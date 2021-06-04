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開放式格局: 10 種為台灣小公寓量身訂作的設計

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如果你曾經住過台灣的老公寓，你應該知道以前的格局習慣將每個生活區域都劃分地一清而楚，也因此室內的空間感不佳，也讓家人有被隔開的感覺。現代人為了節省空間，讓家人之間能夠更為緊密，因此喜歡請設計師規劃開放式的格局。開放式的格局指的是不用牆面將客廳、廚房、餐廳等區域隔開，讓每個生活區域之間充滿開放感。

這一本點子簿集結了 10 種為台灣小公寓量身定做的開放式設計，你可以從這 10 個範例中清楚看到，開放式格局讓小公寓看起來十分寬敞且充滿朝氣。如果你也對開放式格局的空間設計感興趣，如果你也希望找到一種適合小公寓的設計，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 另外，如果你還有更多細節問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～

現在就一起出發找尋靈感吧！

1. 有磚牆的空間

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我們所要看到的第一個開放式的空間中的亮點是電視牆後方的磚頭，這個元素為空間帶來不一樣的氣息，讓公寓的層次更多元。除此之外，客廳、用餐區與廚房之間緊密結合，卻絲毫不會感到擁擠。

2. 純白空間

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接下來看到的這個純白空間十分明亮，古典的餐桌與餐椅巧妙地區分出廚房與客廳的空間，整體空間開放感佳，卻又有巧妙的劃分。

3. 別緻空間

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Ｌ形的沙發與餐桌之間形成了一個走道，兩者之間沒有厚牆，卻可以讓人知道不同區塊的用途。在這個開放式的空間裡，精緻且充滿現代感的家飾品營造出別緻的氣息。

4. 灰與白

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灰與白營造出現代的時尚感，而專家利用地毯與瓷磚地毯之間的顏色與素材差異，無痕地分隔出客廳與用餐區。

你喜歡這個灰與白的空間設計嗎？歡迎留言與我們分享！

5. 簡約設計

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客廳與用餐區之間存在了一定的距離，因此雖然說是開放式空間的格局設計，卻不會有所有生活區域都混雜在一塊的感覺。

6. 柔和白色

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淺色系的木頭地板以及白色的牆面讓小公寓看起來更寬敞，客廳與廚房之間沒有任何隔間，卻利用非常小的單面牆隔出彼此之間的區別。

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7. 典雅空間

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米白色系的小公寓十分典雅，沙發與餐桌之間只有幾步距離，卻毫不擁擠。

如果你也喜歡這個典雅的空間設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

8. 吧臺桌的妙用

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開放式格局一般都很有意思，在這個開放式的小公寓裡，專家以中島替代餐桌，讓小空間不擁擠。

9. 北歐風

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木頭家具加上淺綠色牆面，這個開放式的小公寓飄散著淡淡的北歐風。

你會在自己家裡選擇北歐風設計嗎，歡迎留言告訴我們～

10. 顏色區別

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最後我們要看到的這個開放式公寓以沙發與餐桌的顏色作為空間的區別，十分聰明！

延伸閱讀：小空間收納: 9 個你沒料想過的聰明設計

38種小空間必備的多功能客臥設計

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