鄉間住宅: 16 間有愜意戶外露臺的舒適居所

你是否非常享受在戶外的時光，並且渴望在愜意的鄉間過生活呢? 如果是的話，這一本點子簿將要帶你欣賞 16 間有愜意戶外露臺的舒適鄉間住宅。雖然說這幾間鄉間住宅都有讓屋主可以喝茶，與親朋好友聚會的愜意戶外露臺，但是每間房子的風格都大不相同。如果你正在為自己的鄉間住宅找尋規劃設計的靈感的話，想必能夠從這本點子簿中找到無窮的靈感。

讓我們一起出發前往鄉間，欣賞這 16 間有愜意戶外露臺的舒適居所吧!