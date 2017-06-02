老屋翻新: 一個充滿現代感的時尚居所

老屋翻新的力量很強大，藉由設計師精心的規劃與設計，一個看似毫無價值的物品也能重展新的樣貌，成為一個讓全家人都能住得舒適又有面子的居所。這一本點子簿將要帶大家欣賞一間毫無風格又陳舊的老房子，在專家出馬之後，搖身一變，化身成為一個充滿現代感的時尚居所。由於這間房子原本就有寬敞的庭院，因此專家也沒有遺忘這個重要的戶外空間，將之打造成全家人都能在此愉悅地享受戶外時光的愜意場所。

現在就讓我們一起欣賞這間讓人感到驚訝不已的老屋翻新案吧!