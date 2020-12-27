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獨棟厝: 9 種讓你裡外都超有面子的完美設計

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一般的獨棟厝都是採用長型設計，而室內的平面面積卻非常有限，這種特點會使得室內設計受到不少限制。然而，大家大可以利用獨棟厝的高度優勢，打造出挑高的室內空間。同時，大家也可以在外觀上多花點心思，比如說外牆，你可以採用不同的紋路或者風格作為‘底色’，比如二丁掛外牆，或者純色外牆等，然後你可以根據你的喜好，再利用不同的素材進行裝飾，比如植物、石頭和木頭元素等，有層次地打造出一個不平凡又耐看的獨棟厝。

如果你需要更多的靈感，以下是9個讓你裡外都超有面子的完美設計，相信一定會有你喜歡的那種類型！如果遇到喜歡的樣式，也不妨找我們的專家們幫忙設計你的夢想之家喔～

​1. 黑白配

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這一個三層獨棟厝以經典的黑白配色為主要設計，黑色的柵欄與窗框跟純白的牆身放在一起非常好看。

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室內空間同樣以黑白配為主，客廳還添加了綠色地毯和布藝沙發，為整個充滿現代感的空間帶來一點不一樣的變化。

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善用獨棟厝的高度優勢，打造一道通透的時尚樓梯。

​2. 簡約時尚風

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灰色排石外牆、純白牆身以及陽台的玻璃圍欄，這幾種設計元素絕對符合了目前最流行的簡約時尚風風格。

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房子內部則以白色與大地色系為基調，營造出一種溫馨又柔和的居住氛圍。

3.大地色系

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全以大地色系物料建成的獨棟厝看起來特別的順眼；陽台處設有白色框框的磨砂玻璃圍欄，使整體觀感更加柔和。

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前門人口處的設計亦毫不馬虎，木材、外牆設計與植物配搭得宜。

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室內擁有純白的開放式廚房，耐看又耐用。

4.時尚石材

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這是個舊屋翻修的成功例子：改造後的房子選用了大量石材以及金屬格柵來打造出一個充滿現代時尚感的透天外觀設計，非常的搶眼！

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室內設計更加是無懈可擊，比如說這個現代感與自然感互相平衡的時尚廚房與餐廳！

5. 懷舊情懷

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這是一所經過翻修的宜蘭老屋，從外觀看來大家可以感受到房子的懷舊情懷，感覺非常親切。

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在家空間設計
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而室內設計則是完全跟懷舊相反！房子內部走現代工業風路線，裡面甚至還設有這麼一個時尚的吧台呢！

6.乾淨俐落

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合觀設計

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合觀設計
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喜歡簡約風格的你們，會喜歡這個線條乾淨俐落、又充滿現代時尚感的房屋外觀設計嗎？

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合觀設計

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房子內部同樣是充滿著時尚感，從質感輕盈、設計現代幹練的樓梯就可以得知了。

7.三代同堂

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映荷空間設計

建築外觀

映荷空間設計
映荷空間設計
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這是一個三代同堂的居住空間，由於屋主希望房子設計「明亮清爽」，因此設計師決定把它打造成一個簡約的實用住家。

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映荷空間設計

3F走道

映荷空間設計
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室內設計以木皮、石材、鏡面和不鏽鋼鐵件等等的多元化素材打造而成，每處都是值得欣賞的焦點。

8. 懷舊特色

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跟5號房子一樣，這一所獨棟厝擁有懷舊的外表，多變的外觀設計讓人猜想著室內設計到底會多有創意！

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沒錯！一看就知道這個室內空間跟一般的現代風住宅非常不一樣——這裡充滿著懷舊的美感，比如說那一整面綠色瓷磚磚牆、布絨沙發與皮製坐椅，以及地上的蜂窩形地板等等。

9. 內斂沉穩

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最後我們來參觀的是一所時尚的大樓，它的外表時尚又簡約，並流露出獨特的個性設計感。

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室內設計同樣走內斂沉穩的路線，例如我們眼前這個美麗又寬敞的廚房。

如果你對於台灣設計師的作品有興趣，請繼續參閱：14 間台灣製造的的絕美現代住宅

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