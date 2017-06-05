屋頂露臺改造: 一個有木頭甲板的浪漫綠意空間

屋頂是常常被忽略的地方，人們總是忙碌地佈置室內的空間，因此偶爾會遺忘了，戶外空間之於我們的重要性。這一次的點子簿要帶你看一個被閑置的屋頂露台，變身成為擁有木頭甲板，充滿浪漫風情的綠意好空間。改造前的屋頂露台狀態並不是太糟，但是淪為儲存雜物的地方，非常可惜！專家出馬之後，利用木頭營造出溫馨的氣息，然後再利用美麗的木頭以及籐製座椅，讓屋頂露台變成一個讓人感受到濃濃浪漫氣息，並且可以在此喝杯酒的好地方。

現在就讓我們一塊欣賞這個改造案吧！