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耐震住宅: 7 間長輩小孩都安心的獨棟厝

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台灣每年的大小地震不斷，因此如果房屋有抗震的功能的話，對於居者來說可以說是一大福音。過去台灣的建商並沒有太重視房屋的抗震結構，然後近年來越來越多專家想要為台灣的居民打造能夠住得安心，且使用壽命更長的房屋。這一本點子簿就要為大家介紹 7 間長輩小孩都住得安心的獨棟厝，這些房子的風格各異，甚至還有行動的木屋，因此你一定能從中找到最適合你的設計。

現在就讓我們一起來看看這 7 間耐震的住宅吧!

1. 日式的耐震住宅

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這間位在日本的耐震住宅外觀就以讓人感受到十足的安全感，而這間房子原本是一間年事已高的老屋，在專家的改造之下，變身成為堅固又溫馨的居所。

木質的室內空間

Re：M-house, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 隨意取材風玄關、階梯與走廊
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點此看更多細節: 隨著世代更替一起脫胎換骨! 防震度升級的獨棟住宅改造記

2. 耐震的透天厝

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首先我們要看到的 88 坪兩層樓住家，是由來自台日國際住宅公司所打造的透天厝。台日的專家們以推廣優質鋼構住宅為目的，在六年的努力後獲得日本最具代表的鋼鐵企業「新日本製鐵株式會社」簽約正式技術移轉。

台日的專家們所打造的房子不僅耐震，還耐風、耐火、耐久特性，及具節省能源、健康舒適、環境保護、人性化等特性。接下來我們要介紹這間位在雲林的透天厝具有上述的特性，還兼具美觀度。大地色系的外觀散發著濃濃的質樸感，而室內的裝潢則非常現代時尚。

美麗的庭院造景

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點此看更多細節: 氣派的耐震透天厝: 有美麗庭院造景的 88 坪鋼構住宅

3. 冬暖夏涼的家

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同樣由來自台灣的專家所設計，這間房子不僅有耐震的功能，還有隔熱的設計，因此是間冬暖夏涼的家。

讓房子更美麗的前院

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點此看更多細節: 冬暖夏涼的家: 隔熱耐震的健康獨棟住宅

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4. 老屋翻新的家

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再讓我們回到日本，這間也是由老屋翻新而成的個性住宅有著讓人過目難忘的外觀。除了耐震度外，專家還賦予了節能的設計，十分環保。

綠化的屋頂

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點此看更多細節: 抗震住宅:危及生命的老宅也能擁有新生命

5. 行動木屋

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FAMWOOD 自然紅屋

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組合式的行動木其實也能很堅固! 來自紅屋的專家們為了台灣的居民貼心設想，因此使用耐震的結構，讓居者住得安心又健康!

木質空間

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點此看更多細節: 把家帶著走:友善大地的行動木屋

6. 有 L 形庭院的溫馨住家

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H建築スタジオ

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乍看之下，你應該想像不到這間房子有個 L 形的庭院吧! 耐震的設計以及溫馨的居家風格，營造出讓孩子們可以安心成長的絕佳環境。

孩子們的溫馨堡壘

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點此看更多細節: 讓孩子們嬉鬧吧! 有 L 型庭院的溫馨住家

7. 溫暖居家

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這間位於韓國的半木構造建築展現了房屋的剛與柔，也是打動人心的溫暖家居。

所謂的輕型木結構建築又稱半木構造建築，是以木頭為支架搭以石牆的建築，這樣的建築在橫向與縱向的荷載都能透過所有構建的連接來負荷，因此具有相當高的強度與剛度；而且其中木質材料在受力時表現出一定的柔性，因此也有極佳的抗震性。

挑高的室內空間

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點此看更多細節: 打動人心的溫暖家居:輕型木結構建築

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