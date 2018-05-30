40 坪老屋翻新: 有美麗磚牆的兩層樓別緻居所

台灣到今日還是有許多跟不上時代的老舊公寓，不僅樣貌過時，所採用的格局以及設備也不符合現代人的需求。這一本點子簿的主角是位在永和的一間 40 坪雙層老公寓，為了要符合年輕夫妻與兩隻愛犬的生活需求，專家重新劃分原有的空間，為家中帶來自然的光線。屋主偏愛簡約又不失溫馨的風格，因此專家利用中性的色系，簡單的家具以及家飾品，再加上不同的素材與柔和的燈光，打造出一個別緻的現代居所。
如果你家中也有老公寓需要翻新的話，現在就讓我們一起探索更多細節。
改造前的玄關堆積了許多雜物，很明顯地看出來家中的收納設計不佳，各個大小與風格各異的櫥櫃讓玄關更加雜亂。
改造後的玄關是不是寬敞又明亮呢? 磚牆與水泥牆形成了絕佳的對比，而沿著壁面所規劃的收納櫃也讓畫面看起來整潔俐落。
其實改造前的結構狀態不差，只是風格過於有年代感，和室的設計更是讓空間看起來比實際上還要小。
專家採用開放式的設計，將廚房，餐廳與客廳整合在一塊。淺色系的地板與家具讓空間感更佳，並且營造出別緻的氣息。
改造前的浴室是台灣老公寓中典型的設計，乾溼不分離不僅讓屋主需要每天清理，也更容易孳生黴菌。
專家選用白色的磁磚，搭配木頭的地板，打造出一間非常讓人放鬆且可愛的浴室。乾濕分離的設計加上現代化的衛浴設備讓人可以更加享受沐浴的時光。
改造前的廚房實在是太擁擠了! 老舊的櫥櫃以及設備讓人無法高效率地煮菜，昏暗的空間也毫無生氣可言。
改造後的廚房採用結合用餐區的開放式設計，整體感更為開闊，收納的功能也更齊全。
改造前的五樓起居室擺放著充滿年代感的家具，整體氛圍讓賓主都無法盡歡。
改造後的五樓起居空間有著大面的收納櫃，不僅美觀時尚，還提供更好的收納功能。
改造前的五樓浴室只有扇小窗，因此非常昏暗。
改造後的浴室採用大地色系，整體感時尚且明亮。
改造前的臥室牆面讓整體空間更加昏暗，沒有收納的設計讓房間顯得凌亂。
改造後的臥室實在是太溫馨雅致了!
這樣簡約的風格卻一點也不失溫度，讓人好想待在臥室一整天~
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