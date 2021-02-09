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老屋翻新: 5 個台灣老舊公寓的驚人改造實例

Yungshun Lee Yungshun Lee
30坪老屋翻新, Green Leaf Interior青葉室內設計 Green Leaf Interior青葉室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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台灣從早期時代的人口劇增後，狹小的都市腹地在居住環境的分配下，公寓式的住宅就漸漸成為主流，而這些早期的台灣老屋，經過了時間洪流的沖刷，留下的不單單是歲月的痕跡，更是降低的生活機能的品質。雖然我們還是偶爾會懷念這些老屋，懷念這些老屋所牽連的小時候的回憶，每當回想起來都或多或少會有一種物是人非的懷舊感，但是無論如何我們都還是需要向前看的，老屋改造既是一種選擇也是一種必然，為了安全，也是為了更好地迎接未來的生活。總之，我相信這是個非常值得思考和探索的話題，因此這次點子簿整理了 5 個台灣老舊公寓的改造案，讓你看看這些台灣老房子如何重獲新生。如果你也對這個話題感興趣，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～

另外，如果你有更多關於老公寓翻新的問題，也可以與我們的設計師直接聯繫喔～

1.改造前

裝修前的客廳 Green Leaf Interior青葉室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Green Leaf Interior青葉室內設計

裝修前的客廳

Green Leaf Interior青葉室內設計
Green Leaf Interior青葉室內設計
Green Leaf Interior青葉室內設計

雜亂的規劃，在改造時需要被打破，重新分配空間來營造合適的氛圍。

1.改造後

30坪老屋翻新, Green Leaf Interior青葉室內設計 Green Leaf Interior青葉室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Green Leaf Interior青葉室內設計

30坪老屋翻新

Green Leaf Interior青葉室內設計
Green Leaf Interior青葉室內設計
Green Leaf Interior青葉室內設計

主牆面的頂級石材，宛若一幅潑墨山水畫，充分展現現代禪意。

2.改造前

原屋況 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 客廳
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

原屋況

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

制式的空間規劃，唯一值得被保留的或許就剩下實木拼接的地板吧！

2.改造後

開放客廳與書房 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 客廳
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

開放客廳與書房

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

保留原有的地板，將原有主臥室與客廳打通，打造出一個寬敞明亮的開放式客廳及書房。

3.改造前

三重王宅, 隹設計 ZHUI Design Studio 隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio

三重王宅

隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio

雖然空間僅有20坪，但改造前後對比，卻有著截然不同的空間體驗。

3.改造後

三重王宅, 隹設計 ZHUI Design Studio 隹設計 ZHUI Design Studio 餐廳
隹設計 ZHUI Design Studio

三重王宅

隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio

三十年的老公寓在重新分配空間後，持續加入的元素打造出專屬的個人風格。

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4.改造前

客餐廳 以恩室內裝修設計工程有限公司 客廳
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客餐廳

以恩室內裝修設計工程有限公司
以恩室內裝修設計工程有限公司
以恩室內裝修設計工程有限公司

大面積的窗子雖然可以取得良好的採光，但似乎沒有獲得更有質感的利用。

4.改造後

窗邊臥榻區 以恩室內裝修設計工程有限公司 客廳 Yellow 家具,财产,客厅,灯罩,纺织品,室内设计,长椅,窗户,木头,地面
以恩室內裝修設計工程有限公司

窗邊臥榻區

以恩室內裝修設計工程有限公司
以恩室內裝修設計工程有限公司
以恩室內裝修設計工程有限公司

在大窗邊設置舒服的臥榻，除了方便坐臥，更增加了客廳座位。

5.改造前後-餐廚

賀澤室內設計 HOZO_interior_design homify 餐廳 舊屋改裝
homify

賀澤室內設計 HOZO_interior_design

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保留了部分的建築結構，利用木製傢俱重新營造出清新的風格。

5.改造前後-臥室

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賀澤室內設計 HOZO_interior_design

homify
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打通了原先的陽台空間，除了加大了臥室的面積，也得以獲得更明亮的採光。

對公寓改造有興趣，你也可以看看：現代時尚小公寓: 米蘭破舊老屋翻身記。

6 種以低成本打造北歐家居生活的聰明訣竅
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