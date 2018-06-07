透天別墅怎麼裝潢？6 間不同風格的透天厝為你示範

如果不想住在制式的公寓單位裡，那麼透天厝就成了最佳的選擇，無論是三代同堂或是簡單的小家庭，都能夠有足夠的空間得以利用來取得較佳的生活品質。而良好生活品質的立基點，有很大的原因取決在裝潢的好壞，好的裝潢不單單要顧及空間機能及生活美學，更要貼近家庭。這次點子簿就整理6 間不同風格的透天厝，看看是否能讓你從中獲得靈感。