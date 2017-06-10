一房公寓怎麼隔間？ 5 種分隔臥室與客廳區的超聰明方法

一房公寓除了是投資買家的心頭好外，也是一般單身人士或者是居住預算不高的人的選擇。別以為一房公寓的空間小，就代表要犧牲居住品質！其實一房公寓也可以非常實用、時尚，重點就是在於你懂不懂得善用空間。

而今天我們要為大家帶來一個最實用的一房公寓設計點子——5 種分隔臥室與客廳區的超聰明方法！