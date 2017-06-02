老屋翻新: 一個充滿現代感的時尚居所

老屋翻新的力量很強大，藉由設計師精心的規劃與設計，一個看似毫無價值的物品也能重展新的樣貌，成為一個讓全家人都能住得舒適又有面子的居所。這一本點子簿將要帶大家欣賞一間毫無風格又陳舊的老房子，在專家出馬之後，搖身一變，化身成為一個充滿現代感的時尚居所。由於這間房子原本就有寬敞的庭院，因此專家也沒有遺忘這個重要的戶外空間，將之打造成全家人都能在此愉悅地享受戶外時光的愜意場所。
現在就讓我們一起欣賞這間讓人感到驚訝不已的老屋翻新案吧!
先讓我們繞到這間房子的後面，看看這間房子原有的樣貌。在改造之前的老房子是不是讓你想到台灣鄉下的一些舊式老屋呢?除了有過時的老鐵窗之外，鵝黃色的牆面也讓房子看起來更為陳舊。
現在讓我們到家門口看看，這間房子改造前的正面看起來狀態仍不是太差，然而奇怪的開窗方式以及用色讓人絲毫沒有想要停下來欣賞它的意願。
專家賦予這間老房子充滿現代感的樣貌，大片的玻璃拉門讓屋內的人可以緊密地與戶外連結。大片的玻璃窗讓外頭的陽光進駐，因此室內的每一個角落都明亮不已。
改造前的廚房居然如此嚇人?! 充滿汙垢的牆面以及過時的瓷磚地板讓人絲毫沒有想在這裡煮菜的慾望。
專家將原有的廚房設備全部打掉，換上了現代化的廚房系統櫃，不僅讓畫面更為整潔明亮，對於負責做料理的人來說更是迅速便利許多。
改造前的走道雜亂無章，似乎只有基本的功用而已，一點也不美觀。
改造後的走道不僅增添了地面的照明，還換上了新穎的磁磚地板，為夜晚的時候增加了浪漫的情調。
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