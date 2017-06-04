7 間現代感十足，適合家庭居住的美麗住宅 (含設計圖)

這一所雙層家庭美房無論是主體還是入口處的裝飾棚架，都擁有簡潔俐落的線條，同時亦不會顯得過份生硬。

純白色的外牆選色本來就充滿了現代感，而設計師在此選用了不少木材來點綴了整個門面，同時亦使整體觀感更和諧和完整。