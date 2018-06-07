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透天別墅怎麼裝潢？6 間不同風格的透天厝為你示範

Yungshun Lee Yungshun Lee
宜蘭三層透天北歐宅, 上云空間設計 上云空間設計 客廳
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如果不想住在制式的公寓單位裡，那麼透天厝就成了最佳的選擇，無論是三代同堂或是簡單的小家庭，都能夠有足夠的空間得以利用來取得較佳的生活品質。而良好生活品質的立基點，有很大的原因取決在裝潢的好壞，好的裝潢不單單要顧及空間機能及生活美學，更要貼近家庭。這次點子簿就整理6 間不同風格的透天厝，看看是否能讓你從中獲得靈感。

1.隨興混搭-玄關

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橡樹設計Oak Design

善化 貝森朵夫二期

橡樹設計Oak Design
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在玄關設計小小的展示架，擺上自己喜愛的藝術品，讓人一進門就有高格調的感受。

1.隨興混搭-餐廚

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以木頭為主的多建材元素的混搭，讓餐廚既清爽又溫馨。

1.隨興混搭-客廳

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不給客廳過多的擺設，留下廣大的動線空間，甚至還能充當孩子的遊戲區。

想得到更多透天別墅裝潢的靈感，你也可以看看：10 張圖教你如何裝潢三代同堂的透天別墅。

2.北歐風情-客廳

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宜蘭三層透天北歐宅

上云空間設計
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明亮的燈光，簡約別緻的家具設計，讓家更有溫度。

2.北歐風情-餐廚

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廚房的中島連接著餐廳，無論是浪漫的燭光晚餐或是小家庭聚餐，都方便又有情調。

2.北歐風情-浴室

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注重建材的透氣排水性，讓浴室隨時都可以保持乾爽舒適。

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3.極緻優雅-客廳

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白色的極緻優雅

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明亮清爽的客廳裡有著別緻的吊燈，既高貴又典雅。

3.極緻優雅-餐廳

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圓桌的設置在餐廳內最容易凝聚家人間的感情，搭配皮革餐椅，更顯質感。

3.極緻優雅-走廊

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連接室內各空間的走廊，只要保持明亮清爽，就可以延續及連結各個空間的風格。

4.自然從容-玄關階梯

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在白色的空間裡自然的融入木頭的元素，讓空間更添暖度。

4.自然從容-餐廚

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潔白的開放式ㄘㄢˉㄔㄨˊ裡有天窗的設計，自然光的灑落更顯空間的從容。

4.自然從容-衛浴

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在浴室裡能享受到庭院中的閒適景致，木製窗框的設計更增添幾許禪意。

5.濃厚底蘊-客廳

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仰‧初相

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客廳中瀰漫著熱帶風情，也有著豐富的空間線條，卻也營造ㄔㄨ低調的底蘊。

5.濃厚底蘊-餐廚

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餐廚裡有著與客廳截然不同的熱情，帶出了濃厚的南洋休閒風格。

5.濃厚底蘊-臥室

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仰‧初相

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利用線條取代色調的豐富性，讓空間顯得熱鬧卻不雜亂。

6.現代時尚-客廳

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三代同堂度假別墅

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在挑高的客廳中吊掛的燈飾ㄓㄢˇㄒㄧㄢˋㄔㄨ強烈的現代感，而上層窗戶的採光也讓整個空間更加明亮。

6.現代時尚-餐廳

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長形的桌子搭配連結餐廳的吧檯設計，讓餐廳ㄉㄜ˙ㄕˇㄩㄥˋㄕㄤ更顯彈性與別緻。

6.現代時尚-臥室

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臥室裡選用較柔和的色調，復古式的燈具加上天花板內嵌的燈光，提供良好的休憩氛圍。

台南自地自建實例：有中庭的北歐風純白獨棟別墅
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