的風格大不同，有現代感的結構，也有質樸的鄉村味道。

一起出發探索這幾間擁有愜意露臺的田園住宅，從中找到最適合你的忘憂居所吧。

1. 濃厚的鄉村氣息

Fazenda Palmares - Ampliação, CABRAL Arquitetos CABRAL Arquitetos 房子 實木
CABRAL Arquitetos

CABRAL Arquitetos
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首先要看到的這間田園住宅有著橘紅色的外牆，搭配上綠色的窗框，大膽卻不失鄉間的質樸。木頭柱以及磚頭等小細節，更是讓人感受到田園的氣息。鋪設了木頭甲板的露臺上放置了木頭躺椅以及吊床，讓人不忘憂也難。

2. 現代風

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誰說隱居田園，不能過著現代生活呢？ 這間有著方正線條的平房十分現代，然而選用木頭作為素材則讓房子更為柔和。打開大片玻璃拉門就是簡單卻舒適的露臺，好放鬆啊！

另外一個角度

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3. 可愛氣息

PORTFOLIO, ALFA Architecture ALFA Architecture 房子
ALFA Architecture

ALFA Architecture
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紅瓦屋頂讓人聯想到鄉間的情懷，白色的牆面配上粉綠色的窗戶，整體畫面可愛又別緻。寬敞的木頭露臺上擺放了簡單的座椅，在此欣賞植物與小花，多麼幸福又自在。

4. 粉色系

Residência no Jardim Santa Helena, Bia Maia & Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo Bia Maia & Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo 房子
Bia Maia &amp; Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo

Bia Maia & Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo
Bia Maia &amp; Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo
Bia Maia & Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo

粉色系的房子不但不會過於誇張，反而讓人卸下心房。室內用餐區與戶外露臺完美連結，不管在哪都能感受沁涼微風。

5.山形屋頂

Hemp Cottage, Rachel Bevan Architects Rachel Bevan Architects 房子
Rachel Bevan Architects

Hemp Cottage

Rachel Bevan Architects
Rachel Bevan Architects
Rachel Bevan Architects

山形屋頂的田園居所簡單卻不單調，木頭與混凝土完美搭配，木頭露臺則是悠閒喝茶的好空間。

6. 白色小屋

Residenza Privata A.P. - Marina di Pietrasanta, Zeno Pucci+Architects Zeno Pucci+Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Zeno Pucci+Architects

Zeno Pucci+Architects
Zeno Pucci+Architects
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白色的小屋看起來如此地清爽，誰還會肩負壓力呢？白色的露臺同樣帶有度假風，配上寬敞的泳池，實在太享受了！

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