田園風住宅: 6 間有舒適露臺的忘憂好居所

田園的生活讓人可以親近自然，因此自然忘憂。遠離塵囂，呼吸新鮮空氣的好所在便是連結室內與戶外的露臺了。這本點子簿要為渴望回歸田園生活，享受無憂無慮，無欲則剛的好日子的你，介紹 ６ 間擁有舒適露臺的田園風住宅。這些住宅的風格大不同，有現代感的結構，也有質樸的鄉村味道。
一起出發探索這幾間擁有愜意露臺的田園住宅，從中找到最適合你的忘憂居所吧。
首先要看到的這間田園住宅有著橘紅色的外牆，搭配上綠色的窗框，大膽卻不失鄉間的質樸。木頭柱以及磚頭等小細節，更是讓人感受到田園的氣息。鋪設了木頭甲板的露臺上放置了木頭躺椅以及吊床，讓人不忘憂也難。
誰說隱居田園，不能過著現代生活呢？ 這間有著方正線條的平房十分現代，然而選用木頭作為素材則讓房子更為柔和。打開大片玻璃拉門就是簡單卻舒適的露臺，好放鬆啊！
紅瓦屋頂讓人聯想到鄉間的情懷，白色的牆面配上粉綠色的窗戶，整體畫面可愛又別緻。寬敞的木頭露臺上擺放了簡單的座椅，在此欣賞植物與小花，多麼幸福又自在。
粉色系的房子不但不會過於誇張，反而讓人卸下心房。室內用餐區與戶外露臺完美連結，不管在哪都能感受沁涼微風。
山形屋頂的田園居所簡單卻不單調，木頭與混凝土完美搭配，木頭露臺則是悠閒喝茶的好空間。
白色的小屋看起來如此地清爽，誰還會肩負壓力呢？白色的露臺同樣帶有度假風，配上寬敞的泳池，實在太享受了！