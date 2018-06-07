透天別墅怎麼裝潢？6 間不同風格的透天厝為你示範

如果不想住在制式的公寓單位裡，那麼透天厝就成了最佳的選擇，無論是三代同堂或是簡單的小家庭，都能夠有足夠的空間得以利用來取得較佳的生活品質。而良好生活品質的立基點，有很大的原因取決在裝潢的好壞，好的裝潢不單單要顧及空間機能及生活美學，更要貼近家庭。這次點子簿就整理6 間不同風格的透天厝，看看是否能讓你從中獲得靈感。
在玄關設計小小的展示架，擺上自己喜愛的藝術品，讓人一進門就有高格調的感受。
以木頭為主的多建材元素的混搭，讓餐廚既清爽又溫馨。
不給客廳過多的擺設，留下廣大的動線空間，甚至還能充當孩子的遊戲區。
想得到更多透天別墅裝潢的靈感，你也可以看看：10 張圖教你如何裝潢三代同堂的透天別墅。
明亮清爽的客廳裡有著別緻的吊燈，既高貴又典雅。
圓桌的設置在餐廳內最容易凝聚家人間的感情，搭配皮革餐椅，更顯質感。
連接室內各空間的走廊，只要保持明亮清爽，就可以延續及連結各個空間的風格。
在白色的空間裡自然的融入木頭的元素，讓空間更添暖度。
潔白的開放式ㄘㄢˉㄔㄨˊ裡有天窗的設計，自然光的灑落更顯空間的從容。
在浴室裡能享受到庭院中的閒適景致，木製窗框的設計更增添幾許禪意。
客廳中瀰漫著熱帶風情，也有著豐富的空間線條，卻也營造ㄔㄨ低調的底蘊。
餐廚裡有著與客廳截然不同的熱情，帶出了濃厚的南洋休閒風格。
利用線條取代色調的豐富性，讓空間顯得熱鬧卻不雜亂。
在挑高的客廳中吊掛的燈飾ㄓㄢˇㄒㄧㄢˋㄔㄨ強烈的現代感，而上層窗戶的採光也讓整個空間更加明亮。
長形的桌子搭配連結餐廳的吧檯設計，讓餐廳ㄉㄜ˙ㄕˇㄩㄥˋㄕㄤ更顯彈性與別緻。
臥室裡選用較柔和的色調，復古式的燈具加上天花板內嵌的燈光，提供良好的休憩氛圍。