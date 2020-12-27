獨棟厝: 9 種讓你裡外都超有面子的完美設計

一般的獨棟厝都是採用長型設計，而室內的平面面積卻非常有限，這種特點會使得室內設計受到不少限制。然而，大家大可以利用獨棟厝的高度優勢，打造出挑高的室內空間。同時，大家也可以在外觀上多花點心思，比如說外牆，你可以採用不同的紋路或者風格作為‘底色’，比如二丁掛外牆，或者純色外牆等，然後你可以根據你的喜好，再利用不同的素材進行裝飾，比如植物、石頭和木頭元素等，有層次地打造出一個不平凡又耐看的獨棟厝。

如果你需要更多的靈感，以下是9個讓你裡外都超有面子的完美設計，相信一定會有你喜歡的那種類型！如果遇到喜歡的樣式，也不妨找我們的專家們幫忙設計你的夢想之家喔～