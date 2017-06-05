屋頂露臺改造: 一個有木頭甲板的浪漫綠意空間

屋頂是常常被忽略的地方，人們總是忙碌地佈置室內的空間，因此偶爾會遺忘了，戶外空間之於我們的重要性。這一次的點子簿要帶你看一個被閑置的屋頂露台，變身成為擁有木頭甲板，充滿浪漫風情的綠意好空間。改造前的屋頂露台狀態並不是太糟，但是淪為儲存雜物的地方，非常可惜！專家出馬之後，利用木頭營造出溫馨的氣息，然後再利用美麗的木頭以及籐製座椅，讓屋頂露台變成一個讓人感受到濃濃浪漫氣息，並且可以在此喝杯酒的好地方。
現在就讓我們一塊欣賞這個改造案吧！
如同我們剛才所說，改造前的屋頂露台狀態不是太差，只是看得出來疏於照料，不得屋主的愛，只淪為放置不常用的大型屋品的儲物空間。
這個區塊鋪上了磁磚地板，上面擺放了木頭長凳以及籐製座椅，而座椅的後方則種植了許多綠色植物，讓植物變身成為圍牆，綠意滿滿。
用餐的區塊則鋪上了木頭甲板，讓人感受到來自自然的溫度。牆面上的百葉木板也讓牆面不單調，更加美麗。
木頭甲板上擺放戶外餐桌椅，打造出一個在室外用餐的簡單空間。
夜晚時分，座椅區搖身成為小酒吧！
多元且豐富的植物點亮了戶外的空間，讓人感受到綠色的美。
你是否也沈浸在這樣的浪漫氣息中？
白天時也可以在此看本書…
綠色植物讓屋頂更為沁涼！