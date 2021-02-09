老屋翻新: 5 個台灣老舊公寓的驚人改造實例

台灣從早期時代的人口劇增後，狹小的都市腹地在居住環境的分配下，公寓式的住宅就漸漸成為主流，而這些早期的台灣老屋，經過了時間洪流的沖刷，留下的不單單是歲月的痕跡，更是降低的生活機能的品質。雖然我們還是偶爾會懷念這些老屋，懷念這些老屋所牽連的小時候的回憶，每當回想起來都或多或少會有一種物是人非的懷舊感，但是無論如何我們都還是需要向前看的，老屋改造既是一種選擇也是一種必然，為了安全，也是為了更好地迎接未來的生活。總之，我相信這是個非常值得思考和探索的話題，因此這次點子簿整理了 5 個台灣老舊公寓的改造案，讓你看看這些台灣老房子如何重獲新生。如果你也對這個話題感興趣，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～

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