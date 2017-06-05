9 間 75 坪以上，適合大家庭的大坪數住宅

如果你來自大家庭，但是卻住在小坪數的房子裡的話，你應該常常會渴望擁有自己的獨立空間吧？雖然說大家庭聚集在一起總是熱鬧非凡，不會有感受到孤獨的時候，但是如果可以自己獨處，享受無人打擾的時刻，想必也是一種奢侈的幸福？！如果你想要為你的大家庭打造一間讓大家都能有獨立空間的住宅的話，這本點子簿為你找到了 9 種不同風格，75 坪以上的大坪數住宅。這些住宅有些是建地大，有些則是“往高處爬”。

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