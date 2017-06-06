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整理花園好簡單：12個超好上手的小訣竅

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
homify 庭院
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能夠擁有一個漂亮的花園很令人羨慕，但是一想到要去整理、維護他，就會很想放棄對吧？園藝師會告訴你，能夠兼顧美感跟好整理之間的平衡，才能有一個你能享受的好花園。今天我們就介紹你幾個實用的小訣竅，看完之後你就可以開始簡單得創造、維護、享受你的庭院吧！

1. 創造戶外的起居空間

Terrace with furniture Gardenplan Design 庭院
Gardenplan Design

Terrace with furniture

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

庭院鋪上石磚，免去了很多維護花草的麻煩。創造一個戶外的起居空間，用不怕日曬雨淋的椅墊跟抱枕，把戶外放鬆納入日常生活的一部分。

2. 割捨一些草地

homify 庭院
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如果你的花園有很大一片草皮，一定會需要花很多的時間照顧，可以讓一部分的草皮變成上述說的戶外起居空間，既保留了花草的美麗也省下一半維護的時間。

3. 植物區的劃分

​London Kitchen Garden - Small Garden Design by LS+L homify 庭院 木頭 Multicolored kitchen garden,Potager,Town garden,Small garden
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​London Kitchen Garden – Small Garden Design by LS+L

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用這種箱子區分植物的地方與走道，可以確保植物不會長得太誇張隨性、覆蓋住道路，這種方式要修剪整理也非常容易。

4. 挑選好照顧的植物種植

homify 庭院
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不太會照顧的話就不要挑戰自己了，挑選好種植的植物吧。最近很流行的多肉植物就很適合，而且很特別，會讓你的庭院有種簡約的禪意。

5. 種植灌木

Contemporary screening , fencing & wall panels, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes 庭院
Paul Newman Landscapes

Contemporary screening , fencing & wall panels

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

不種花草的話，在庭院的圍欄邊種植灌木叢試試看，不太需要整理，定時修剪就好，修剪的方式也很容易呢！

6. 庭院也能有簡約質感

Suspended Wall Seat in Japanese Style Garden Unique Landscapes 庭院
Unique Landscapes

Suspended Wall Seat in Japanese Style Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

少就是多，這種美感現在也很盛行。白牆、鵝卵石和線條簡單的座椅，這樣的畫面有一種高級的質感。

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7. 規範一個區域

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs 庭院
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

如果你真的有太多花草想展示，用圍欄隔出一個空間，盡情的揮灑種子吧！在這個範圍裏創造你的小叢林，不用擔心會難以收拾。

8. 加上水景

Garden Design Didsbury, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design 庭院
Hannah Collins Garden Design

Garden Design Didsbury

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

加上一個簡單時尚的水景裝置，完全提升的庭院的層次！不用太多的花草，也不用什麼維護，但是不論是聲音或畫面的美感都具備了。

9. 多年生植物

Sunny terrace Borrowed Space 露臺
Borrowed Space

Sunny terrace

Borrowed Space
Borrowed Space
Borrowed Space

想要替你的花園加上色彩，但又不想要季節性植物會有的空窗期。那就用多年生的植物吧！薰衣草就很適合，不僅好照顧，又香又漂亮的紫色讓你的花園看起來更柔和。

10. 打造花園工具房

Potting shed The Posh Shed Company 庭院
The Posh Shed Company

Potting shed

The Posh Shed Company
The Posh Shed Company
The Posh Shed Company

整理花園必定會用到一些工具，但平常又不知道要放哪裡。打造一個小小的可愛工具房，存放工具、作業方便，也變成花園裡一個風景。

11. 厚土種植法

Contemporary Cottage Garden Yorkshire Gardens 庭院
Yorkshire Gardens

Contemporary Cottage Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

雜草是最麻煩的東西。為了預防雜草橫生，在種植植物前先鋪上有機質來造土，可以保持溼度、保護土讓並且防止雜草喔！

12. 吊上吊床

Double Rainbow Hammock Hen and Hammock 花園家具
Hen and Hammock

Double Rainbow Hammock

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

都準備就緒了嗎？吊上一個吊床，拿杯飲料，在陽光下感受一下真正的悠閒吧！

更多花園點子，延伸閱讀：預算有限？9種省錢的花園裝飾好點子

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