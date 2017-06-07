獨棟住宅: 8 間有美麗步道的超愜意居所

住在獨棟住宅裡可以讓你擁有更好的隱私感，而你也可以依照自己的喜好以及品味，設計規劃心目中完美的房子外觀。如果說你喜歡回家的時候，走路有風的感覺，你可以在前往大門的途中設計美麗的步道，讓不管是你或是訪客在進門前，都能留下一個美好的印象。
這一本點子簿將要為大家介紹 8 間擁有美麗步道的超愜意獨棟住宅，這些房子的色系都十分柔和，給人一種非常舒適的感覺，居者可以在此享受愜意的好生活。
跟著我們的腳步，一起踏上這些美麗的步道，欣賞這八間超愜意獨棟住宅吧!
不同的方塊形體組合在一起形成了非常獨特且現代感十足的外觀，連結大門與道路的寬敞石頭步道給予人整潔大器的感覺，整體畫面十分和諧。
大地色系的牆面與木頭的步道以及草坪構成絕佳的畫面，配上旁邊的熱帶植物，給人濃濃的度假感。
由低漸漸變高的步道帶人來到高聳的木頭大門，這間獨棟住宅的外觀雖然造型簡單，卻絲毫不平凡。
深色系的獨棟住宅看起來十分低調穩重，簡單的步道則為整體風格增添了可愛的氣息。
由不同的碎石所拼貼而成的步道十分有層次，讓這間獨棟住宅的入口更有雄偉的感覺。
喜歡這間獨棟住宅的設計嗎? 讓專家協助你吧!
跟著大地色系的步道一步一步往上爬，便能來到潔白的大門口，十分愜意舒暢。
如果你喜歡簡單基本的設計的話，最後的這張圖所呈現的風格將非常適合你。