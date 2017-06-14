耐震住宅: 7 間長輩小孩都安心的獨棟厝

台灣每年的大小地震不斷，因此如果房屋有抗震的功能的話，對於居者來說可以說是一大福音。過去台灣的建商並沒有太重視房屋的抗震結構，然後近年來越來越多專家想要為台灣的居民打造能夠住得安心，且使用壽命更長的房屋。這一本點子簿就要為大家介紹 7 間長輩小孩都住得安心的獨棟厝，這些房子的風格各異，甚至還有行動的木屋，因此你一定能從中找到最適合你的設計。

現在就讓我們一起來看看這 7 間耐震的住宅吧!