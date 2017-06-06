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鄉間住宅: 16 間有愜意戶外露臺的舒適居所

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WPArch | Swiss Simplicity | Seltisberg, Switzerland, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Multicolored
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你是否非常享受在戶外的時光，並且渴望在愜意的鄉間過生活呢? 如果是的話，這一本點子簿將要帶你欣賞 16 間有愜意戶外露臺的舒適鄉間住宅。雖然說這幾間鄉間住宅都有讓屋主可以喝茶，與親朋好友聚會的愜意戶外露臺，但是每間房子的風格都大不相同。如果你正在為自己的鄉間住宅找尋規劃設計的靈感的話，想必能夠從這本點子簿中找到無窮的靈感。

讓我們一起出發前往鄉間，欣賞這 16 間有愜意戶外露臺的舒適居所吧!

1. 山形屋頂的家

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田村建築設計工房

田村建築設計工房
田村建築設計工房
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山形屋頂的結構十分傳統質樸，而大片的落地窗以及玻璃拉門則讓居者可以輕鬆地前往戶外的露臺，感受陽光與空氣的滋養。

2. 獨特的造型

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Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
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接下來看到的這間鄉間住宅有著十分獨特的幾何形狀屋頂，以鋼打造而成的屋頂搭配木頭的牆身，讓人感受到一冷一暖的調性。除了有屋簷下的露臺空間外，這個家的戶外也有舒適的沙發座椅區。

3. 木屋

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RUSTICASA

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寬敞的木屋是最適合鄉間生活的房屋類型，而在這間充滿木頭溫暖的房子外頭是寬敞的木頭露臺。擺放上簡單的躺椅後，就可以在夜晚欣賞星空，早晨欣賞外面的風光。

4. 陽台下的露臺

Villa Privata (Trevignano Romano) , Studio Crachi Studio Crachi 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Studio Crachi

Studio Crachi
Studio Crachi
Studio Crachi

結合傳統與現代的元素，這間鄉間住宅的陽台下方是與草坪連結的戶外露臺。

5. 有層次感的家

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homify

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不同造型與大小的屋頂讓這間房子充滿層次感，白色的牆身在綠意中更顯搶眼。沿著房子而生的木頭露臺比草坪高了一階，分隔出室內與戶外的空間。

6. 可愛的風格

Maison Individuelle à Canéjan, Plus Architectes Plus Architectes 露臺
Plus Architectes

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可愛的白色山形屋頂，加上墨綠色的牆面以及淺色木頭甲板，還有大膽用色的家具，這個家的露臺充滿了可愛的情懷。

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7. 有吊床的家

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H建築スタジオ

H建築スタジオ
H建築スタジオ
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在這間兩層樓的家庭住宅的外頭是有遮陽棚的露臺，露臺上則有戶外吊床，十分愜意有度假感。

8. 現代風住宅

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Jorge Belloch interiorismo

Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo
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白色的牆身與方形的結構十分現代，搭配上木頭的甲板，更顯別緻。

9. 石材之美

House Morningside, Principia Design Principia Design 庭院
Principia Design

Principia Design
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淺色的石材讓人感到一股沁涼，而以白色磁磚以及家具打造而成的露臺也讓人感受到濃濃的度假感。

10. 斜屋頂的家

平の家, ATELIER N ATELIER N 房子
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
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斜屋頂的玻璃門外是有柵欄的露臺，簡單的戶外餐桌椅讓屋主可以在此喝茶用餐。

11. 鄉村氣息

Atelierhaus Petzow, Müllers Büro Müllers Büro 露臺
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
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連接著草坪以及室內空間的露臺讓人感受到濃濃的鄉村氣息，而房子的用色則十分淡雅可愛。

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12. 田園風格

Casa Camburi, SET Arquitetura e Construções SET Arquitetura e Construções 房子
SET Arquitetura e Construções

SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções
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屋外有著大片的紅磚露臺以及遮陽棚，這間木屋整體的田園氣息十分濃厚，是非常適合鄉間生活的住宅。

13. 多功能的露臺

CASA J.J, Eustáquio Leite Arquitetura Eustáquio Leite Arquitetura 房子
Eustáquio Leite Arquitetura

Eustáquio Leite Arquitetura
Eustáquio Leite Arquitetura
Eustáquio Leite Arquitetura

屋主喜歡享受戶外的時光，因此這個露臺有用餐以及作為酒吧的功能，機能十足。

14. 典雅風格

Casa en Argentino Golf Club, Rocha & Figueroa Bunge arquitectos Rocha & Figueroa Bunge arquitectos 房子
Rocha &amp; Figueroa Bunge arquitectos

Rocha & Figueroa Bunge arquitectos
Rocha &amp; Figueroa Bunge arquitectos
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在屋簷的下方是擺放了典雅家具的露臺，讓人感受到傳統又優雅的風格。

15. 天藍色的家

VILLA UNIFAMILIARE [BOLGARE - BG] www.marlegno.it - Progetto: Geom. Belotti, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
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天藍色的屋身讓人聯想到藍天白雲，十分愜意。光滑的磁磚地板與綠色的草坪則形成強烈的對比。

16. 日式風格

和の中心の家, 田中ナオミアトリエ 田中ナオミアトリエ 房子
田中ナオミアトリエ

田中ナオミアトリエ
田中ナオミアトリエ
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緣側的外頭是充滿日式禪意的庭院，在這個家中可以心平靜和地悠閒度日。

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