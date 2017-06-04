預製屋 (組合屋): 14 間省時又省錢的愜意好居所

預製屋（組合屋）是已經風行一陣子的新形態房屋，這種房屋的特性是，專家在工廠先組裝房子的各個組件，然後再運送到建地上搭建好，因此可以省下許多施工的時間，成本相對也比傳統的房屋還要來的低。對於預算有限的屋主來說，預製屋可以說是為你省時又省錢的好選擇。
這一本點子簿為大家找來了 14 間風格截然不同的預製屋，這些房子精美的設計與一般的傳統房屋沒有太大的差別，然而建造的成本與時間卻縮短與減低許多。
如果說你的蓋屋預算也有限的話，現在就一塊欣賞這 14 間省時又省錢的愜意預製屋吧！
第一間看到的預製屋因其粉色的牆面而成為注目的焦點，紅瓦的屋頂十分有傳統風味，在鄉間一點也不顯突兀。
由宜佳營造工程公司所推出的「預製」積木屋，採用預製工法。不論是牆壁、地板、天花板皆可拆卸回收，也可單元式拆解重建，達到最高的便利性、機動性和環保性。
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這間小坪數的平房外觀十分簡單有力，而雖然面積不大，但是室內的設備一應俱全，能夠讓全家人住得舒適。
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乍看之下，這間在義大利的琴塔洛的這間房子就像是其他村莊內的傳統義大利住宅，令人難以聯想到這會是使用快速施工技術所建成的預置屋。房子使用木材作為主結構，支撐起牆壁與樑柱。來自義大利的達人專攻於設計以及建造節能建築，他們將石膏纖維與岩棉夾在牆壁中間，以提供良好的保溫性，以確保冬季的時候室內是溫暖宜人的，而夏天則涼爽舒適。
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這間位在巴西小鎮，佔地 54.5 坪的豪宅附有一個戶外游泳池，而且比其他類似設計的房子少了近三成的造價呢！
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打造這間白色平房的專家建造出一個讓訪客能夠感到舒適，居者也住得健康的居家環境。專家們利用了大量的木材作為基本的結構，讓房內享有最良好的通風，並且能夠隔熱隔音。
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來自台灣築地岩的專家們所打造的移動宅採用豪宅的一級建材，以現代建築施工法創造出耐用且美觀的可移動式的家。移動宅除了可以依照屋主的需要客製化，選用自己喜歡的水泥以及石材之外，每間房子都將牆面打造成 15 公分厚，並且選用絕緣材料，讓房內冬暖夏涼。而專家們也會為屋主安裝完整的水電設備，室內的現代化設備一應俱全，非常完美。
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這個可移動式的家由來自 LETNISKOWO 的專家們打造而成，他們可以依照你的喜好與需求，訂做你的家。你可以自己裝潢你的家，或是讓專家們為你一手包辦所有的設計。包所有裝潢的高級版的家大約 1 平方公尺為 3 萬六千元台幣，比起傳統的房屋要來的實惠許多。
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100 平方米聽起來是不是怎麼大呢？如果你這麼想的話，那一定是還沒遇過功夫了得的設計達人們。這次的點子簿要介紹的專案僅有 100 平方米，然而在專家們的用心規劃下，成果感覺比實際面積大，而且僅僅花了 277 萬便完工了！
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這個只有 22.5 坪的預製屋個性獨具，並且散發了田園風的魅力。不管是內外部都非常優雅。
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這間預製屋有著簡單大方的外型，然而進門後，所有人都會大為讚嘆其時尚別緻的室內裝潢。
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這間白色平房完全展現了預製屋的眾多功能性的優點，還有預製屋能夠做出如何現代又複雜的結構設計。在我們參觀的同時，你會發現設計師是如何在小地方下功夫，室內和室外完美得連結，整個寬敞又開放的感覺很舒暢。最讓人驚訝的是，這整個建築只需要三個月就能完成呢！
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你相信可以在不到 2 個月的時間裡就造好一棟房子嗎？ Mapout 建築團隊在 45 天內就完成了一項名為 Casa 2020 的預製組合屋，而如何減少建築對環境的負面影響、提高能源效率、採用高品質材料，同時縮減施工時程是專家們在開發這款組合屋時的重點。
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