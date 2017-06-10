一房公寓怎麼隔間？ 5 種分隔臥室與客廳區的超聰明方法

一房公寓的空間有限，最忌以厚重的實體牆來作分隔。在此我們建議你可以參考一下圖片中的設計喔！
這是一間由台灣本地設計公司耀昀創意設計有限公司所負責的迷你公寓，從第一眼看來就覺得房子充滿著個性！
設計師兩道半透光式的鐵製屏風來把臥室跟客廳分隔開來，它們同時也是個書架！這種設計能為屋主提供額外的收納空間的同時，亦能有效、有個性起了間隔作用。
如果你想要更多的隱私度的話，安裝這種茶色的鏡面玻璃門就最適合不過了！這樣子既能令臥室變得更有私人空間，同時亦無阻客廳空間的延伸，是種非常值得參考的做法喔～
你能想像在台北市打造出一間充滿法式風情的迷人小窩嗎？
這個位於台北市中山區的一房公寓總面積不到14坪，可是經過設計師的巧手就變成了一個舒適又典雅的法式公寓。其中的亮點是設計師以拉門以及透光性強的線簾來分隔出臥室與客廳，粉粉嫩嫩的色調使得整個空間看起來更夢幻～
沉隱、內斂是這個房子的特色，大地色系的主要選色使得整個家看起來自然舒適，它正正符合了屋主本人的氣質。
從客廳到臥室之間，設計師打造出一面玻璃牆來分隔出兩個空間，同時亦能增加空間的通透性及層次感。
圖中的這個案例利用階梯的高度劃分出臥室與客廳的區塊，除此之外，客廳的電視牆也巧妙地成為隔間的元素，十分有創意!
最後我們來參觀的一房公寓由 日本設計公司NANO ARCHITECTS打造，整個房子的視覺效果非常平衝而且豐富——有整潔的純白牆面與傢俱、充滿自然氣息的木地板與盆栽、富有舒適觸感的毛地毯與有品味的皮製沙發。
當中最值得學習的，必定是設計師大型格子鐵架來把臥室與客廳分隔開來的做法！由於臥室設於升高的木地台之上，這樣子就能夠與客廳形為高底差，進一步巧妙地分隔這兩個空間！
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