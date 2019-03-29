封閉式陽台 P.K. 開放式陽台: 究竟選哪一種好？

陽台是住在公寓的現代人唯一可以享受戶外時光的愜意空間，因此彌足珍貴。陽台有分為封閉式與開放式的結構，究竟要選哪一種才比較好呢? 接下來我們將要為你分析封閉式陽台與開放式陽台的優劣，讓你可以全面性地考量，進而請設計師幫你打造一個專屬於你的完美愜意陽台。

現在就讓我們一起看看封閉式陽台與開放式陽台的優劣大比拚吧!