鄉間住宅: 11 間移居鄉下悠閒度日的絕佳居所

什麼樣的房子最適合移居鄉下，悠閒度日的生活呢? 房子的舒適感絕對是非常重要的! 不僅是色系要讓人能夠放鬆，不會感到緊繃，房子的結構以及寬敞度也能影響你的心情。

這本點子簿將要介紹 11 間移居鄉下，悠閒度日的絕佳鄉間住宅。這些房子的設計都非常平易近人，讓你可以好好地在家卸下所有的重擔，重新充電。

接下來的這幾間鄉間住宅各有特色，但是都非常適合鄉下的生活。現在就一起來欣賞吧!