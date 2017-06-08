8 個害你沒面子，訪客絕對會注意到的居家小細節

最近有貴客要造訪，並且還要在家裡過夜嗎? 雖然說你的家可能請了設計師精心打造而成，乍看之下一切都十分美好，但是要是因此你就輕忽打掃以及維護的工作，有些居家小細節是會讓訪客留下不好的印象的。為了讓你避免這樣的窘境，我們將要告訴你 8 個訪客絕對會注意到的居家小細節。也許是庭院中破掉的盆栽，也可能是浴室內用過的毛巾，這些你不以為意的小細節正有可能是訪客超級在意的地方!

趕快跟我們一起看看，究竟貴客們絕對會注意到那些居家小細節，然後趕快動工打掃維護你的家，讓它成為一個賓主皆歡喜的好居所~