老屋翻新: 5 個台灣老舊公寓的驚人改造實例

台灣從早期時代的人口劇增後，狹小的都市腹地在居住環境的分配下，公寓式的住宅就漸漸成為主流，而這些早期的台灣老屋，經過了時間洪流的沖刷，留下的不單單是歲月的痕跡，更是降低的生活機能的品質。雖然我們還是偶爾會懷念這些老屋，懷念這些老屋所牽連的小時候的回憶，每當回想起來都或多或少會有一種物是人非的懷舊感，但是無論如何我們都還是需要向前看的，老屋改造既是一種選擇也是一種必然，為了安全，也是為了更好地迎接未來的生活。總之，我相信這是個非常值得思考和探索的話題，因此這次點子簿整理了 5 個台灣老舊公寓的改造案，讓你看看這些台灣老房子如何重獲新生。如果你也對這個話題感興趣，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～
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雜亂的規劃，在改造時需要被打破，重新分配空間來營造合適的氛圍。
主牆面的頂級石材，宛若一幅潑墨山水畫，充分展現現代禪意。
制式的空間規劃，唯一值得被保留的或許就剩下實木拼接的地板吧！
保留原有的地板，將原有主臥室與客廳打通，打造出一個寬敞明亮的開放式客廳及書房。
雖然空間僅有20坪，但改造前後對比，卻有著截然不同的空間體驗。
三十年的老公寓在重新分配空間後，持續加入的元素打造出專屬的個人風格。
大面積的窗子雖然可以取得良好的採光，但似乎沒有獲得更有質感的利用。
在大窗邊設置舒服的臥榻，除了方便坐臥，更增加了客廳座位。
打通了原先的陽台空間，除了加大了臥室的面積，也得以獲得更明亮的採光。
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