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7 間現代感十足，適合家庭居住的美麗住宅 (含設計圖)

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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一所適合家庭居住的住宅，它的功能性與實用性常常是最首要的考慮。比如說，房間的間隔實用嗎？整體的起居空間足夠嗎？房子有足夠的浴間，好讓一家人在早上的繁忙都不必爭前恐後地搶著浴室來用？

而今天我們為大家帶來的6個家庭美房完全擁有以上的基本配備，更加令人加分的是，它們的設計全部都是現代感十足！我們還有附上設計圖讓大家好好參考，必要時可以找專家們幫忙規劃你的夢想之家喔～

​1. 有天窗設計的超典雅居所

ARQUITETURA RESIDENCIAL JUNDIAÍ RESERVA DA SERRA, Aresto Arquitetura Aresto Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Aresto Arquitetura

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這一所雙層家庭美房無論是主體還是入口處的裝飾棚架，都擁有簡潔俐落的線條，同時亦不會顯得過份生硬。

純白色的外牆選色本來就充滿了現代感，而設計師在此選用了不少木材來點綴了整個門面，同時亦使整體觀感更和諧和完整。

​一樓設計圖

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從一樓的設計圖裡我們就知道房子的空間是有多麼的充足，光是一樓就有三個客廳，雙人浴間和客廁亦應有盡有。

​二樓設計圖

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Aresto Arquitetura
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二樓設計更重視私人空間，設有3間單人房與一間主人臥室。

​2. 揉合石材之美的高級住家

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長長方方的俐落線條是一間富有現代感的房子的必要元素，我們眼前這一所美房也不例外。它最特別、最吸引人的設計特點必然就是外牆上的排石，這一種高雅的石材有效提升整體質感，而且亦為純白的外牆帶來新焦點。

​一樓設計圖

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一樓的起居空間擁有實用的長方型間隔，能令人充分利用空間。除此以外，房子另外一個吸引的地方就是旁邊那一整個寬闊的露臺！

​二樓設計圖

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二樓的設計則重視隱私，同樣以實用間隔為主。

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​3. 充滿神秘感的超時尚住家

CASA C, FRACTAL CORP Arquitectura FRACTAL CORP Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
FRACTAL CORP Arquitectura

FRACTAL CORP Arquitectura
FRACTAL CORP Arquitectura
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這一個房子跟剛剛的兩個例子都非常不一樣，因為它擁有極有層次感的門面與非傳統的結橘，從外觀上就給人一種摸不透的神秘感。

​設計圖

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而室內的間隔亦充滿了機關，同時亦擁有大量收納空間。而且重點是，整體的造價只有造價 715 萬台幣！

​平面圖

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FRACTAL CORP Arquitectura

FRACTAL CORP Arquitectura
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從這個平面圖我們可以看到房子旁邊的設備，比如說特大的車庫、水池與露臺等等。 

延伸閱讀：造價 715 萬的現代住宅：含車庫以及強大收納功能的時尚居所

​4.幹練感十足的現代美房

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BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

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暗灰色與金屬性質的外牆板本身就給人一個超時尚又幹練的美感，它同時配搭著擁有自然氣息的木材。這樣子的做法有效平衡金屬外牆的冰冷感，使房子的整體觀感更完美！

​一樓設計圖

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BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

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別以為房子長長的，空間間隔就會很糟糕！事實上房子卻真的是應有盡有——車庫、花圃、戶外休憩空間等等！

​二樓設計圖

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BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

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房子擁有一個挑高客廳，增加設計的趣味。

​5. 有個性不冰冷的現代好居所

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CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
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從外觀看起來我們就知道這一所房子是多麼的變化多端！無論是材質上（玻璃圍欄與木板外牆）、顏色對比上（純白、木色與卡其色）還是線條空間設計（凹凸程度不一的房子部分）上，這個房子就是擁有多重設計元素。

​一樓設計圖

CIENTO30, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA 現代風玄關、走廊與階梯
CDR CONSTRUCTORA

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房子的空間雖然不是很大，可是卻能完全滿足一家人的需要。

​二樓設計圖

CIENTO30, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA 臥室
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二樓除了臥室和浴間外，還擁有一個可以凝聚家人的小偏廳。

延伸閱讀：造價-210-萬的溫暖豪宅：含車庫、有個性不冰冷的現代好居所

​6. 擁有自然質感外觀的木柵之家

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ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
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最後我們要來參觀的房子以木柵為點綴外牆的主要設計元素，亦同時亦是一種以木材來跟大自然呼應的設計理念喔。

​一樓設計圖

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ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
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房子的室內裝潢採用了大量灰色色調的木材，把自然完全地帶進家裡。而一樓是個寬闊的開放式空間。 

​二樓設計圖

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ESTUDIO GEYA
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二樓的間隔比較多，同樣以切合家庭需要為主。 

延伸閱讀：呼吸自然氣息：木頭與混凝土結合的兩層樓住宅

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