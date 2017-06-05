9 間 75 坪以上，適合大家庭的大坪數住宅

如果你來自大家庭，但是卻住在小坪數的房子裡的話，你應該常常會渴望擁有自己的獨立空間吧？雖然說大家庭聚集在一起總是熱鬧非凡，不會有感受到孤獨的時候，但是如果可以自己獨處，享受無人打擾的時刻，想必也是一種奢侈的幸福？！如果你想要為你的大家庭打造一間讓大家都能有獨立空間的住宅的話，這本點子簿為你找到了 9 種不同風格，75 坪以上的大坪數住宅。這些住宅有些是建地大，有些則是“往高處爬”。
現在就讓我們一起出發找靈感！
我們要看的第一間房子座落在墨西哥美麗的克雷塔羅市，面積共 116.16 坪。這間房子美麗的外觀具有墨西哥的風情萬種，內部也是十足寬敞明亮！專家運用當地特有的傳統建築元素，包括：石造結構、磚瓦屋頂，以及木製露台，營造出別緻的風格，而屋內充足的機能也能滿足大家庭的生活需求！
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接下來要看到的這間房子是 76 坪，含有車庫的預製屋。雖然說房子的外觀乍看之下十分傳統，但是屋內的風格卻十分現代時尚，是各世代都會中意的好居所。
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由台灣專家所精心打造，這間 91 坪的獨棟厝挑戰常規，將客廳挑空在建築物的 2、3樓，讓所有的房間都面向挑空 2 層的客廳，形成一個內聚的空間。這樣的設計是為了讓家人們能夠在家中 不期而遇，進而增進家的凝聚力。為了凸顯出台灣人好客、熱情的精神，設計師還將餐廳和廚房擺放在建築物的一樓。
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126 坪的木製別墅是讓你可以遠離繁忙生活的最佳棲身之所。負責打造這間木製別墅的專家不忍看到傳統木工技藝逐漸流失，找來擁有古蹟修復執照的老匠師，堅持使用傳統榫卯的方式精準拼接， 並特地選用不易腐壞的北美黃檜(yellow ceader)作為建構材料， 利用現代化的設計手法與概念，打造出這棟新舊交融的現代木屋。
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這間占地約 136 坪的湖景別墅其現代化的風格設計讓人在坐擁自然美景的同時也能同時享受舒適感，而屋內的庭院還有一座專屬的私人泳池!
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含有雙車庫的奶油色住宅內有挑高的設計，是讓全家人都可以愉悅生活的絕佳空間。
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這間 90 坪的房子善用不同素材和色彩，每一個細節都能讓你眼目一新。專家利用極具風格的裝潢設計，創造出一種內外皆美的氛圍，而其寬敞的露臺則可以讓全家人盡享戶外時光。
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這間 88 坪兩層樓住家，是由來自台日國際住宅公司所打造的透天厝。台日的專家們所打造的房子不僅耐震，還耐風、耐火、耐久特性，及具節省能源、健康舒適、環境保護、人性化等特性。接下來我們要介紹這間位在雲林的透天厝具有上述的特性，還兼具美觀度。大地色系的外觀散發著濃濃的質樸感，而室內的裝潢則非常現代時尚。
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最後這間黑色住宅佔地約 90 坪，含有泳池以及雙車庫。由於這間房子是預製屋，因此造價僅需 338 萬台幣。
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