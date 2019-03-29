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封閉式陽台 P.K. 開放式陽台: 究竟選哪一種好？

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陽台是住在公寓的現代人唯一可以享受戶外時光的愜意空間，因此彌足珍貴。陽台有分為封閉式與開放式的結構，究竟要選哪一種才比較好呢? 接下來我們將要為你分析封閉式陽台與開放式陽台的優劣，讓你可以全面性地考量，進而請設計師幫你打造一個專屬於你的完美愜意陽台。

現在就讓我們一起看看封閉式陽台與開放式陽台的優劣大比拚吧!

封閉式陽台 優點一: 防塵

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居住在城市中的公寓，想必每天會呼吸到不少的灰塵與髒空氣，而封閉式陽台的優點之一就是其防塵性較佳。

開放式陽台 優點一: 採光好

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沒有牆面阻隔的開放式陽台的優點之一就是採光佳，其開放式的設計能夠讓更多的光線注入室內。

封閉式陽台 優點二: 安全性

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對於家中有小孩的人來說，封閉式陽台最大的優點就是安全性。家長不需要擔心小孩會在不注意的時候，從陽台摔落。

開放式陽台 優點二: 與大自然更親近

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如果說你是住在有大自然環繞的區域的話，開放式陽台能夠讓你與大自然更加親近，你可以更直接地感受到來自戶外的微風。

封閉式陽台 優點三: 便於營造另外一個生活空間

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封閉式陽台讓你可以擁有一個可以欣賞到戶外的室內小空間。好比說這張圖中，就把陽台打造成可以靜下心來看書的小書房，或是與友人在吃喝茶聊天的優閒座椅區。

開放式陽台 優點三: 空氣流通佳

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開放式陽台的空氣流通較佳，也較不容易囤積病菌。

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封閉式陽台 缺點一: 採光與通風不佳

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由於封閉式的陽台比較密閉，因此夏天很容易囤積熱氣，而採光與通風也比開放式陽台來得差。

開放式陽台 缺點一: 安全問題

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開放式陽台若沒有設置夠高的防護設備的話，有可能會有孩子不小心翻落的情形發生，小偷也有可能翻牆入內。

封閉式陽台 缺點二: 不利於逃生

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雖然說封閉式陽台比較不容易有小孩翻落的情形發生，但萬一發生火災等意外的話，陽台就沒有逃生通道的功能。

開放式陽台 缺點二: 不便利

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若是你在開放式的陽台上曬衣服或是被子，當大雨突然來襲的時候，所有的衣物都白曬了，因此對於現代家庭來說不是非常便利。

這可能是不錯的折衷方式…

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