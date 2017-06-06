鄉間住宅: 16 間有愜意戶外露臺的舒適居所

你是否非常享受在戶外的時光，並且渴望在愜意的鄉間過生活呢? 如果是的話，這一本點子簿將要帶你欣賞 16 間有愜意戶外露臺的舒適鄉間住宅。雖然說這幾間鄉間住宅都有讓屋主可以喝茶，與親朋好友聚會的愜意戶外露臺，但是每間房子的風格都大不相同。如果你正在為自己的鄉間住宅找尋規劃設計的靈感的話，想必能夠從這本點子簿中找到無窮的靈感。
讓我們一起出發前往鄉間，欣賞這 16 間有愜意戶外露臺的舒適居所吧!
接下來看到的這間鄉間住宅有著十分獨特的幾何形狀屋頂，以鋼打造而成的屋頂搭配木頭的牆身，讓人感受到一冷一暖的調性。除了有屋簷下的露臺空間外，這個家的戶外也有舒適的沙發座椅區。
寬敞的木屋是最適合鄉間生活的房屋類型，而在這間充滿木頭溫暖的房子外頭是寬敞的木頭露臺。擺放上簡單的躺椅後，就可以在夜晚欣賞星空，早晨欣賞外面的風光。
結合傳統與現代的元素，這間鄉間住宅的陽台下方是與草坪連結的戶外露臺。
可愛的白色山形屋頂，加上墨綠色的牆面以及淺色木頭甲板，還有大膽用色的家具，這個家的露臺充滿了可愛的情懷。
白色的牆身與方形的結構十分現代，搭配上木頭的甲板，更顯別緻。
淺色的石材讓人感到一股沁涼，而以白色磁磚以及家具打造而成的露臺也讓人感受到濃濃的度假感。
連接著草坪以及室內空間的露臺讓人感受到濃濃的鄉村氣息，而房子的用色則十分淡雅可愛。
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屋外有著大片的紅磚露臺以及遮陽棚，這間木屋整體的田園氣息十分濃厚，是非常適合鄉間生活的住宅。
屋主喜歡享受戶外的時光，因此這個露臺有用餐以及作為酒吧的功能，機能十足。
在屋簷的下方是擺放了典雅家具的露臺，讓人感受到傳統又優雅的風格。
緣側的外頭是充滿日式禪意的庭院，在這個家中可以心平靜和地悠閒度日。
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