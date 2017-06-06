整理花園好簡單：12個超好上手的小訣竅

能夠擁有一個漂亮的花園很令人羨慕，但是一想到要去整理、維護他，就會很想放棄對吧？園藝師會告訴你，能夠兼顧美感跟好整理之間的平衡，才能有一個你能享受的好花園。今天我們就介紹你幾個實用的小訣竅，看完之後你就可以開始簡單得創造、維護、享受你的庭院吧！
把庭院鋪上石磚，免去了很多維護花草的麻煩。創造一個戶外的起居空間，用不怕日曬雨淋的椅墊跟抱枕，把戶外放鬆納入日常生活的一部分。
用這種箱子區分植物的地方與走道，可以確保植物不會長得太誇張隨性、覆蓋住道路，這種方式要修剪整理也非常容易。
不種花草的話，在庭院的圍欄邊種植灌木叢試試看，不太需要整理，定時修剪就好，修剪的方式也很容易呢！
少就是多，這種美感現在也很盛行。白牆、鵝卵石和線條簡單的座椅，這樣的畫面有一種高級的質感。
如果你真的有太多花草想展示，用圍欄隔出一個空間，盡情的揮灑種子吧！在這個範圍裏創造你的小叢林，不用擔心會難以收拾。
加上一個簡單時尚的水景裝置，完全提升的庭院的層次！不用太多的花草，也不用什麼維護，但是不論是聲音或畫面的美感都具備了。
想要替你的花園加上色彩，但又不想要季節性植物會有的空窗期。那就用多年生的植物吧！薰衣草就很適合，不僅好照顧，又香又漂亮的紫色讓你的花園看起來更柔和。
整理花園必定會用到一些工具，但平常又不知道要放哪裡。打造一個小小的可愛工具房，存放工具、作業方便，也變成花園裡一個風景。
雜草是最麻煩的東西。為了預防雜草橫生，在種植植物前先鋪上有機質來造土，可以保持溼度、保護土讓並且防止雜草喔！
都準備就緒了嗎？吊上一個吊床，拿杯飲料，在陽光下感受一下真正的悠閒吧！
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