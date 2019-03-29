封閉式陽台 P.K. 開放式陽台: 究竟選哪一種好？

陽台是住在公寓的現代人唯一可以享受戶外時光的愜意空間，因此彌足珍貴。陽台有分為封閉式與開放式的結構，究竟要選哪一種才比較好呢? 接下來我們將要為你分析封閉式陽台與開放式陽台的優劣，讓你可以全面性地考量，進而請設計師幫你打造一個專屬於你的完美愜意陽台。
現在就讓我們一起看看封閉式陽台與開放式陽台的優劣大比拚吧!
沒有牆面阻隔的開放式陽台的優點之一就是採光佳，其開放式的設計能夠讓更多的光線注入室內。
如果說你是住在有大自然環繞的區域的話，開放式陽台能夠讓你與大自然更加親近，你可以更直接地感受到來自戶外的微風。
封閉式陽台讓你可以擁有一個可以欣賞到戶外的室內小空間。好比說這張圖中，就把陽台打造成可以靜下心來看書的小書房，或是與友人在吃喝茶聊天的優閒座椅區。
開放式陽台的空氣流通較佳，也較不容易囤積病菌。
由於封閉式的陽台比較密閉，因此夏天很容易囤積熱氣，而採光與通風也比開放式陽台來得差。
開放式陽台若沒有設置夠高的防護設備的話，有可能會有孩子不小心翻落的情形發生，小偷也有可能翻牆入內。
雖然說封閉式陽台比較不容易有小孩翻落的情形發生，但萬一發生火災等意外的話，陽台就沒有逃生通道的功能。
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