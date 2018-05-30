40 坪老屋翻新: 有美麗磚牆的兩層樓別緻居所

台灣到今日還是有許多跟不上時代的老舊公寓，不僅樣貌過時，所採用的格局以及設備也不符合現代人的需求。這一本點子簿的主角是位在永和的一間 40 坪雙層老公寓，為了要符合年輕夫妻與兩隻愛犬的生活需求，專家重新劃分原有的空間，為家中帶來自然的光線。屋主偏愛簡約又不失溫馨的風格，因此專家利用中性的色系，簡單的家具以及家飾品，再加上不同的素材與柔和的燈光，打造出一個別緻的現代居所。

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