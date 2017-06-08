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鄉間住宅: 11 間移居鄉下悠閒度日的絕佳居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Woning Oud-Beijerland, Bongers Architecten Bongers Architecten 房子
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什麼樣的房子最適合移居鄉下，悠閒度日的生活呢? 房子的舒適感絕對是非常重要的! 不僅是色系要讓人能夠放鬆，不會感到緊繃，房子的結構以及寬敞度也能影響你的心情。

這本點子簿將要介紹 11 間移居鄉下，悠閒度日的絕佳鄉間住宅。這些房子的設計都非常平易近人，讓你可以好好地在家卸下所有的重擔，重新充電。

接下來的這幾間鄉間住宅各有特色，但是都非常適合鄉下的生活。現在就一起來欣賞吧!

1. 傳統的三合院

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三合院的住宅是否讓你想起爺奶家的味道呢?

然而新穎的三合院改善了以前矮天花板的劣勢，讓現代人住的更為舒適自在。

2. 寬敞的平房

หลังคาโรงจอดรถ และกันสาด หลังคาเมทัลชีท โครงสร้างเหล็กสีดำด้าน, P-lona P-lona 車庫/遮陽棚 鐵/鋼 Black
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平房絕對是鄉間生活的不二選擇。

這間有大地色系牆面的平房的外觀簡單但是層次豐富，獨特的屋瓦則非常有度假的風情。

3. 木頭質感

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REW. Arquitectura &amp; Diseño

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REW. Arquitectura &amp; Diseño
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有著寬敞的庭院，這間鄉間住宅散發著濃厚的木頭質感。除此之外，專家還搭配了石材，讓整間房子都洋溢著來自自然的氣息。

4. 現代風的家

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Arquiteta Bianca Monteiro

Arquiteta Bianca Monteiro
Arquiteta Bianca Monteiro
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誰說住在鄉下就一定要選擇傳統式的房子呢?

如果你喜歡現代風格的話，你也可以選擇像是圖中這樣的房子。雖然說方形的結構十分現代，但是專家還是搭配了傳統的屋瓦，讓房子有混搭的感覺。進到屋內後，寬敞的露臺以及泳池更是讓你可以好好放鬆。

5. 有大庭院的家

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傳統的山形大屋頂下方是可以讓全家在戶外用餐的大露臺，另外一頭則是寬敞的大庭院。這絕對是一間適合讓小孩跑跳的完美居所。

6. 田園氣息

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Architetti Baggio

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接下來看到的這間住宅田園氣息十分濃厚，讓人聯想到歐洲的莊園。

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7. 挑高的住宅

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在混凝土的中間夾帶了石材的牆面，房子的外觀非常特別。進到屋內後，挑高的天花板讓人感到神清氣爽。

8. 玻璃屋

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Bongers Architecten

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玻璃屋讓室內充滿著陽光，並且讓傳統造型的屋子涵蓋現代的元素。

9. 茅屋

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Buseck Architekten

Buseck Architekten
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茅草搭的屋頂是不是非常有農場的氣息呢?

雖然說外觀十分有質樸的味道，但是屋內的裝潢則提供了現代生活所需的舒適性。

10. 三合院

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山田小草木作場

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山田小草木作場
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這間由台灣專家所打造的三合院一改以往平給人的陰暗印象，明亮的室內讓人感到放鬆。

11. 鄉村風格

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鄉村風格的家讓人宛若置身在國外，非常有異國風情。

延伸閱讀: 獨棟住宅: 8 間有美麗步道的超愜意居所

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