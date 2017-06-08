8 個害你沒面子，訪客絕對會注意到的居家小細節

最近有貴客要造訪，並且還要在家裡過夜嗎? 雖然說你的家可能請了設計師精心打造而成，乍看之下一切都十分美好，但是要是因此你就輕忽打掃以及維護的工作，有些居家小細節是會讓訪客留下不好的印象的。為了讓你避免這樣的窘境，我們將要告訴你 8 個訪客絕對會注意到的居家小細節。也許是庭院中破掉的盆栽，也可能是浴室內用過的毛巾，這些你不以為意的小細節正有可能是訪客超級在意的地方!
趕快跟我們一起看看，究竟貴客們絕對會注意到那些居家小細節，然後趕快動工打掃維護你的家，讓它成為一個賓主皆歡喜的好居所~
盆栽破掉了有什麼關係，植物照長就沒問題! 如果你是這樣想的話就大錯特錯了，當訪客一進門，映入眼簾的是破掉的盆栽，絕對會在心中留下不好的觀感! 如果你的盆栽已經破掉了，那就趕快換一個吧!
你以為貴客們只要不進廚房就不會注意到水槽的髒碗盤嗎? 相信我們，眼尖的客人們絕對是會
視察家中的各個角落，而髒掉的碗盤絕對會讓他們留下不好的印象!
浴室的玻璃一年擦一次不就好了? 錯了，由於平常的時候不太會費心思在玻璃身上，然而其實日子一長，浴室的玻璃常常會生水漬，當訪客們覺得眼前的自己怎麼如此模糊時，絕對會立刻發現你平常忽略清理玻璃。
不是所有人都會定期更換毛巾，然而其實不這樣做的話，毛巾很容易就會發出異味。由於你天天與這些味道相處，所以可能不會察覺有異，但當訪客一進到浴室的時候，絕對會立刻發現。
你以為地毯的圖樣很花俏，因此別人絕對不會發現掉落的餅乾屑等髒污嗎? 錯了，你的貴客絕對會發現到不對勁的地方，所以趕快用吸塵器吸一吸吧!
你自己的房間可以關起房門所以無所謂，但是客房中的床單一眼就能看穿你有沒有費心思。我們建議你花點時間把床單鋪好，讓過夜的客人住得更舒服吧!
喜歡這間臥室的設計嗎? 讓專家協助你吧!
冰箱超級容易藏物納垢生異味，雖然說訪客不太會自己亂開冰箱，但不怕一萬，只怕萬一。當貴客開了冰箱，裡面的過期食物立刻一眼就會被發現，超糗!
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