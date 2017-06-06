鋼構屋: 8 間讓你全家住得開心又安心的堅固住宅

台灣每年大小地震不斷，就像是最近在嘉義就有一天連搖好幾次的情形發生。住在這樣地震頻繁的國家，我們都渴望住在一個能夠抵擋地住地震的考驗，堅固耐震的房子裡。可惜的是，台灣大部份的房子結構常常不夠堅固，因此讓屋主無法感到安心。現在有許多關心屋主人身安全的專家，以鋼構技術為屋主打造可以安心度日的家園。這一次的點子簿找到了 8 間讓全家人住得開心又安心的堅固鋼構屋。這些鋼構屋的造型以及大小皆不同，因此你應該可以從中找到適合你的好靈感。
現在就讓我們一塊欣賞這 8 種不同的設計吧！
由來自台灣的專家所打造的鋼構屋運用結構通氣、外斷熱設計，使得每一棟房子都成為高效能的被動式住宅。雙層壁、雙層屋頂、雙層low-e玻璃的設計，可達到斷熱、省能、隔音、零壁癌的優越性能，再搭配24小時機械式換氣系統提高屋內的空氣品質營造健康的居住環境。屋體材料拆解後約80%均可回收再利用讓工地減廢減少對地球的汙染，創立環保住宅的典範。
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可依照你的需求與喜好客制化的鋼構木屋的牆面、結構皆由堅固耐用的鋼所組成，因此可以讓居者住得安心。除此之外，屋主可以選擇以 PU 美術板南方松實木板打造外牆，而室內則以雲杉實木板營造出濃濃的自然氣息。
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採用日本鋼構技術所蓋成的住宅搭配了不同的中性色系，外觀很有層次感，大坪數的特性更是適合大家庭居住。
以鋼作為骨架，結合木材與混凝土，這間擁有大露臺的家讓人住得安心，又能愉悅地享受戶外時光。