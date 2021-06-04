開放式格局: 10 種為台灣小公寓量身訂作的設計

如果你曾經住過台灣的老公寓，你應該知道以前的格局習慣將每個生活區域都劃分地一清而楚，也因此室內的空間感不佳，也讓家人有被隔開的感覺。現代人為了節省空間，讓家人之間能夠更為緊密，因此喜歡請設計師規劃開放式的格局。開放式的格局指的是不用牆面將客廳、廚房、餐廳等區域隔開，讓每個生活區域之間充滿開放感。

這一本點子簿集結了 10 種為台灣小公寓量身定做的開放式設計，你可以從這 10 個範例中清楚看到，開放式格局讓小公寓看起來十分寬敞且充滿朝氣。如果你也對開放式格局的空間設計感興趣，如果你也希望找到一種適合小公寓的設計，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 另外，如果你還有更多細節問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～

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