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獨棟住宅: 8 間有美麗步道的超愜意居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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住在獨棟住宅裡可以讓你擁有更好的隱私感，而你也可以依照自己的喜好以及品味，設計規劃心目中完美的房子外觀。如果說你喜歡回家的時候，走路有風的感覺，你可以在前往大門的途中設計美麗的步道，讓不管是你或是訪客在進門前，都能留下一個美好的印象。

這一本點子簿將要為大家介紹 8 間擁有美麗步道的超愜意獨棟住宅，這些房子的色系都十分柔和，給人一種非常舒適的感覺，居者可以在此享受愜意的好生活。

跟著我們的腳步，一起踏上這些美麗的步道，欣賞這八間超愜意獨棟住宅吧!

1. 獨特的現代風格

Casa NRB, K+S arquitetos associados K+S arquitetos associados 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
K+S arquitetos associados

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K+S arquitetos associados
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不同的方塊形體組合在一起形成了非常獨特且現代感十足的外觀，連結大門與道路的寬敞石頭步道給予人整潔大器的感覺，整體畫面十分和諧。

2. 度假風情

Residência PC, Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores

Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores
Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores
Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores

大地色系的牆面與木頭的步道以及草坪構成絕佳的畫面，配上旁邊的熱帶植物，給人濃濃的度假感。

3. 日式住宅

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不規則形狀的石頭步道引領人前往大門以及露臺的區塊，配上日式的造景，讓人感到平和。

4. 方形步道的家

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方形的石頭步道不規則地拚湊在一塊，讓人像是走在蜿蜒的路上一樣，十分有趣。步道的底端是木頭的大門，洋溢著濃濃自然氣息。

5. 鋪設地十分工整的步道

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鋪設地十分工整的步道不僅看起來整潔美觀，也十分好通行。

6. 木頭大門的家

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

由低漸漸變高的步道帶人來到高聳的木頭大門，這間獨棟住宅的外觀雖然造型簡單，卻絲毫不平凡。

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7. 低調風格

Частный дом в Зеленограде, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' 房子
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

深色系的獨棟住宅看起來十分低調穩重，簡單的步道則為整體風格增添了可愛的氣息。

8. 碎石步道

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
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由不同的碎石所拼貼而成的步道十分有層次，讓這間獨棟住宅的入口更有雄偉的感覺。

喜歡這間獨棟住宅的設計嗎? 讓專家協助你吧!

9. 步步高升

Exemplos de Obras Concluidas, SC Arquitetura e Engenharia SC Arquitetura e Engenharia
SC Arquitetura e Engenharia

SC Arquitetura e Engenharia
SC Arquitetura e Engenharia
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跟著大地色系的步道一步一步往上爬，便能來到潔白的大門口，十分愜意舒暢。

10. 簡單設計

Casas Apareadas, Estudio A+3 Estudio A+3 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Estudio A+3

Estudio A+3
Estudio A+3
Estudio A+3

如果你喜歡簡單基本的設計的話，最後的這張圖所呈現的風格將非常適合你。

延伸閱讀: 傳統木屋: 10 間讓你不想再回到大都市的悠閒居所

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