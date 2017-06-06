鋼構屋: 8 間讓你全家住得開心又安心的堅固住宅

台灣每年大小地震不斷，就像是最近在嘉義就有一天連搖好幾次的情形發生。住在這樣地震頻繁的國家，我們都渴望住在一個能夠抵擋地住地震的考驗，堅固耐震的房子裡。可惜的是，台灣大部份的房子結構常常不夠堅固，因此讓屋主無法感到安心。現在有許多關心屋主人身安全的專家，以鋼構技術為屋主打造可以安心度日的家園。這一次的點子簿找到了 8 間讓全家人住得開心又安心的堅固鋼構屋。這些鋼構屋的造型以及大小皆不同，因此你應該可以從中找到適合你的好靈感。

現在就讓我們一塊欣賞這 8 種不同的設計吧！