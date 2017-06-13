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10 個擁有超大收納空間的廚房設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 廚房
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雖然廚房是任何家庭中最重要的空間之一，但是比起其他的生活空間，它們的面積尺寸通常相對比較小，也是經常被忽略的區塊。 如果你詢問設計師的話，你會了解廚房是設計規劃時最棘手的空間之一，因為它不僅包含設計儲物收納的區域，還牽涉到水電的問題，同時又要考慮到廚房的美觀度。

一間好的廚房絕對要擁有足夠的儲物空間，沒有適當的存儲空間的話，你的廚房可能會變成一個超級凌亂沒有條理的區域。因此，在這本點子簿中，我們將要為你介紹 10 間擁有超大收納空間的廚房，而這些廚房不僅實用性高，還兼具了美感。

現在就一起來看看吧!

1. 拉門的收納空間

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 廚房
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

在這間開放式的廚房中，白色讓整體畫面看起來不會過於擁擠。在廚房的對面是規劃了拉門的大型儲藏櫃，你可以將所有的物品藏起來，眼不見為淨。

2. 鄉村風格

Light Filled Traditional Kitchen Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry 廚房 木頭 Blue
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Light Filled Traditional Kitchen

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

在這間藍色系的廚房中，專家擺放了非常有鄉村氣息的櫥櫃，你可以將廚房用品分門別類地放好。

3. 層架

homify 廚房
homify

homify
homify
homify

除了有門的櫥櫃之外，這間廚房也規劃了開放的層架，讓你可以擺放比較有展示功能的物品。

4. 獨特的形狀

Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey 廚房
Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

木頭的櫥櫃中規中矩，而上頭的不同大小的圓形收納櫃則帶來了趣味性，非常獨特。

5. 不浪費牆面

homify 陽台、門廊與露臺 配件與裝飾品
homify

homify
homify
homify

為了善用室內的面積，你千萬不能放過牆面的空間。例如你可以效法這張圖的設計，在牆上設置擺放杯具的收納格，擴大收納空間。

6. 淺色櫥櫃

Küche aus hellem Holz in Berlin, Berlin Interior Design Berlin Interior Design 廚房
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

淺色系的櫥櫃有高低層次，也因此看起來不會太有壓迫感。

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7. 木頭長桌

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Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
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木頭長餐桌除了可以當作用餐的地點外，還可以擺放不同的廚房用品，一石二鳥。

8. 典雅風格

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Viva Design – projektowanie wnętrz

Viva Design - projektowanie wnętrz
Viva Design – projektowanie wnętrz
Viva Design - projektowanie wnętrz

大型的白色櫥櫃營造出典雅的氣息，這間廚房既有美感實用性又超高!

9. 實用的中島

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Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

接下來看到的這間廚房的中島有大量的收納空間，檯面又可以料理食物，非常多功能。

10. 小廚房

The light blue box, studio wok studio wok 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭
studio wok

studio wok
studio wok
studio wok

小廚房是絕對不能放過任何可用空間的，因此設計師規劃了上與下的櫥櫃，讓所有用品可以整齊地放好。

延伸閱讀: 7 種用色鮮艷的現代廚房

13 間讓你與自然互動，有寬敞戶外空間的鄉間住宅
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4.5

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