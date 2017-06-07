獨棟住宅: 8 間有美麗步道的超愜意居所

住在獨棟住宅裡可以讓你擁有更好的隱私感，而你也可以依照自己的喜好以及品味，設計規劃心目中完美的房子外觀。如果說你喜歡回家的時候，走路有風的感覺，你可以在前往大門的途中設計美麗的步道，讓不管是你或是訪客在進門前，都能留下一個美好的印象。

這一本點子簿將要為大家介紹 8 間擁有美麗步道的超愜意獨棟住宅，這些房子的色系都十分柔和，給人一種非常舒適的感覺，居者可以在此享受愜意的好生活。

跟著我們的腳步，一起踏上這些美麗的步道，欣賞這八間超愜意獨棟住宅吧!