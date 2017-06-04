預製屋 (組合屋): 14 間省時又省錢的愜意好居所

預製屋（組合屋）是已經風行一陣子的新形態房屋，這種房屋的特性是，專家在工廠先組裝房子的各個組件，然後再運送到建地上搭建好，因此可以省下許多施工的時間，成本相對也比傳統的房屋還要來的低。對於預算有限的屋主來說，預製屋可以說是為你省時又省錢的好選擇。

這一本點子簿為大家找來了 14 間風格截然不同的預製屋，這些房子精美的設計與一般的傳統房屋沒有太大的差別，然而建造的成本與時間卻縮短與減低許多。

如果說你的蓋屋預算也有限的話，現在就一塊欣賞這 14 間省時又省錢的愜意預製屋吧！