7 間現代感十足，適合家庭居住的美麗住宅 (含設計圖)

一所適合家庭居住的住宅，它的功能性與實用性常常是最首要的考慮。比如說，房間的間隔實用嗎？整體的起居空間足夠嗎？房子有足夠的浴間，好讓一家人在早上的繁忙都不必爭前恐後地搶著浴室來用？
而今天我們為大家帶來的6個家庭美房完全擁有以上的基本配備，更加令人加分的是，它們的設計全部都是現代感十足！我們還有附上設計圖讓大家好好參考，必要時可以找專家們幫忙規劃你的夢想之家喔～
這一所雙層家庭美房無論是主體還是入口處的裝飾棚架，都擁有簡潔俐落的線條，同時亦不會顯得過份生硬。
純白色的外牆選色本來就充滿了現代感，而設計師在此選用了不少木材來點綴了整個門面，同時亦使整體觀感更和諧和完整。
從一樓的設計圖裡我們就知道房子的空間是有多麼的充足，光是一樓就有三個客廳，雙人浴間和客廁亦應有盡有。
二樓設計更重視私人空間，設有3間單人房與一間主人臥室。
長長方方的俐落線條是一間富有現代感的房子的必要元素，我們眼前這一所美房也不例外。它最特別、最吸引人的設計特點必然就是外牆上的排石，這一種高雅的石材有效提升整體質感，而且亦為純白的外牆帶來新焦點。
這一個房子跟剛剛的兩個例子都非常不一樣，因為它擁有極有層次感的門面與非傳統的結橘，從外觀上就給人一種摸不透的神秘感。
從這個平面圖我們可以看到房子旁邊的設備，比如說特大的車庫、水池與露臺等等。
暗灰色與金屬性質的外牆板本身就給人一個超時尚又幹練的美感，它同時配搭著擁有自然氣息的木材。這樣子的做法有效平衡金屬外牆的冰冷感，使房子的整體觀感更完美！
別以為房子長長的，空間間隔就會很糟糕！事實上房子卻真的是應有盡有——車庫、花圃、戶外休憩空間等等！
房子擁有一個挑高客廳，增加設計的趣味。
從外觀看起來我們就知道這一所房子是多麼的變化多端！無論是材質上（玻璃圍欄與木板外牆）、顏色對比上（純白、木色與卡其色）還是線條空間設計（凹凸程度不一的房子部分）上，這個房子就是擁有多重設計元素。
房子的空間雖然不是很大，可是卻能完全滿足一家人的需要。
二樓除了臥室和浴間外，還擁有一個可以凝聚家人的小偏廳。
最後我們要來參觀的房子以木柵為點綴外牆的主要設計元素，亦同時亦是一種以木材來跟大自然呼應的設計理念喔。
房子的室內裝潢採用了大量灰色色調的木材，把自然完全地帶進家裡。而一樓是個寬闊的開放式空間。
二樓的間隔比較多，同樣以切合家庭需要為主。