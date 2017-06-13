10 個擁有超大收納空間的廚房設計

雖然廚房是任何家庭中最重要的空間之一，但是比起其他的生活空間，它們的面積尺寸通常相對比較小，也是經常被忽略的區塊。 如果你詢問設計師的話，你會了解廚房是設計規劃時最棘手的空間之一，因為它不僅包含設計儲物收納的區域，還牽涉到水電的問題，同時又要考慮到廚房的美觀度。
一間好的廚房絕對要擁有足夠的儲物空間，沒有適當的存儲空間的話，你的廚房可能會變成一個超級凌亂沒有條理的區域。因此，在這本點子簿中，我們將要為你介紹 10 間擁有超大收納空間的廚房，而這些廚房不僅實用性高，還兼具了美感。
現在就一起來看看吧!
在這間開放式的廚房中，白色讓整體畫面看起來不會過於擁擠。在廚房的對面是規劃了拉門的大型儲藏櫃，你可以將所有的物品藏起來，眼不見為淨。
在這間藍色系的廚房中，專家擺放了非常有鄉村氣息的櫥櫃，你可以將廚房用品分門別類地放好。
木頭的櫥櫃中規中矩，而上頭的不同大小的圓形收納櫃則帶來了趣味性，非常獨特。
淺色系的櫥櫃有高低層次，也因此看起來不會太有壓迫感。
木頭長餐桌除了可以當作用餐的地點外，還可以擺放不同的廚房用品，一石二鳥。
大型的白色櫥櫃營造出典雅的氣息，這間廚房既有美感實用性又超高!
接下來看到的這間廚房的中島有大量的收納空間，檯面又可以料理食物，非常多功能。
小廚房是絕對不能放過任何可用空間的，因此設計師規劃了上與下的櫥櫃，讓所有用品可以整齊地放好。
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